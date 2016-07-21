1 Конфиденциальность
Проблема
Ваш интернет-провайдер видит весь ваш трафик и, вероятно, регистрирует историю просмотров.
Решение
С помощью VPN весь ваш трафик шифруется и передается по защищенному туннельному соединению, поэтому даже ваш интернет-провайдер не может его прослушать. Нет слежки и регистрации ваших действий онлайн.
Проверка
Подключайтесь к сети VPN каждый раз, когда выходите в Интернет.
Узнать большеРегистрация данных в Австралии Регистрация данных в Великобритании Слежка Агентства национальной безопасности США
2 Обход интернет-цензуры
Проблема
Веб-сайты или другие интернет-ресурсы, которые вы хотите посетить, могут быть недоступны из того места, где вы сейчас находитесь.
Решение
VPN-сеть обеспечивает свободный доступ к Интернету из любой точки мира.
Проверка
Если вы находитесь за границей и хотите получить гарантированный доступ к веб-сайтам, подключите все свои устройства к VPN.
Узнать большеРазблокировать Google Разблокировать Facebook
3 Экономия денег
Проблема
Некоторые интернет-магазины поднимают цены, если вы заходите в них из определенных стран.
Решение
С помощью ExpressVPN вы можете подключиться к любому серверу в 160 локациях, чтобы защититься от ценовой дискриминации.
Проверка
В следующий раз, когда будете совершать покупки онлайн, попробуйте подключиться к серверам в нескольких разных странах и найти лучшее предложение.
Узнать большеЭкономия на авиабилетах Экономия на аренде автомобилей
4 Шифрование всех данных
Проблема
Подключение к бесплатным общественным Wi-Fi-сетям опасно. Любой хакер в этой сети может с легкостью получить доступ к вашим личным данным.
Решение
VPN шифрует весь ваш интернет-трафик, защищая таким образом все ваши сообщения и действия онлайн даже в общественных сетях.
Проверка
В следующий раз, когда будете в кафе или аэропорту, подключитесь к бесплатной общественной сети Wi-Fi через VPN.
Узнать большеБесплатное Wi-Fi подключение опасно Почему необходимо использовать шифрование
5 Безопасность на всех устройствах
Проблема
Одно из ваших устройств может быть защищено, но как насчет ноутбука, смартфона, планшета и игровых консолей?
Решение
ExpressVPN предлагает приложения для всех ваших устройств и поддержку всех основных операционных систем.
Проверка
Скачайте приложение ExpressVPN в iTunes или Google Play, чтобы пользоваться преимуществами VPN на своих мобильных устройствах.
Подробнее о том, как установить VPN-приложения для...Windows Mac iOS Android Linux Роутера
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