Чем VPN отличается от прокси?

Когда вы подключаетесь к прокси-серверу, тот становится своего рода посредником между вашим устройством и Интернетом. Весь ваш интернет-трафик проходит через прокси-сервер и, как следствие, получает его IP-адрес.

Подключение к прокси-серверу скрывает ваш исходный IP-адрес и позволяет получить доступ к заблокированному контенту. Тем не менее прокси-серверы не шифруют трафик, поэтому все данные, которыми вы обмениваетесь через установленное подключение, могут быть перехвачены посторонними, подключенными к тому же серверу — например, хакерами.

VPN-сервис обеспечит вам все преимущества прокси-сервера, а также защитит и зашифрует трафик, которым ваше устройство обменивается с интернет-серверами. Это позволит вам работать в Интернете, не опасаясь кражи или перехвата ваших данных.

Прочитайте больше про разницу между VPN и прокси при просмотре потоковых трансляций онлайн.