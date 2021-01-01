Лучший VPN-сервис для Малайзии
Лучшая малайзийская VPN без всякого риска
Измените свой IP-адрес и пользуйтесь Интернетом безопасно и приватно, подключившись к ExpressVPN в Малайзии. Вы можете свободно использовать свои любимые сервисы на высокой скорости и без ограничений на загрузку данных.
Гарантия возврата денег 30 дней
Лучшая VPN для Малайзии
Как получить малайзийский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN. Оно работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к VPN-серверу в Малайзии.
Зачем использовать VPN-сервер в Малайзии?
Чтобы избежать цензуры
Подключитесь к серверу в одной из 160 серверных локаций ExpressVPN в 94 странах, среди которых Великобритания, США и многие другие, чтобы пользоваться сайтами и сервисами, недоступными в Малайзии. Разблокируйте контент и наслаждайтесь свободным Интернетом без ограничений скорости.
Чтобы сохранить приватность
Наш VPN-сервис в Малайзии заменяет ваш IP-адрес и шифрует данные, пока вы находитесь в Сети, чтобы защитить их от постороннего вмешательства. ExpressVPN никогда не отслеживает ваши действия, когда вы выходите в Интернет, находясь в Малайзии или путешествуя за границей.
Нет регистрации подключений и онлайн-действий
ExpressVPN всегда ставит вашу конфиденциальность во главу угла, поэтому мы не отслеживаем, что вы делаете в Интернете и не ведем журналы онлайн-действий и подключений. Наши серверы спроектированы таким образом, что все данные после каждой перезагрузки стираются благодаря использованию нашей собственной технологии, которая прошла независимый аудит.
Чтобы смотреть ТВ онлайн, футбол, спорт, фильмы, шоу и многое другое
Сеть быстрых и безопасных серверов ExpressVPN на 100% совместима с большинством основных стриминговых платформ, таких как Netflix*. Подключитесь к серверу в Малайзии или к серверу в одной из 160 локаций по всему миру. Смотрите потоковые трансляции без ограничений пропускной способности или скорости со стороны интернет-провайдеров.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для работы в Малайзии на ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Окружите себя полной защитой.
Каждая подписка на ExpressVPN предоставит вам доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, в том числе игровых приставок (PlayStation, Xbox) и систем Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
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Часто задаваемые вопросы
Легально ли использование VPN в Малайзии?
Свобода Интернета в Малайзии находится под угрозой, но использование VPN-сетей в этой юго-восточноазиатской стране вполне легально.
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Малайзии?
Вы не найдете бесплатный VPN-сервис в Малайзии с той же скоростью и качеством обслуживания, что и ExpressVPN. Если вы ищете пробную версию, воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег, которая позволяет попробовать сервис без всякого риска.
Как мне подключиться к VPN в Малайзии?
Чтобы начать использовать VPN в Малайзии, просто выполните следующие действия:
Загрузите приложение для iOS, Android, ПК или Mac
Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к серверу в Малайзии
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Малайзии?
За деятельностью активистов и блогеров в Малайзии идет слежка со стороны правительства, и они рискуют быть арестованными или заключенными в тюрьму за то, что они говорят. VPN обеспечит вам лучшую анонимность в Сети и предоставит свободный доступ к любым интернет-ресурсам.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94странах, и их количество продолжает расти. Вы можете подключиться к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Малайзии, так и в любой другой стране.
Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — это VPN, которой доверяют малайзийские интернет-пользователи
Попробуйте лучшую VPN для Малайзии. Если вы не на 100 % удовлетворены услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки, и вам вернут ваши деньги.