Правовой центр ExpressVPN
В ExpressVPN мы считаем, что цифровые права — это неотъемлемая часть прав человека, и мы работаем для того, чтобы сделать доступ в Интернет более безопасным и свободным для всех. Наш мир становится все более цифровым, и защищать право на свободную работу в Сети становится всё сложнее.
Далее мы расскажем о том, как и чем помогаем всем нуждающимся в дополнительных ресурсах, защите и/или поддержке для безопасной и самостоятельной работы в онлайн-пространстве.
ExpressVPN и цифровые права
С самого своего основания компания ExpressVPN работает над созданием более безопасного и свободного Интернета. Фактически, нашей целью при основании было предоставить людям более эффективные и доступные инструменты для обхода цензуры, чем доступные ранее. Вера в цифровые права направляет нашу работу уже более десяти лет.
Созданные нами технологии напрямую отражают наше стремление помогать людям. Вот почему мы разработали, как нам кажется, единственный VPN-протокол, по умолчанию поддерживающий функцию маскировки трафика, что критически важно в странах, где распространена онлайн-цензура. Это также причина, по которой мы стали первым крупным сервисом, разработавшим работающие на базе ОЗУ VPN-серверы. Да, мы прекрасно понимаем все риски, связанные с изъятием серверов (в том числе властями).
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, однако цифровое взаимодействие с обществом и государством не должно требовать автоматического отказа людей от их фундаментальных прав, включая право на автономию, общение, достоинство и равенство. По сути, люди должны иметь возможность контролировать свой собственный онлайн-опыт и выбирать, какой информацией они делятся в Интернете.
Чтобы правозащитники могли выполнять свою работу, им также нужен свободный и открытый доступ в Интернет. Так как веб-технологии являются ключевым элементом, необходимым для цифрового общения, они сталкиваются правительственным надзором, блокировками и другими угрозами. Наш продукт создан для того, чтобы помочь людям защитить своё право на конфиденциальность и свободу выражения. Обходя цензуру и защищая от слежки, мы даём активистам и организациям по всему миру новые возможности.
За последнее десятилетие тесной работы с журналистами и активистами мы убедились, насколько важно иметь доступ к инструментам для поддержки связи и защиты. Свободный доступ к социальным сетям и Интернету в целом жизненно важен для граждан, чтобы общаться, организовываться и преодолевать угнетение — и мы работаем, чтобы его обеспечить.
Лидерство в отрасли и правовые инициативы
Наш продукт помогает людям защищать себя от слежки, обходить цензуру и бороться за свои права. Мы знаем, что это важно для активистов, и мы работали напрямую со многими организациями и активистами, чтобы помочь им в их работе.
Вот некоторые из организаций, с которыми мы сотрудничали:
Последние новости
Партнерство с The Cyber Helpline: благотворительной организацией, занимающейся оказанием помощи тем, кто пострадал от вреда в Интернете. Дополнительная информация: ExpressVPN и The Cyber Helpline: помощь жертвам киберпреступлений
Партнерство с UA.Support. Проект UA.Support связывает юристов, предлагающих бесплатную юридическую помощь, с беженцами из Украины, нуждающимися в юридической консультации.
Продвижение цифровой безопасности активистов. ExpressVPN провел мастер-класс на RightsCon 2023, посвященный продвижению прав человека в цифровом пространстве. Это событие собрало правозащитников со всего мира и помогло им обменяться идеями о том, как технологии могут помочь в их усилиях. Подробнее об этом.
Противостояние попыткам ограничить интернет-конфиденциальность. Подробнее: отказавшись от требований передачи данных, ExpressVPN убирает свои VPN-серверы из Индии
Мы гордимся нашей работой по защите цифровых прав, но многое из того, что мы делаем для поддержки угнетенных сообществ и отдельных лиц, должно оставаться конфиденциальным ради их безопасности.
Поддержка активистов и журналистов
Войны, конфликты и беспорядки — даже выборы и социальный прогресс — могут вызвать попытки усилить цензуру и ограничить доступ в интернет. Во всём мире мы наблюдаем попытки контролировать поток информации, блокировать свободный доступ в Интернет и нарушать онлайн-конфиденциальность. Это вступает в противоречие с нашей миссией по обеспечению доступа к свободному и открытому Интернету для всех желающих.
