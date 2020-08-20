Загрузите VPN №1 для Android
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
- Быстрые серверы в 105 странах
- Гарантия возврата денег 30 дней
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Как настроить VPN на Android
Купите подписку на ExpressVPN здесь.
Загрузите и установите приложение ExpressVPN на смартфон или планшет с ОС Android.
Подключитесь к любой из наших безопасных локаций VPN-серверов.
Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
Используйте VPN-прокси на Android в 3 простых шага
Шаг 1
Чтобы использовать VPN, коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другую локацию, коснитесь панели локаций.
Шаг 2
Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» или «Все локации».
Шаг 3
Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и конфиденциально.
Видео: как установить приложение ExpressVPN на Android
Загрузите файл APK приложения ExpresVPN для Android
Помимо магазина Google Play Store, вы также можете загрузить приложение ExpressVPN для Android в виде APK-файла напрямую с нашего сайта. Вам необходимо разрешить установку APK-файлов на своем устройстве Android.
После этого вы сможете установить приложение ExpressVPN и работать с ним как обычно. Не рекомендуется загружать APK-файлы ExpressVPN из сторонних источников.
VPN-приложение для всех устройств Android
ExpressVPN работает на ОС Android 14, 13, 12L, 12, 11, 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow и Lollipop.
Телефоны:
Samsung Galaxy, Nokia, Huawei, Sony Xperia, LG, Motorola, Google Pixel, BlackBerry, HTC... или любой другой телефон Android
Планшеты:
Samsung, HTC, Nokia, Sony Xperia, LG, Nvidia Shield… или любой другой планшет Android
Вам нужна такая же функциональность на ноутбуке или настольном компьютере? Скачайте приложение VPN для Mac или Windows и пользуйтесь ими одновременно.
Расширьте возможности Android TV с ExpressVPN
Теперь вы можете воспользоваться всеми преимуществами VPN-защиты, когда просматриваете веб-сайты или смотрите свои любимые фильмы и шоу на Android TV.
На своем телевизоре c Андроид ТВ откройте Google Play Store, найдите через строку поиска официальное приложение ExpressVPN и скачайте его.
Игры на Android с VPN
Играйте онлайн на Android вместе с ExpressVPN, чтобы оградить свои приватные данные от посторонних и получить защиту от DDoS-атак. Кроме того, VPN может увеличить скорость передачи данных между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.
Часто задаваемые вопросы
Что делает VPN-приложение для Android?
VPN (Virtual Private Network), или виртуальная частная сеть, обеспечивает дополнительный уровень защиты при подключении вашего Android-устройства к Интернету. Помимо шифрования вашего онлайн-трафика и защиты личных данных от перехвата посторонними, ExpressVPN поможет вам обойти ограничения доступа к контенту за счет смены виртуальной локации.
Зачем мне устанавливать VPN на Android?
Используя VPN на своем устройстве Android, вы сможете защитить всё, что вы делаете онлайн. Подключаясь к любой из наших локаций VPN-серверов в 105 странах мира, вы сможете изменить IP-адрес своего устройства, защитить личные данные при использовании небезопасных сетей Wi-Fi и получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN совместим с большинством устройств, включая компьютеры, мобильные девайсы и не только. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и подключить до восьми из них к VPN одновременно. Или установите ExpressVPN на Wi-Fi-роутер, чтобы подключить еще больше устройств.
Можно ли загрузить бесплатную VPN для Android?
Есть немало бесплатных VPN и прокси-сервисов для Android, однако использовать их не рекомендуется, так как они не способны обеспечить тот же уровень защиты и приватности, что и платные VPN-сервисы. Многие бесплатные сервисы ведут работу совсем не так, как обещают: они оставляют своих пользователей уязвимыми перед сетевыми атаками, а некоторые даже продают персональные данные своих клиентов.
Узнайте больше о том, чем бесплатные прокси-сервисы отличаются от VPN.
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-либо сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает безопасную гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней на своем Fire TV Stick и по желанию получить все свои деньги обратно.
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Android?
Безопасность — основная цель всей деятельности сервиса ExpressVPN. Мы не только разрабатываем наши приложения и системы таким образом, чтобы безопасность данных и конфиденциальности пользователей была максимальной, но и регулярно привлекаем независимых аудиторов, чтобы те проверили наши заявления. Это самое надежное подтверждение для пользователей, которые хотят быть уверены, что наш сервис действительно может их защитить. Посмотрите полный список проверок безопасности и прочитайте подробные отчеты.
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