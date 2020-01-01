    Ваш VPN-сервис для Южной Кореи

    VPN/прокси-сервис для Южной Кореи

    Руководство ExpressVPN по VPN-сервису для Кореи

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    • Южнокорейский IP-адрес благодаря нашему корейскому серверу
    • Доступ к любому веб-сайту в Интернете
    • 160 локаций VPN-серверов в Великобритании, США, Японии, Канаде и других странах
    • Неограниченная пропускная способность и отсутствие регистрации онлайн-активности и подключений

    Узнайте, как, используя VPN в Корее, вы сможете обрести свободу в Интернете.

    Смотрите корейские сериалы и телешоу онлайн

    Смотрите южнокорейские сериалы и телешоу с помощью VPN

    С 1990-х годов корейские телесериалы и шоу стали набирать популярность не только в Корее, но и во всем мире, взять хотя бы телешоу «Бегущий Человек» и сериал «Наследники». Корейским сериалам и развлекательным программам просто нет числа.

    Чтобы смотреть корейские телепередачи онлайн, нужен корейский IP-адрес. А получить его можно, подключившись к VPN. И тогда вы сможете смотреть любимые сериалы из соседней Японии, далекой Америки и из любого уголка мира.

    Подключение к VPN также гарантирует анонимный и защищенный стриминг без регулирования пропускной способности. Настройте VPN-соединение и смотрите лучшие корейские сериалы и телешоу!

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    Доступ к заблокированным в Южной Корее сайтам

    Южная Корея славится высокой скоростью интернет-соединения, но при этом подвергает цензуре многие веб-сайты, ссылаясь на напряженные отношения с Северной Кореей. Также всем известно, что правительство Южной Кореи следит за онлайн-активностью в стране.

    Что такое VPN?

    ExpressVPN создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом, а также скрывает ваш настоящий IP-адрес с помощью прокси-сервера, что позволяет вам посещать заблокированные веб-сайты и наслаждаться безграничной свободой в Интернете, независимо от того, находитесь ли вы в Сеуле, Пусане или на другом конце земного шара.

    ExpressVPN также защищает вас от слежки благодаря самым надежным методам шифрования VPN. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику или украсть ваши данные.

    Узнать, как работает сеть VPN
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    смотрите любимые фильмы и телешоу в Южной Корее

    Смотрите онлайн любимые фильмы и телешоу из Южной Кореи

    Использование сервиса ExpressVPN в Южной Корее позволит вам смотреть онлайн свои любимые фильмы и передачи, а также слушать любимых исполнителей защищенно и в HD-качестве. Независимо от того, путешествуете ли вы по Корее, собираетесь переехать туда или уже давно живете в этой стране, вы сможете подключиться к Netflix, Spotify, HBO и тысячам других сайтов и сервисов, установив соединение с нашими надежными VPN-серверами до авторизации на этих сайтах.

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    Играйте в онлайн-игры с помощью корейского сервера

    сетевые игры с использованием корейского сервера

    Южная Корея — это Мекка киберспорта. Здесь есть, из чего выбрать: от таких известных игр, как Overwatch, League of Legends и StarCraft до все возрастающего числа мобильных игр, ММО и игр жанра MOBA.*

    Доступ к некоторым онлайн-играм возможен только с корейским IP-адресом. Если вы выходите в Интернет не из Южной Кореи, вам потребуется корейский IP-адрес. Подключайтесь к быстрым и надежным южнокорейским серверам ExpressVPN и начинайте играть!

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    Обратите внимание, что для некоторых игр требуется корейский идентификатор SSID или номер телефона, чтобы зарегистрироваться.

    Нужен южнокорейский IP-адрес?

    Подключитесь к серверам в Южной Корее с помощью VPN

    Если вам нужен корейский IP-адрес, то у компании ExpressVPN есть высокоскоростные и сверхбезопасные VPN-серверы в Южной Корее. Подключитесь к одному из южнокорейских VPN-серверов, и вашему устройству будет присвоен корейский IP-адрес за считанные секунды.

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    Примечание. Штаб-квартира ExpressVPN находится на Британских Виргинских островах и подчиняется их законам.

    Пользователи южнокорейского VPN-сервиса могут подключаться к серверам VPN в 160 локациях в 94 странах:

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

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    Ваш VPN-сервис для Южной Кореи

    Южнокорейские VPN-приложения для всех платформ

    Нужен лучший VPN-сервис для Южной Кореи, которым можно пользоваться на всех устройствах? ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств, а также для всех операционных систем.

    ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

    Windows Mac iOS Android Linux Роутер

    Вы также можете установить VPN-расширение для своих любимых браузеров

    Chrome Firefox

    Нет вашего устройства? ExpressVPN предлагает руководства по ручной установке и настройке для множества других устройств и платформ.

    ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег

    Воспользуйтесь нашим VPN-сервисом в Южной Корее. Вы ничем не рискуете.

    Попробуйте сервис ExpressVPN без всякого риска.
    Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

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