Защита от вредоносных атак

ExpressVPN шифрует весь ваш онлайн-трафик, тем самым обеспечивая вам безопасное интернет-соединение, где бы вы ни находились. Если вы подключитесь к VPN-серверу перед тем, как использовать незащищенные Wi-Fi-сети, то сможете спокойно работать в Интернете и смотреть потоковые трансляции.