Как настроить VPN на ПК c Windows

Загрузите приложение ExpressVPN для настольных ПК и ноутбуков и заходите в Интернет под защитой лучшей VPN для Windows 11 и Windows 10. Установка подключения не составит труда.

Купите подписку на ExpressVPN. Загрузите и установите VPN-приложение для Windows. Подключитесь к VPN и меняйте локации одним щелчком мыши. Вот и всё!

Если вам понадобится помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в онлайн-чате или по электронной почте.