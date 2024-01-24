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Правовой центр ExpressVPN

В ExpressVPN мы считаем, что цифровые права — это неотъемлемая часть прав человека, и мы работаем для того, чтобы сделать доступ в Интернет более безопасным и свободным для всех. Наш мир становится все более цифровым, и защищать право на свободную работу в Сети становится всё сложнее.

Далее мы расскажем о том, как и чем помогаем всем нуждающимся в дополнительных ресурсах, защите и/или поддержке для безопасной и самостоятельной работы в онлайн-пространстве.

ExpressVPN и цифровые права

С самого своего основания компания ExpressVPN работает над созданием более безопасного и свободного Интернета. Фактически, нашей целью при основании было предоставить людям более эффективные и доступные инструменты для обхода цензуры, чем доступные ранее. Вера в цифровые права направляет нашу работу уже более десяти лет.

Созданные нами технологии напрямую отражают наше стремление помогать людям. Вот почему мы разработали, как нам кажется, единственный VPN-протокол, по умолчанию поддерживающий функцию маскировки трафика, что критически важно в странах, где распространена онлайн-цензура. Это также причина, по которой мы стали первым крупным сервисом, разработавшим работающие на базе ОЗУ VPN-серверы. Да, мы прекрасно понимаем все риски, связанные с изъятием серверов (в том числе властями).

Замок, символизирующий безопасность.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, однако цифровое взаимодействие с обществом и государством не должно требовать автоматического отказа людей от их фундаментальных прав, включая право на автономию, общение, достоинство и равенство. По сути, люди должны иметь возможность контролировать свой собственный онлайн-опыт и выбирать, какой информацией они делятся в Интернете.

Чтобы правозащитники могли выполнять свою работу, им также нужен свободный и открытый доступ в Интернет. Так как веб-технологии являются ключевым элементом, необходимым для цифрового общения, они сталкиваются правительственным надзором, блокировками и другими угрозами. Наш продукт создан для того, чтобы помочь людям защитить своё право на конфиденциальность и свободу выражения. Обходя цензуру и защищая от слежки, мы даём активистам и организациям по всему миру новые возможности.

За последнее десятилетие тесной работы с журналистами и активистами мы убедились, насколько важно иметь доступ к инструментам для поддержки связи и защиты. Свободный доступ к социальным сетям и Интернету в целом жизненно важен для граждан, чтобы общаться, организовываться и преодолевать угнетение — и мы работаем, чтобы его обеспечить.

Лидерство в отрасли и правовые инициативы

Наш продукт помогает людям защищать себя от слежки, обходить цензуру и бороться за свои права. Мы знаем, что это важно для активистов, и мы работали напрямую со многими организациями и активистами, чтобы помочь им в их работе.

Вот некоторые из организаций, с которыми мы сотрудничали:

Вертикальные переключатели.

Последние новости

  • Партнерство с The Cyber Helpline: благотворительной организацией, занимающейся оказанием помощи тем, кто пострадал от вреда в Интернете. Дополнительная информация: ExpressVPN и The Cyber Helpline: помощь жертвам киберпреступлений

  • Партнерство с UA.Support. Проект UA.Support связывает юристов, предлагающих бесплатную юридическую помощь, с беженцами из Украины, нуждающимися в юридической консультации.

  • Продвижение цифровой безопасности активистов. ExpressVPN провел мастер-класс на RightsCon 2023, посвященный продвижению прав человека в цифровом пространстве. Это событие собрало правозащитников со всего мира и помогло им обменяться идеями о том, как технологии могут помочь в их усилиях. Подробнее об этом.

  • Противостояние попыткам ограничить интернет-конфиденциальность. Подробнее: отказавшись от требований передачи данных, ExpressVPN убирает свои VPN-серверы из Индии

Мы гордимся нашей работой по защите цифровых прав, но многое из того, что мы делаем для поддержки угнетенных сообществ и отдельных лиц, должно оставаться конфиденциальным ради их безопасности.

