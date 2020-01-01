Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Функции ExpressVPN

В каждую подписку ExpressVPN входят все ключевые функции, характерные для лучшего в мире VPN-сервиса.
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Основные функции

160 локаций серверов

Вы можете выбрать любую из 160 локаций VPN-серверов в 94 странах по всему миру, а также переключаться между ними, сколько захотите.

Контент отовсюду

Вы можете легко получить доступ к любым заблокированным и подвергнутым цензуре веб-сайтам и смотреть и слушать онлайн всё, что угодно, даже во время путешествий.

Маскировка IP-адреса

Нет необходимости выставлять напоказ свой настоящий IP-адрес и местоположение; измените свой IP-адрес, подключившись к одному из наших защищенных VPN-серверов.

Анонимный интернет-серфинг

ExpressVPN позволяет вам анонимно пользоваться Интернетом. Вы можете даже вносить оплату с помощью Bitcoin и использовать Tor для просмотра скрытого .onion сайта ExpressVPN.

На любом устройстве

ExpressVPN предлагает превосходные приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux, роутеров, игровых приставок и телевизоров Smart TV.

Поддержка в чате 24/7

Наши специалисты доступны 24/7 в чате и по электронной почте, чтобы оказать вам помощь в решении всех вопросов, связанных с установкой и устранением неполадок.

Продвинутые функции

Раздельное туннелирование

Раздельное туннелирование позволяет направлять часть трафика вашего устройства через VPN, в то время как остальной трафик идет напрямую в сеть Интернет.

Технология TrustedServer

Наш передовой подход к управлению VPN-серверами гарантирует, что никакие данные не записываются на жесткий диск в принципе, что служит дополнительной мерой защиты.

Функция экстренного отключения Network Lock

Функция Network Lock защитит ваши данные в случае обрыва VPN-подключения, заблокировав весь интернет-трафик до тех пор, пока соединение с VPN-сервером не восстановится.

Анонимные DNS-серверы

На всех серверах ExpressVPN установлены собственные анонимные DNS-серверы, защищенные шифрованием, что делает ваше соединение более безопасным и быстрым.

Лучшие методы шифрования

Ваши данные защищены с помощью методов продвинутой математики, реализованных в алгоритме ​​AES-256 — стандарте шифрования, которому доверяют эксперты по безопасности во всем мире.

Нет регистрации истории просмотров и подключений

ExpressVPN не регистрирует и никогда не будет регистрировать данные трафика, DNS-запросы или что-либо еще, что может быть использовано для вашей идентификации.

Информативные функции

Центр защиты безопасности ExpressVPN

Мы создаем системы, которые сложно взломать и в которых хакеры не могут задержаться надолго, что значительно минимизирует риск ущерба. Кроме того, мы постоянно тестируем наши системы защиты.

Активный блог

Советы по безопасности, цифровая свобода и новости о конфиденциальности в Интернете со всего мира. С официальным блогом ExpressVPN вы всегда будете в курсе.

Тест скорости

Ускорьте свое интернет-соединение с серверами ExpressVPN с помощью встроенного теста скорости. Выберите наилучшую локацию VPN-серверов для своей сети. Действуйте наверняка.

Гиды по спортивным трансляциям

Не пропускайте интересные матчи только потому, что у вас нет возможности посмотреть их по телевизору. Смотрите спортивные трансляции онлайн в полной безопасности и конфиденциальности.

Безопасность в публичных сетях Wi-Fi

ExpressVPN — это один из важнейших инструментов для всех, кто планирует работать в публичных точках доступа Wi-Fi. Защитите себя от атак через посредника, сетей Wi-Fi, созданных хакерами, и многого другого.

Руководства по защите конфиденциальности в Интернете

Пошаговые руководства по таким темам, как анонимный интернет-серфинг, удаление истории поиска Google и использование Tor для обеспечения анонимности онлайн.

И многое другое

Обход ограничений провайдеров

Интернет-провайдеры могут замедлять доступ к определенному контенту (например, к потоковым видео). С помощью VPN вы сможете обойти эти ограничения и попрощаться с буферизацией.

Одновременное использование 5 устройств

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно. Мало пяти устройств? Установите наше приложение на свой беспроводной роутер и подключайте к нему столько устройств, сколько захотите.

Неограниченная пропускная способность

Скачивайте столько, сколько хотите, и не бойтесь, что интернет-провайдер или VPN-сервис вам помешает. ExpressVPN предоставляет неограниченную пропускную способность.

30
дней
гарантия возврата денег

Воспользуйтесь этими и многими другими функциями без всякого риска

Попробуйте полнофункциональный бесплатный пробный режим от ExpressVPN. Если вам что-то не понравится, свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги. Это действительно просто.
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