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Лучший VPN-сервис для Малайзии

Лучшая малайзийская VPN без всякого риска

Измените свой IP-адрес и пользуйтесь Интернетом безопасно и приватно, подключившись к ExpressVPN в Малайзии. Вы можете свободно использовать свои любимые сервисы на высокой скорости и без ограничений на загрузку данных.

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Как получить малайзийский IP-адрес

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Приложение ExpressVPN быстро настраивается на любом устройстве, включая телефоны и компьютеры.

Загрузите приложение ExpressVPN. Оно работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Азии

Подключитесь к VPN-серверу в Малайзии.

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Зачем использовать VPN-сервер в Малайзии?

Неограниченная пропускная способность: символ бесконечности над группой разных устройств.

Чтобы избежать цензуры

Подключитесь к серверу в одной из 160 серверных локаций ExpressVPN в 94 странах, среди которых Великобритания, США и многие другие, чтобы пользоваться сайтами и сервисами, недоступными в Малайзии. Разблокируйте контент и наслаждайтесь свободным Интернетом без ограничений скорости.

Зашифруйте свое интернет-соединение: цифры заменены на случайные символы, что подразумевает шифрование.

Чтобы сохранить приватность

Наш VPN-сервис в Малайзии заменяет ваш IP-адрес и шифрует данные, пока вы находитесь в Сети, чтобы защитить их от постороннего вмешательства. ExpressVPN никогда не отслеживает ваши действия, когда вы выходите в Интернет, находясь в Малайзии или путешествуя за границей.

Скройте свой IP-адрес: растения скрывают IP-адрес.

Нет регистрации подключений и онлайн-действий

ExpressVPN всегда ставит вашу конфиденциальность во главу угла, поэтому мы не отслеживаем, что вы делаете в Интернете и не ведем журналы онлайн-действий и подключений. Наши серверы спроектированы таким образом, что все данные после каждой перезагрузки стираются благодаря использованию нашей собственной технологии, которая прошла независимый аудит.

Смотрите контент из любой точки мира: ступеньки ведут к открытой двери, что означает доступ.

Чтобы смотреть ТВ онлайн, футбол, спорт, фильмы, шоу и многое другое

Сеть быстрых и безопасных серверов ExpressVPN на 100% совместима с большинством основных стриминговых платформ, таких как Netflix*. Подключитесь к серверу в Малайзии или к серверу в одной из 160 локаций по всему миру. Смотрите потоковые трансляции без ограничений пропускной способности или скорости со стороны интернет-провайдеров.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для работы в Малайзии на ПК, Mac, iPhone, Android и не только

Окружите себя полной защитой.

Каждая подписка на ExpressVPN предоставит вам доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, в том числе игровых приставок (PlayStation, Xbox) и систем Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).

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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.

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Часто задаваемые вопросы

Легально ли использование VPN в Малайзии?
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Малайзии?
Как мне подключиться к VPN в Малайзии?
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Малайзии?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94странах, и их количество продолжает расти. Вы можете подключиться к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Малайзии, так и в любой другой стране.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — это VPN, которой доверяют малайзийские интернет-пользователи

Попробуйте лучшую VPN для Малайзии. Если вы не на 100 % удовлетворены услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки, и вам вернут ваши деньги.

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