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  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
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  • Гарантия возврата денег 30 дней
  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
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Настройте VPN для Android.

Как настроить VPN на Android

  1. Купите подписку на ExpressVPN здесь.

  2. Загрузите и установите приложение ExpressVPN на смартфон или планшет с ОС Android.

  3. Подключитесь к любой из наших безопасных локаций VPN-серверов.

  4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!


Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.

Используйте VPN-прокси на Android в 3 простых шага

Шаг 1

Первый шаг в подключении VPN-прокси на Android.

Чтобы использовать VPN, коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другую локацию, коснитесь панели локаций.

Шаг 2

Второй шаг в подключении VPN-прокси на Android.

Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» или «Все локации».

Шаг 3

Третий шаг в подключении VPN-прокси на Android.

Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и конфиденциально.

Видео: как установить приложение ExpressVPN на Android

Приложение ExpressVPN для Android — руководство по настройке
Загрузите APK-файл VPN-приложения для Android.

Загрузите файл APK приложения ExpresVPN для Android

Помимо магазина Google Play Store, вы также можете загрузить приложение ExpressVPN для Android в виде APK-файла напрямую с нашего сайта. Вам необходимо разрешить установку APK-файлов на своем устройстве Android.

После этого вы сможете установить приложение ExpressVPN и работать с ним как обычно. Не рекомендуется загружать APK-файлы ExpressVPN из сторонних источников.

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Скачайте VPN для всех устройств Android.

VPN-приложение для всех устройств Android

ExpressVPN работает на ОС Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow и Lollipop.

Телефоны:

Samsung Galaxy, Nokia, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC... или любой другой телефон Android

Планшеты:

Samsung, HTC, Nokia, Sony Xperia, LG, Nvidia Shield… или любой другой планшет Android

Вам нужна такая же функциональность на ноутбуке или настольном компьютере? Скачайте приложение VPN для Mac или Windows и пользуйтесь ими одновременно.

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Преимущества VPN для Android.

Расширьте возможности Android TV с ExpressVPN

Теперь вы можете воспользоваться всеми преимуществами VPN-защиты, когда просматриваете веб-сайты или смотрите свои любимые фильмы и шоу на Android TV.

На своем телевизоре c Андроид ТВ откройте Google Play Store, найдите через строку поиска официальное приложение ExpressVPN и скачайте его.

Узнайте больше про использование ExpressVPN на Android TV.

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Игры на Android с VPN

Играйте онлайн на Android вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои приватные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может увеличить скорость передачи данных между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.

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Часто задаваемые вопросы

Что делает VPN-приложение для Android?
Зачем мне устанавливать VPN на Android?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Можно ли загрузить бесплатную VPN для Android?
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Android?

Ключевые функции приложения ExpressVPN для Android

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Автоподключение при использовании ненадежных сетей Wi-Fi

Настройте автоматическое подключение к VPN при использовании сетей, не отмеченных вами ранее как «надежные».

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Защита сети (функция экстренного отключения)

Блокирует весь интернет-трафик, если VPN-соединение не устанавливается. На Android 8 и более поздних версиях доступна функция экстренного отключения.

Ярлыки ваших любимых сервисов

Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

Раздельное туннелирование

Выбирайте, какие приложения подключить к ExpressVPN, а какие нет.

Помощь прямо в приложении

Вы найдете ответы на самые распространенные вопросы о работе с ExpressVPN прямо в приложении.

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Лучший VPN-сервис для Android

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Приложение ExpressVPN для Android содержит в себе всё, что нужно для большинства людей, при этом работать с ним очень просто.
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Приложения ExpressVPN такие удобные, что этот сервис стал для нас VPN №1 для Android.
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Приложения ExpressVPN для мобильных платформ мощные, удобные и, что самое важное, понятные.
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Очень доступный сервис, очень удобный и очень безопасный. В общем, всё то, чего сейчас порой так не хватает.
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Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Быстрая настройка

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Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

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Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

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