Как работает VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) защищает ваши действия онлайн двумя способами: скрывая ваш IP-адрес и шифруя ваше соединение, чтобы данные вашего интернет-трафика невозможно было отследить, зарегистрировать или каким-то образом модифицировать.

Когда вы подключаетесь к ExpressVPN, даже ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик, идущий на наши серверы. С ExpressVPN вы можете пользоваться Интернетом конфиденциально и безопасно, ни о чем не беспокоясь. Поэтому все больше и больше людей в Таиланде выбирают ExpressVPN.