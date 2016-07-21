1 Конфиденциальность

Проблема

Ваш интернет-провайдер видит весь ваш трафик и, вероятно, регистрирует историю просмотров.

Решение

С помощью VPN весь ваш трафик шифруется и передается по защищенному туннельному соединению, поэтому даже ваш интернет-провайдер не может его прослушать. Нет слежки и регистрации ваших действий онлайн.

Проверка

Подключайтесь к сети VPN каждый раз, когда выходите в Интернет.

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