Если вы являетесь активистом или журналистом, попавшим в ситуацию, где особенно важен безопасный и свободный доступ в Интернет без цензуры, свяжитесь с нами и расскажите, чем наш VPN-сервис может помочь вам. Для этого отправьте письмо на safe@expressvpn.com с помощью кнопки ниже:
Ресурсы
Мы понимаем, что особые риски, с которыми сталкиваются активисты и журналисты, требуют особого подхода. Чтобы помочь в этом, мы собрали ряд ресурсов, которые помогут вам оставаться в безопасности в условиях неблагоприятных обстоятельств.
Библиотека ресурсов по цифровой безопасности
Наша библиотека предлагает рекомендации по доступным, недорогим и ориентированным на конфиденциальность инструментам и ресурсам для активистов и журналистов:
Мы также создали простые руководства по цифровой безопасности для людей на границах и неправительственных организаций на месте. Это одностраничные PDF-файлы, которые легко распечатать и распространять.
Руководство по цифровой безопасности для людей на границах и в зонах конфликта (на английском языке)
Руководство по цифровой безопасности для людей на границах и в зонах конфликта (на украинском языке)
Руководство по цифровой безопасности для организаторов (на английском языке)
Руководство по цифровой безопасности для организаторов (на украинском языке)
Ресурсы для использования Интернета приватно, безопасно и без ограничений
Мы стремимся к тому, чтобы дать людям возможность безопасно работать онлайн и научить их всему необходимому для этого. Ниже мы собрали самые актуальные статьи для людей, которым необходимо защитить свои цифровые права в сложных обстоятельствах.
Знайте основы
Лучшие мессенджеры для конфиденциальности и безопасности в 2024 году
Руководство по безопасному просмотру: 21 способ защитить себя в Интернете
Защитите себя в более сложных ситуациях
3 вещи, которые активисты могут сделать для усиления конфиденциальности и безопасности
Руководство по разоблачению: информаторы и анонимность в Сети
3 малоизвестных инструмента защиты онлайн-конфиденциальности, которые вы должны начать использовать
С передовой: интервью и мнения о цифровых правах и активизме
Интервью: встреча с человеком, защищающим правозащитников в условиях массовой слежки
Вопросы и ответы: Алекс Гладштейн о контрабанде запрещенных медиа через USB-носители
Правительственные взломы: как государства следят за своими гражданами
Бесплатный курс по кибербезопасности для начинающих
Чтобы сделать цифровую конфиденциальность еще более доступной для каждого, мы разработали курс, доступный всем на онлайн-платформе обучения Udemy. Наш курс охватывает концепции и решения от начального до среднего уровня для достижения большей конфиденциальности, безопасности и анонимности в Интернете. Предварительные знания или техническая подготовка не требуются.
Узнайте больше об онлайн-курсе ExpressVPN по вопросам конфиденциальности и безопасности
Хотите узнать о чем-то конкретном? Отправьте ваши вопросы на Tech Friend
Tech Friend — это наша колонка советов по вопросам кибербезопасности, конфиденциальности и повседневных технологий. Отправьте ваш вопрос на techfriend@expressvpn.com (анонимные заявки приветствуются).
Последние новости о правах
24 ЯНВАРЯ 2024
ExpressVPN запускает библиотеку ресурсов цифровой безопасности для защиты активистов и защитников прав человека в Интернете
Новый ресурс предоставит образовательные материалы, которые позволят правозащитникам лучше защищать себя и свои движения.
15 июня 2023 г.
ExpressVPN на RightsCon 2023: помощь активистам в обеспечении безопасности в Интернете
На конференции по правам человека мы провели семинар по решениям для поддержания приватности и связи активистов.
4 июля 2023 г.
ExpressVPN и The Cyber Helpline: помощь жертвам киберпреступлений
ExpressVPN сотрудничает с благотворительной организацией, чтобы протянуть руку помощи пострадавшим от киберпреступлений.
19 декабря 2022 г.
ExpressVPN и UA.SUPPORT сотрудничают для обеспечения конфиденциальности данных и безопасности украинских беженцев
Сотрудничество позволит волонтёрским юристам укрепить понимание угроз цифровой конфиденциальности и обеспечить доступ к VPN.
6 апреля 2023 г.
Q&A: Катерина Балабан о том, как VPN помогает защищать беженцев
VPN является ценным инструментом для тех, кто работает с уязвимыми группами населения, включая беженцев, просителей убежища, журналистов и активистов.
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