Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys
Защитите свои пароли с помощью ExpressVPN Keys
Создавайте, храните и вставляйте пароли для ваших любимых сайтов и сервисов с помощью менеджера паролей ExpressVPN Keys, который включен в вашу подписку на VPN-сервис без дополнительной платы.
Что такое ExpressVPN Keys?
ExpressVPN Keys позволяет вам взять под контроль безопасность своих паролей. Вы можете создавать уникальные, сложные для взлома пароли, хранить их в надежном цифровом хранилище, а затем заполнять свои учетные данные одним щелчком мыши. Менеджер паролей делает вашу работу в Интернете проще, быстрее и безопаснее.
ExpressVPN Keys — это последняя инновация в сфере безопасности от команды, создавшей наш передовой VPN-сервис, серверную технологию TrustedServer и VPN-протокол Lightway. Запуск менеджера паролей позволил ExpressVPN еще больше усилить защиту ваших действий онлайн и ваших паролей. Более мощная защита за ту же цену.
Храните логины в надежном месте
Больше нет необходимости помнить все свои пароли и менять их каждый раз, когда вы их забываете. Благодаря ExpressVPN Keys вам нужно запомнить только один пароль, позволяющий управлять всеми логинами, которые вы используете каждый день, будь то учетные данные для ваших любимых сайтов и потоковых сервисов или пароли от электронной почты и банковских приложений.
При создании менеджера паролей ExpressVPN Keys, как и при создании нашего передового VPN-сервиса, использовались лучшие отраслевые практики безопасной разработки приложений и облачной инфраструктуры. Моделирование угроз и оценка безопасности проводились под руководством нашей команды экспертов.
Менеджер паролей использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что только вы имеете доступ к своим логинам. Ваши логины расшифровываются только на ваших устройствах, когда вы разблокируете ExpressVPN Keys с помощью основного пароля или биометрических данных. Есть только один ключ, и он находится в ваших руках. Даже у нас нет доступа к вашим паролям.
Создавайте надежные пароли
Вам больше не нужно использовать слабые пароли, одни и те же пароли или повторять шаблоны паролей для нескольких аккаунтов — ведь всё это делает ваши учетные записи уязвимыми. Повысьте уровень безопасности паролей, используя менеджер паролей ExpressVPN. Вы сможете создавать уникальные, сложные пароли одним щелчком мыши.
Мгновенная авторизация
Больше никаких опечаток или поиска нужных символов. ExpressVPN Keys запоминает ваши пароли вместо вас, а затем заполняет их одним щелчком мыши.
Доступ со всех ваших устройств
Ваши пароли всегда будут с вами, где бы вы ни находились, так как ExpressVPN Keys позволяет синхронизировать ваши логины на разных устройствах. Наш менеджер паролей доступен на компьютерах в качестве бета-версии расширения для Chrome и также встроен в мобильное приложение ExpressVPN для Android*.
*Бета-версия ExpressVPN Keys для iOS всё еще находится в разработке.
Никакой дополнительной оплаты и ограничений
ExpressVPN Keys предлагает такой же уровень безопасности, что и менеджеры паролей премиум-класса, но без соответствующей им цены, поскольку он уже включен в вашу подписку на ExpressVPN без дополнительной оплаты.
При этом менеджер паролей можно использовать бесплатно даже после окончания срока действия подписки на VPN-сервис.
В отличие от вашей памяти и некоторых других менеджеров паролей, в ExpressVPN Keys нет ограничений на количество сохраняемых логинов. Кроме того, это приложение можно использовать на любом устройстве.
ЧаВо: бета-версия ExpressVPN Keys
На каких устройствах и платформах я могу использовать менеджер паролей?
В настоящее время ExpressVPN Keys доступен для Windows, Mac и Linux в качестве бета-версии расширения для Chrome и в приложении ExpressVPN для Android. Бета-версия ExpressVPN Keys для iOS всё еще находится в разработке.
Как загрузить и установить менеджер паролей?
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Чтобы использовать ExpressVPN Keys на Android, можно стать бета-тестировщиком.
Нужно ли устанавливать приложение ExpressVPN, если у меня есть расширение ExpressVPN Keys для Chrome?
Да. Чтобы использовать расширение ExpressVPN Keys для Chrome, вам необходимо установить и активировать приложение ExpressVPN на вашем устройстве Windows, Mac или Linux.
Могу ли я импортировать свои логины из другого менеджера паролей?
Да, вы можете импортировать логины из нескольких популярных менеджеров паролей. Узнайте, как перенести сохраненные логины и пароли из браузера или других менеджеров паролей.
Какой из бесплатных менеджеров паролей лучший?
ExpressVPN Keys, потому что вы получаете первоклассную защиту паролей на всех ваших устройствах без дополнительной платы, поскольку она уже включена в вашу подписку на ExpressVPN. Кроме того, менеджер паролей можно использовать бесплатно даже после окончания срока действия подписки на VPN.
Менеджер паролей безопасен?
Да. Мы создали ExpressVPN Keys в соответствии с лучшими в отрасли практиками безопасной разработки приложений и облачной инфраструктуры, и мы проводим обширное моделирование угроз и оценку безопасности для защиты ваших данных.
Хранящиеся в вашем менеджере паролей логины всегда защищены шифрованием с нулевым разглашением, что гарантирует, что только вы можете видеть свои расшифрованные логины. Даже если наши серверы будут взломаны, что само по себе маловероятно, ваши сохраненные логины будут в безопасности, поскольку они были зашифрованы перед тем, как покинуть ваши устройства.
Могут ли менеджеры паролей защитить от фишинговых атак?
Да, менеджер паролей обеспечивает дополнительную защиту от вредоносных веб-сайтов, предназначенных для кражи ваших паролей. ExpressVPN Keys предлагает заполнять только те логины, которые соответствуют правильным веб-сайтам и приложениям, сохраненным в вашем менеджере паролей.
Почему важна безопасность паролей?
Проверка подлинности пароля необходима для защиты учетных записей, которые вы используете каждый день, будь это ваша электронная почта, банковские приложения или сайты. Лучше никогда не использовать один и тот же пароль для нескольких учетных записей, даже если он длинный и случайный. Эксперты по безопасности рекомендуют использовать менеджер паролей для создания, хранения и заполнения длинных, сложных, уникальных паролей для каждой учетной записи.
Нужны ли менеджеры паролей?
Менеджеры паролей — один из самых простых способов повысить уровень безопасности в Интернете. Использование надежных паролей очень важно для защиты ваших учетных записей и личной информации в Интернете, но хорошие пароли не так уж легко запомнить. Если вы их записываете или сохраняете в файле на своем устройстве, то увеличивается риск их кражи. Хороший менеджер паролей решает эти проблемы, предлагая надежное место для хранения всех паролей, независимо от их длины и сложности. При этом только у вас есть к ним доступ.
Благодаря ExpressVPN Keys подписчики на наш VPN-сервис получают безопасность менеджера паролей премиум-класса без дополнительной платы, так что это того стоит.
Более надежная защита за ту же цену
У вас еще нет подписки на ExpressVPN? Защитите свою действия онлайн с помощью VPN и свои логины с помощью менеджера паролей. Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег.