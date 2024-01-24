Правовой центр ExpressVPN

ExpressVPN и цифровые права

С самого своего основания компания ExpressVPN работает над созданием более безопасного и свободного Интернета. Фактически, нашей целью при основании было предоставить людям более эффективные и доступные инструменты для обхода цензуры, чем доступные ранее. Вера в цифровые права направляет нашу работу уже более десяти лет. Созданные нами технологии напрямую отражают наше стремление помогать людям. Вот почему мы разработали, как нам кажется, единственный VPN-протокол, по умолчанию поддерживающий функцию маскировки трафика, что критически важно в странах, где распространена онлайн-цензура. Это также причина, по которой мы стали первым крупным сервисом, разработавшим работающие на базе ОЗУ VPN-серверы. Да, мы прекрасно понимаем все риски, связанные с изъятием серверов (в том числе властями).

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, однако цифровое взаимодействие с обществом и государством не должно требовать автоматического отказа людей от их фундаментальных прав, включая право на автономию, общение, достоинство и равенство. По сути, люди должны иметь возможность контролировать свой собственный онлайн-опыт и выбирать, какой информацией они делятся в Интернете.

Чтобы правозащитники могли выполнять свою работу, им также нужен свободный и открытый доступ в Интернет. Так как веб-технологии являются ключевым элементом, необходимым для цифрового общения, они сталкиваются правительственным надзором, блокировками и другими угрозами. Наш продукт создан для того, чтобы помочь людям защитить своё право на конфиденциальность и свободу выражения. Обходя цензуру и защищая от слежки, мы даём активистам и организациям по всему миру новые возможности.

За последнее десятилетие тесной работы с журналистами и активистами мы убедились, насколько важно иметь доступ к инструментам для поддержки связи и защиты. Свободный доступ к социальным сетям и Интернету в целом жизненно важен для граждан, чтобы общаться, организовываться и преодолевать угнетение — и мы работаем, чтобы его обеспечить.