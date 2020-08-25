Скачайте VPN №1 для ПК и ноутбука с Windows
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- Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
- Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
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Как настроить VPN на ПК c Windows
Загрузите приложение ExpressVPN для настольных ПК и ноутбуков и заходите в Интернет под защитой лучшей VPN для Windows 11 и Windows 10. Установка подключения не составит труда.
Загрузите и установите VPN-приложение для Windows.
Подключитесь к VPN и меняйте локации одним щелчком мыши. Вот и всё!
Если вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.
VPN для ПК и планшетов с Windows
ExpressVPN — это безопасный VPN-клиент для любых настольных ПК, ноутбуков и планшетов на базе Windows. Он совместим с Windows 11, Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
Подключитесь к ExpressVPN на: Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface и других устройствах. (К сожалению, приложение ExpressVPN несовместимо с процессорами ARM.)
У вас есть еще и Mac? Скачайте VPN-приложение для Mac и используйте оба устройства одновременно. Пользуетесь смартфоном Android? Установите VPN-приложение для Android, чтобы обеспечить свой смартфон первоклассной защитой.
Игры на ПК с Windows вместе с VPN
Играйте онлайн на ПК с Windows вместе с ExpressVPN, чтобы защитить свои личные данные и оградить себя от DDoS-атак (отказ в обслуживании). Кроме того, VPN может уменьшить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.
Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.
Если вы играете на приставках Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, то ExpressVPN поможет вам и в этом случае.
Что такое VPN для ПК с Windows?
VPN для ПК с Windows создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. VPN-сервис премиум-класса, такой как ExpressVPN, позволит вам открывать сайты, смотреть любимые сериалы онлайн и уверенно заниматься привычными делами в Сети, зная, что ваши действия не будут отслеживаться ни вашим интернет-провайдером, ни кем-либо еще.
Настройка VPN на ПК с Windows для учебного заведения или бизнеса
Чтобы настроить VPN на ПК с Windows для использования в учебном заведении или офисе:
нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Параметры»;
среди параметров Windows выберите «Сеть и Интернет»;
затем выберите «VPN» и «Добавить VPN-подключение»;
в появившемся окне укажите данные своего VPN-провайдера.
Эти действия кажутся достаточно простыми, но вам всё же нужно будет вручную изменить настройки на ПК и правильно заполнить данные своего VPN-провайдера, чтобы всё заработало. С VPN-приложением ExpressVPN для Windows вам нужно будет всего лишь скачать его и нажать кнопку «ВКЛ».
Стоит помнить, что VPN для бизнеса или учебного заведения нужна для защиты интересов учреждения или компании, но не обязательно отдельных сотрудников, пользующихся ей. Сервис ExpressVPN предназначен исключительно для защиты ваших данных и приватности как частного лица.
ЧаВо: VPN для ПК с Windows
Чем полезно VPN-приложение для Windows?
Пользоваться VPN для ПК при подключении к Интернету — это лучший способ защитить свою приватность. Помимо шифрования ваших онлайн-действий и защиты ваших личных данных от перехвата посторонними, ExpressVPN также поможет вам справиться с цензурой, изменив ваше виртуальное местоположение.
У Windows 10 есть встроенный VPN-клиент?
В ОС Windows 10 и 11 есть встроенный VPN-клиент, однако он не является полноценным VPN-сервисом. Это всего лишь средство подключения к VPN. Если вам нужны все преимущества VPN, то все равно придется воспользоваться сторонним VPN-сервисом, например, ExpressVPN.
Если вы решите оформить подписку на ExpressVPN, то вам нужно будет всего лишь скачать VPN-приложение для ПК и нажать в нем кнопку подключения. Не нужно предварительно менять настройки и указывать дополнительные данные (все это придется делать, если доступ к VPN предоставляет работодатель или учебное заведение).
Как использовать VPN-приложение на ПК с Windows?
Все просто! Оформите подписку на ExpressVPN, загрузите VPN-приложение для ПК на свое устройство и нажмите кнопку «ВКЛ» на экране.
Есть ли бесплатные VPN для ПК с Windows?
Если вы ищете бесплатную VPN для Windows, то попробуйте сначала ExpressVPN. Просто оформите подписку на наш первоклассный сервис и попробуйте его в действии в течение 30 дней. У вас будет доступ ко всем возможностям нашего сервиса на любых платформах, а не просто ограниченная версия приложения для одного устройства. И если в течение этих 30 дней вы не убедитесь, что мы предлагаем лучшее VPN-приложение для ПК, вы получите все свои заплаченные за подписку деньги обратно. Это не бесплатный пробный период. Это лучше.
Как выбрать лучший VPN-сервис для Windows?
Выбирая лучшую VPN для своего ПК с Windows, важно понимать, что именно вам нужно, и сможет ли выбранный сервис удовлетворить ваши потребности. Прочитайте про разные способы оценки VPN-сервисов.
Как можно использовать VPN на ПК с Windows?
Установив VPN-приложение на компьютер, вы защитите все свои действия онлайн. Подключившись к любой из наших локаций VPN-серверов, вы сможете изменить IP-адрес своего устройства, защитить свои данные в небезопасных Wi-Fi-сетях и получить доступ к скрытым цензурой сайтам и сервисам.
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Windows?
В работе ExpressVPN безопасность стоит на первом месте. Мы не только разрабатываем наши приложения и системы таким образом, чтобы безопасность данных и конфиденциальности пользователей была максимальной, но и регулярно привлекаем независимых аудиторов, чтобы те проверили наши заявления. Это самое надежное подтверждение для пользователей, которые хотят быть уверены, что наш сервис действительно может их защитить. Посмотрите полный список проверок безопасности и прочитайте подробные отчеты.
Какую поддержку для пользователей Windows предлагает ExpressVPN?
На сайте ExpressVPN вы найдете разнообразные статьи о настройке и использовании приложения для Windows, а также об устранении неполадок. Если вам понадобится дальнейшая помощь, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.
Какая VPN для Windows самая быстрая?
Не единого показателя скорости, который каждый бы считал идеальным, поэтому довольно трудно указать на какой-то один самый быстрый VPN-сервис для ПК с Windows. Глобальная сеть серверов ExpressVPN оптимизирована для максимально быстрых подключений, и эксперты (например, Tom’s Guide) регулярно оценивают нашу скорость подключения как одну из самых высоких среди остальных провайдеров.
Есть ли в Windows 11 встроенный VPN-клиент?
Да, в Windows 11 есть встроенный VPN-клиент. Но Microsoft не предлагает услуги VPN-сервиса для Windows, так что вам нужно будет купить продписку на сторонний VPN-сервис отдельно.
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