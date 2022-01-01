Лучшие VPN-серверы в Израиле
Используйте Интернет в Израиле и других странах конфиденциально и защищенно
Мгновенный доступ к быстрым и безопасным VPN-серверам в Израиле. Наслаждайтесь неограниченными потоковыми трансляциями и безлимитной работой в Сети при каждом использовании ExpressVPN.
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Лучшая VPN для Израиля
Как получить израильский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к защищенным VPN-серверам в Израиле.
Зачем использовать израильские серверы ExpressVPN?
Чтобы победить цензуру
ExpressVPN предоставляет вам новый IP-адрес в Израиле или любой из 94 стран мира, таких как Великобритания, США и страны Европы. Разблокируйте веб-сайты, получите доступ к ограниченному цензурой контенту и наслаждайтесь свободным Интернетом в любом уголке земного шара.
Чтобы защитить свои данные
ExpressVPN заменяет ваш IP-адрес и помещает ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель. Это повышает анонимность и защищает ваши данные и трафик от хакеров и других третьих лиц.
Чтобы смотреть ТВ, спорт, шоу и многое другое
Быстрая и постоянно оптимизируемая серверная сеть ExpressVPN полностью совместима с такими стриминговыми сервисами, как Netflix, Amazon Prime Video и другими*. Смотрите фильмы и сериалы без ограничений пропускной способности или лимитов передачи трафика.
Чтобы работать в Сети приватно
Технология TrustedServer от ExpressVPN гарантирует конфиденциальность, так как все данные с наших серверов стираются при каждой перезагрузке, и мы не ведем никаких журналов ваших подключений и действий.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Израиля на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах
Защитите себя на всех устройствах.
Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставков, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по установке и настройке.
Часто задаваемые вопросы
Легально ли использование VPN в Израиле?
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Израиле?
Бесплатные VPN-сервисы вряд ли сравнятся с ExpressVPN по уровню безопасности. Вы можете использовать ExpressVPN в течение 30 дней, ничем не рискуя: если вам что-то не понравится, просто обратитесь в службу поддержки, чтобы вернуть свои деньги.
Как воспользоваться VPN в Израиле?
Чтобы подключиться к VPN в Израиле:
Загрузите нужное приложение для iOS, Android, ПК или Mac
Откройте приложение и выберите Израиль
Стоит ли мне использовать VPN, если я живу в Израиле?
Можно сказать, что в Израиле возможна интернет-цензура, и правительство может блокировать контент, который считает неприемлемым. VPN же предоставляет вам IP-адрес из другой части мира, так что никто не сможет установить вашу личность.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах мира, и их количество продолжает расти. Вы получите доступ ко всем этим серверным локациям из Израиля или любого другого места.
Получите израильский IP-адрес без всякого риска
Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — лучший VPN-сервис для Израиля. Попробуйте полнофункциональную версию приложения в течение 30 дней. Вы ничем не рискуете.