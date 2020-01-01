VPN для чайников:
Руководство для начинающих
Что такое VPN
VPN — это виртуальная частная сеть (аббревиатура от virtual private network). Это зашифрованный туннель между двумя устройствами, позволяющий получить доступ к любому сайту и онлайн-сервису конфиденциально и безопасно.
Как работает VPN-туннелирование?
VPN-туннель представляет собой сквозное подключение, установленное между двумя устройствами — как правило, между VPN-сервером и вашим устройством. Туннелирование трафика позволяет встроить его в стандартные пакеты TCP/IP и безопасно передавать его через Интернет. Так как ваши данные зашифрованы, то ни хакеры, ни правительство, ни даже интернет-провайдеры не получат к ним доступ, пока вы подключены к VPN-серверу.
Зачем нужны VPN-сети?
От продвинутой защиты и до возможности сэкономить деньги — у использования VPN есть множество преимуществ. Узнайте, что может сделать для вас VPN-сервис!
Чем VPN отличается от прокси?
Когда вы подключаетесь к прокси-серверу, тот становится своего рода посредником между вашим устройством и Интернетом. Весь ваш интернет-трафик проходит через прокси-сервер и, как следствие, получает его IP-адрес.
Подключение к прокси-серверу скрывает ваш исходный IP-адрес и позволяет получить доступ к заблокированному контенту. Тем не менее прокси-серверы не шифруют трафик, поэтому все данные, которыми вы обмениваетесь через установленное подключение, могут быть перехвачены посторонними, подключенными к тому же серверу — например, хакерами.
VPN-сервис обеспечит вам все преимущества прокси-сервера, а также защитит и зашифрует трафик, которым ваше устройство обменивается с интернет-серверами. Это позволит вам работать в Интернете, не опасаясь кражи или перехвата ваших данных.
Прочитайте больше про разницу между VPN и прокси при просмотре потоковых трансляций онлайн.
Чем VPN отличается от DNS?
Помимо своих основных VPN-услуг, ExpressVPN предоставит вам возможность изменить настройки DNS таким образом, чтобы через наши серверы проходил лишь определенный трафик, а весь остальной обрабатывался уже на стороне вашего интернет-провайдера.
Но, как и прокси-сервер, этот DNS-сервис не включает в себя создание защищенного туннеля для вашего сетевого трафика. Да, такой подход позволяет немного ускорить обмен данными, однако он оставляет вас уязвимыми перед хакерами. Кроме того, изменение настроек DNS не скроет ваш исходный IP-адрес, так как ваш трафик будет перенаправляться через DNS-сервер лишь частично. Если вы хотите сохранить анонимность и защитить свои личные данные во время работы в Интернете, то вам просто необходим VPN-сервис.
Чем VPN отличается от файрвола?
Файрвол — это специальный барьер, анализирующий пакеты данных от интернет-серверов, пытающихся получить доступ к вашему компьютеру. Файрвол пропускает лишь те пакеты, которые соответствуют определенным правилам.
Использование файрвола станет отличным способом защиты своего устройства от таких угроз, как вирусные атаки и компьютерные черви. Впрочем, файрвол может защитить вас лишь от опасного входящего трафика. Чтобы защитить ваш исходящий сетевой трафик, воспользуйтесь VPN-сервисом. В свою очередь, файрвол станет отличным дополнением к VPN: используя оба этих решения, вы получите максимум защиты.
В чем разница между VPN-приложением, VPN-плагином и VPN-браузером?
VPN-браузеры и браузерные плагины защищают только трафик вашего веб-браузера. Соответственно, весь остальной сетевой трафик будет по-прежнему доступен хакерам и интернет-провайдеру. В свою очередь, VPN-приложение может зашифровать и защитить весь интернет-трафик вашего устройства.
Браузерное расширение ExpressVPN для Chrome и Firefox работает иначе. Вместе с приложением ExpressVPN оно защитит весь трафик вашего устройства.
Узнайте больше о том, почему вместо VPN-плагина или VPN-браузера лучше воспользоваться VPN-приложением.
Где можно оформить подписку на VPN?
С ExpressVPN вы сможете работать в Интернете безопасно без лишних усилий
- Зарегистрируйте учетную запись.
- Выберите тарифный план.
- Наслаждайтесь Интернетом в полной безопасности и конфиденциальности!
Оформите подписку на лучший VPN-сервис для начинающих
Если вы не будете на 100% удовлетворены скоростью, безопасностью и стабильностью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите все ваши деньги обратно без каких-либо вопросов.