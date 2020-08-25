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Работает на Windows 11, 10, 8 и 7
  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые VPN-серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
  • Смотрите трансляции онлайн, играйте, работайте и открывайте сайты безопасно
  • Первоклассное шифрование и функции защиты приватности
  • Быстрые VPN-серверы в 105 странах
  • Гарантия возврата денег 30 дней
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Лучшая ВПН для Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 9, Windows 7).
ExpressVPN for Windows - App setup tutorial

Как настроить VPN на ПК c Windows

Загрузите приложение ExpressVPN для настольных ПК и ноутбуков и заходите в Интернет под защитой лучшей VPN для Windows 11 и Windows 10. Установка подключения не составит труда.

  1. Купите подписку на ExpressVPN.

  2. Загрузите и установите VPN-приложение для Windows.

  3. Подключитесь к VPN и меняйте локации одним щелчком мыши. Вот и всё!

Если вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.

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Скачайте VPN для Windows 10, Windows 8, Windows 7.

VPN для ПК и планшетов с Windows

ExpressVPN — это безопасный VPN-клиент для любых настольных ПК, ноутбуков и планшетов на базе Windows. Он совместим с Windows 11, Windows 10, Windows 8 и Windows 7.

Подключитесь к ExpressVPN на: Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface и других устройствах. (К сожалению, приложение ExpressVPN несовместимо с процессорами ARM.)

У вас есть еще и Mac? Скачайте VPN-приложение для Mac и используйте оба устройства одновременно. Пользуетесь смартфоном Android? Установите VPN-приложение для Android, чтобы обеспечить свой смартфон первоклассной защитой.

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Гейминг с VPN на ПК с Windows.

Игры на ПК с Windows вместе с VPN

Играйте онлайн на ПК с Windows вместе с ExpressVPN, чтобы защитить свои личные данные и оградить себя от DDoS-атак (отказ в обслуживании). Кроме того, VPN может уменьшить пинг между игровым сервером и вашим устройством, подключив вас к более подходящей локации.

Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность подключения для игрового трафика, ExpressVPN позволит вам обойти эти ограничения и восстановить скорость соединения до исходного уровня. Некоторые пользователи даже сообщали, что после подключения к VPN скорость их соединения увеличивалась.

Если вы играете на приставках Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, то ExpressVPN поможет вам и в этом случае.

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Приложение ExpressVPN на экране ноутбука с Windows.

Что такое VPN для ПК с Windows?

VPN для ПК с Windows создает защищенный туннель между вашим компьютером и Интернетом. VPN-сервис премиум-класса, такой как ExpressVPN, позволит вам открывать сайты, смотреть любимые сериалы онлайн и уверенно заниматься привычными делами в Сети, зная, что ваши действия не будут отслеживаться ни вашим интернет-провайдером, ни кем-либо еще.

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Настройка VPN на ПК с Windows для учебного заведения или бизнеса

Чтобы настроить VPN на ПК с Windows для использования в учебном заведении или офисе: 

  • нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Параметры»;

  • среди параметров Windows выберите «Сеть и Интернет»;

  • затем выберите «VPN» и «Добавить VPN-подключение»;

  • в появившемся окне укажите данные своего VPN-провайдера. 

Эти действия кажутся достаточно простыми, но вам всё же нужно будет вручную изменить настройки на ПК и правильно заполнить данные своего VPN-провайдера, чтобы всё заработало. С VPN-приложением ExpressVPN для Windows вам нужно будет всего лишь скачать его и нажать кнопку «ВКЛ».

Стоит помнить, что VPN для бизнеса или учебного заведения нужна для защиты интересов учреждения или компании, но не обязательно отдельных сотрудников, пользующихся ей. Сервис ExpressVPN предназначен исключительно для защиты ваших данных и приватности как частного лица.

ЧаВо: VPN для ПК с Windows

Чем полезно VPN-приложение для Windows?
У Windows 10 есть встроенный VPN-клиент?
Как использовать VPN-приложение на ПК с Windows?
Есть ли бесплатные VPN для ПК с Windows?
Как выбрать лучший VPN-сервис для Windows?
Как можно использовать VPN на ПК с Windows?
Как понять, безопасно ли приложение ExpressVPN для Windows?
Какую поддержку для пользователей Windows предлагает ExpressVPN?
Какая VPN для Windows самая быстрая?
Есть ли в Windows 11 встроенный VPN-клиент?
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Ключевые функции приложения ExpressVPN для Windows

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Функция экстренного отключения от Сети Network Lock

Network Lock блокирует интернет-трафик устройства, если подключение к VPN для ПК с Windows прервется, так что ваши данные останутся в безопасности.

Ярлыки ваших любимых сервисов

Персонализируйте VPN, добавив ярлыки часто используемых сервисов прямо под кнопкой подключения.

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Пользователям нравится приложение ExpressVPN для ПК

Логотип PCWorld.
ExpressVPN работает потрясающе. Стабильно высокие скорости.
Логотип TechRadar.
Версия приложения ExpressVPN для Windows, возможно, самая лучшая из всех.
Логотип Tom's Guide.
ExpressVPN — в целом лучшее VPN-приложение для Windows на рынке.
Логотип App Store.
Логотип App Store.

Оценка 4,7 из 5

Google Play logo.
Google Play logo.

Оценка 4,4 из 5

Я уже долго пользуюсь этим сервисом (с 2016 года), и он творит чудеса!
Nakiboshi, Apple App Store
Обожаю это приложение. Я часто путешествую, и оно помогает мне оставаться на связи.
Mac, Google Play Store
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
Caro
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
SB
Рекомендации пользователей ExpressVPN.
Мне нравится ExpressVPN, всё работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
Jeremy

Преимущества ExpressVPN для ПК с Windows

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для Windows, ничем не рискуя!

Если вам не понравится качество,
мы вернем ваши деньги.

Установите приложение ExpressVPN и защитите свое интернет-соединение. К вашим услугам 30-дневная гарантия возврата денег!

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