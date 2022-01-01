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Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys

Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys

Создавайте, храните и вставляйте пароли для ваших любимых сайтов и сервисов с помощью менеджера паролей ExpressVPN Keys, который включен в вашу подписку на VPN-сервис без дополнительной платы.

Бета-версия для ChromeБета-версия для Android
Список логинов и паролей, сохраненных в ExpressVPN Keys.
Логотип ExpressVPN Keys.

Что такое ExpressVPN Keys?

ExpressVPN Keys позволяет вам взять под контроль безопасность своих паролей. Вы можете создавать уникальные, сложные для взлома пароли, хранить их в надежном цифровом хранилище, а затем заполнять свои учетные данные одним щелчком мыши. Менеджер паролей делает вашу работу в Интернете проще, быстрее и безопаснее. 

ExpressVPN Keys — это последняя инновация в сфере безопасности от команды, создавшей наш передовой VPN-сервис, серверную технологию TrustedServer и VPN-протокол Lightway. Запуск менеджера паролей позволил ExpressVPN еще больше усилить защиту ваших действий онлайн и ваших паролей. Более мощная защита за ту же цену.

ExpressVPN Keys сохраняет логины для разных сервисов, включая Instagram.

Храните логины в надежном месте

Больше нет необходимости помнить все свои пароли и менять их каждый раз, когда вы их забываете. Благодаря ExpressVPN Keys вам нужно запомнить только один пароль, позволяющий управлять всеми логинами, которые вы используете каждый день, будь то учетные данные для ваших любимых сайтов и потоковых сервисов или пароли от электронной почты и банковских приложений.

При создании менеджера паролей ExpressVPN Keys, как и при создании нашего передового VPN-сервиса, использовались лучшие отраслевые практики безопасной разработки приложений и облачной инфраструктуры. Моделирование угроз и оценка безопасности проводились под руководством нашей команды экспертов. 

Менеджер паролей использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что только вы имеете доступ к своим логинам. Ваши логины расшифровываются только на ваших устройствах, когда вы разблокируете ExpressVPN Keys с помощью основного пароля или биометрических данных. Есть только один ключ, и он находится в ваших руках. Даже у нас нет доступа к вашим паролям.

Создавайте надежные пароли с помощью ExpressVPN Keys.

Создавайте надежные пароли

Вам больше не нужно использовать слабые пароли, одни и те же пароли или повторять шаблоны паролей для нескольких аккаунтов — ведь всё это делает ваши учетные записи уязвимыми. Повысьте уровень безопасности паролей, используя менеджер паролей ExpressVPN. Вы сможете создавать уникальные, сложные пароли одним щелчком мыши.

Мгновенный ввод паролей с помощью ExpressVPN Keys.

Мгновенная авторизация

Больше никаких опечаток или поиска нужных символов. ExpressVPN Keys запоминает ваши пароли вместо вас, а затем заполняет их одним щелчком мыши.

Доступ к сохраненным в ExpressVPN Keys логинам на всех ваших устройствах.

Доступ со всех ваших устройств

Ваши пароли всегда будут с вами, где бы вы ни находились, так как ExpressVPN Keys позволяет синхронизировать ваши логины на разных устройствах. Наш менеджер паролей доступен на компьютерах в качестве бета-версии расширения для Chrome и также встроен в мобильное приложение ExpressVPN для Android*.

*Бета-версия ExpressVPN Keys для iOS всё еще находится в разработке.

ExpressVPN Keys включен в вашу подписку без дополнительной платы.

Никакой дополнительной оплаты и ограничений

ExpressVPN Keys предлагает такой же уровень безопасности, что и менеджеры паролей премиум-класса, но без соответствующей им цены, поскольку он уже включен в вашу подписку на ExpressVPN без дополнительной оплаты.

При этом менеджер паролей можно использовать бесплатно даже после окончания срока действия подписки на VPN-сервис.

В отличие от вашей памяти и некоторых других менеджеров паролей, в ExpressVPN Keys нет ограничений на количество сохраняемых логинов. Кроме того, это приложение можно использовать на любом устройстве.

ЧаВо: бета-версия ExpressVPN Keys

На каких устройствах и платформах я могу использовать менеджер паролей?
Как загрузить и установить менеджер паролей?
Нужно ли устанавливать приложение ExpressVPN, если у меня есть расширение ExpressVPN Keys для Chrome?
Могу ли я импортировать свои логины из другого менеджера паролей?
Какой из бесплатных менеджеров паролей лучший?
Менеджер паролей безопасен?
Могут ли менеджеры паролей защитить от фишинговых атак?
Почему важна безопасность паролей?
Нужны ли менеджеры паролей?
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Более надежная защита за ту же цену

У вас еще нет подписки на ExpressVPN? Защитите свою действия онлайн с помощью VPN и свои логины с помощью менеджера паролей. Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег.

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