Храните логины в надежном месте

Больше нет необходимости помнить все свои пароли и менять их каждый раз, когда вы их забываете. Благодаря ExpressVPN Keys вам нужно запомнить только один пароль, позволяющий управлять всеми логинами, которые вы используете каждый день, будь то учетные данные для ваших любимых сайтов и потоковых сервисов или пароли от электронной почты и банковских приложений.

При создании менеджера паролей ExpressVPN Keys, как и при создании нашего передового VPN-сервиса, использовались лучшие отраслевые практики безопасной разработки приложений и облачной инфраструктуры. Моделирование угроз и оценка безопасности проводились под руководством нашей команды экспертов.

Менеджер паролей использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что только вы имеете доступ к своим логинам. Ваши логины расшифровываются только на ваших устройствах, когда вы разблокируете ExpressVPN Keys с помощью основного пароля или биометрических данных. Есть только один ключ, и он находится в ваших руках. Даже у нас нет доступа к вашим паролям.