Поддержка активистов и журналистов

Войны, конфликты и беспорядки — даже выборы и социальный прогресс — могут вызвать попытки усилить цензуру и ограничить доступ в интернет. Во всём мире мы наблюдаем попытки контролировать поток информации, блокировать свободный доступ в Интернет и нарушать онлайн-конфиденциальность. Это вступает в противоречие с нашей миссией по обеспечению доступа к свободному и открытому Интернету для всех желающих.

Изображение контрольного списка с щитом.

Если вы являетесь активистом или журналистом, попавшим в ситуацию, где особенно важен безопасный и свободный доступ в Интернет без цензуры, свяжитесь с нами и расскажите, чем наш VPN-сервис может помочь вам. Для этого отправьте письмо на safe@expressvpn.com с помощью кнопки ниже:

Запросить поддержку

Ресурсы

Мы понимаем, что особые риски, с которыми сталкиваются активисты и журналисты, требуют особого подхода. Чтобы помочь в этом, мы собрали ряд ресурсов, которые помогут вам оставаться в безопасности в условиях неблагоприятных обстоятельств.

Библиотека ресурсов по цифровой безопасности

Наша библиотека предлагает рекомендации по доступным, недорогим и ориентированным на конфиденциальность инструментам и ресурсам для активистов и журналистов:

Мы также создали простые руководства по цифровой безопасности для людей на границах и неправительственных организаций на месте. Это одностраничные PDF-файлы, которые легко распечатать и распространять.

Ресурсы для использования Интернета приватно, безопасно и без ограничений

Мы стремимся к тому, чтобы дать людям возможность безопасно работать онлайн и научить их всему необходимому для этого. Ниже мы собрали самые актуальные статьи для людей, которым необходимо защитить свои цифровые права в сложных обстоятельствах.

Знайте основы

Защитите себя в более сложных ситуациях

С передовой: интервью и мнения о цифровых правах и активизме

Бесплатный курс по кибербезопасности для начинающих

Чтобы сделать цифровую конфиденциальность еще более доступной для каждого, мы разработали курс, доступный всем на онлайн-платформе обучения Udemy. Наш курс охватывает концепции и решения от начального до среднего уровня для достижения большей конфиденциальности, безопасности и анонимности в Интернете. Предварительные знания или техническая подготовка не требуются.

Хотите узнать о чем-то конкретном? Отправьте ваши вопросы на Tech Friend

  • Tech Friend — это наша колонка советов по вопросам кибербезопасности, конфиденциальности и повседневных технологий. Отправьте ваш вопрос на techfriend@expressvpn.com (анонимные заявки приветствуются).

  • Читать колонку Tech Friend

Последние новости о правах

24 ЯНВАРЯ 2024

ExpressVPN запускает библиотеку ресурсов цифровой безопасности для защиты активистов и защитников прав человека в Интернете

Новый ресурс предоставит образовательные материалы, которые позволят правозащитникам лучше защищать себя и свои движения.

15 июня 2023 г.

ExpressVPN на RightsCon 2023: помощь активистам в обеспечении безопасности в Интернете

На конференции по правам человека мы провели семинар по решениям для поддержания приватности и связи активистов.

4 июля 2023 г.

ExpressVPN и The Cyber Helpline: помощь жертвам киберпреступлений

ExpressVPN сотрудничает с благотворительной организацией, чтобы протянуть руку помощи пострадавшим от киберпреступлений.

19 декабря 2022 г.

ExpressVPN и UA.SUPPORT сотрудничают для обеспечения конфиденциальности данных и безопасности украинских беженцев

Сотрудничество позволит волонтёрским юристам укрепить понимание угроз цифровой конфиденциальности и обеспечить доступ к VPN.

6 апреля 2023 г.

Q&A: Катерина Балабан о том, как VPN помогает защищать беженцев

VPN является ценным инструментом для тех, кто работает с уязвимыми группами населения, включая беженцев, просителей убежища, журналистов и активистов.

28 апреля 2022 г.

ExpressVPN запускает курс на Udemy по онлайн-безопасности и приватности

Смотрите пятиминутные видео, чтобы узнать, как повысить свою онлайн-конфиденциальность, безопасность в Интернете и анонимность.

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