Функции ExpressVPN
В каждую подписку ExpressVPN входят все ключевые функции, характерные для лучшего в мире VPN-сервиса.
Основные функции
160 локаций серверов
Вы можете выбрать любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах по всему миру, а также переключаться между ними, сколько захотите.
Контент отовсюду
Вы можете легко получить доступ к любым заблокированным и подвергнутым цензуре веб-сайтам и смотреть и слушать онлайн всё, что угодно, даже во время путешествий.
Маскировка IP-адреса
Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP-адрес, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.
Анонимный интернет-серфинг
ExpressVPN позволяет вам анонимно пользоваться Интернетом. Вы можете даже вносить оплату с помощью Bitcoin и использовать Tor для просмотра скрытого .onion сайта ExpressVPN.
На любом устройстве
ExpressVPN предлагает превосходные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров, игровых приставок и телевизоров Smart TV.
Продвинутые функции
Раздельное туннелирование
Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.
Технология TrustedServer
Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.
Функция экстренного отключения Network Lock
Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.
Анонимные DNS-серверы
На всех серверах ExpressVPN установлены собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.
Лучшие методы шифрования
Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.
Информативные функции
Центр защиты безопасности ExpressVPN
Мы создаем системы, которые сложно взломать и в которых хакеры не могут задержаться надолго, что значительно минимизирует риск ущерба. Кроме того, мы постоянно тестируем наши системы защиты.
Активный блог
Советы по безопасности, цифровая свобода и новости о конфиденциальности в Интернете со всего мира. С официальным блогом ExpressVPN вы всегда будете в курсе.
Тест скорости
Ускорьте свое интернет-соединение с серверами ExpressVPN с помощью встроенного теста скорости. Выберите наилучшую локацию VPN-серверов для своей сети. Действуйте наверняка.
Гиды по спортивным трансляциям
Не пропускайте интересные матчи только потому, что у вас нет возможности посмотреть их по телевизору. Смотрите спортивные трансляции онлайн в полной безопасности и конфиденциальности.
Безопасность в публичных сетях Wi-Fi
ExpressVPN — это один из важнейших инструментов для всех, кто планирует работать в публичных точках доступа Wi-Fi. Защитите себя от атак через посредника, сетей Wi-Fi, созданных хакерами, и многого другого.
И многое другое
Обход ограничений провайдеров
Интернет-провайдеры могут замедлять доступ к определенному контенту (например, к потоковым видео). С помощью VPN вы сможете обойти эти ограничения и попрощаться с буферизацией.
Одновременное использование 5 устройств
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно. Мало пяти устройств? Установите наше приложение на свой беспроводной роутер и подключайте к нему столько устройств, сколько захотите.