    Узнайте
    почему стоит использовать ExpressVPN

    VPN гарантирует конфиденциальность

    1 Конфиденциальность

    Проблема

    Ваш интернет-провайдер видит весь ваш трафик и, вероятно, регистрирует историю просмотров.

    Решение

    С помощью VPN весь ваш трафик шифруется и передается по защищенному туннельному соединению, поэтому даже ваш интернет-провайдер не может его прослушать. Нет слежки и регистрации ваших действий онлайн.

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    Проверка

    Подключайтесь к сети VPN каждый раз, когда выходите в Интернет.

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    Регистрация данных в Австралии Регистрация данных в Великобритании Слежка Агентства национальной безопасности США
    Обойдите интернет-цензуру с помощью VPN

    2 Обход интернет-цензуры

    Проблема

    Веб-сайты или другие интернет-ресурсы, которые вы хотите посетить, могут быть недоступны из того места, где вы сейчас находитесь.

    Решение

    VPN-сеть обеспечивает свободный доступ к Интернету из любой точки мира.

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    Проверка

    Если вы находитесь за границей и хотите получить гарантированный доступ к веб-сайтам, подключите все свои устройства к VPN.

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    Разблокировать Google Разблокировать Facebook
    Экономьте деньги с VPN

    3 Экономия денег

    Проблема

    Некоторые интернет-магазины поднимают цены, если вы заходите в них из определенных стран.

    Решение

    С помощью ExpressVPN вы можете подключиться к любому серверу в 160 локациях, чтобы защититься от ценовой дискриминации.

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    Проверка

    В следующий раз, когда будете совершать покупки онлайн, попробуйте подключиться к серверам в нескольких разных странах и найти лучшее предложение.

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    Экономия на авиабилетах Экономия на аренде автомобилей
    Зашифруйте все с помощью VPN

    4 Шифрование всех данных

    Проблема

    Подключение к бесплатным общественным Wi-Fi-сетям опасно. Любой хакер в этой сети может с легкостью получить доступ к вашим личным данным.

    Решение

    VPN шифрует весь ваш интернет-трафик, защищая таким образом все ваши сообщения и действия онлайн даже в общественных сетях.

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    Проверка

    В следующий раз, когда будете в кафе или аэропорту, подключитесь к бесплатной общественной сети Wi-Fi через VPN.

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    Бесплатное Wi-Fi подключение опасно Почему необходимо использовать шифрование
    Защитите все свои устройства с помощью VPN

    5 Безопасность на всех устройствах

    Проблема

    Одно из ваших устройств может быть защищено, но как насчет ноутбука, смартфона, планшета и игровых консолей?

    Решение

    ExpressVPN предлагает приложения для всех ваших устройств и поддержку всех основных операционных систем.

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    Проверка

    Скачайте приложение ExpressVPN в iTunes или Google Play, чтобы пользоваться преимуществами VPN на своих мобильных устройствах.

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