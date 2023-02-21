Скачайте VPN №1 для Армении Скачайте VPN №1 для Армении в 2023 году
Получите армянский IP-адрес от ExpressVPN. Заходите в Сеть из Армении приватно с быстрой, надежной и защищенной VPN.
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Лучшая VPN для Армении
Как скачать VPN №1 для Армении
Шаг 2
Загрузите приложение для своего устройства.
Шаг 3
Подключитесь к локации VPN-серверов в Армении.
Зачем использовать армянские VPN-серверы?
Просмотр ТВ, футбольных матчей, новостей и развлекательных программ
Оптимизированные серверы ExpressVPN быстрые, безопасные и работают с разными стриминговыми сервисами, например, Netflix, fuboTV и многими другими*. Разблокируйте региональный контент и смотрите все, что захотите, в уютной обстановке своего дома.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и интересующего вас сервиса.
Защита от перехвата данных
ExpressVPN не только скроет ваш IP-адрес, но и защитит ваш трафик с помощью первоклассного шифрования. Вы сможете работать онлайн, не опасаясь кибератак и мониторинга, даже при подключении к незащищенным публичным точкам доступа Wi-Fi.
Защиты от мониторинга и регистрации данных
ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий. Наши VPN-серверы созданы по особой технологии, благодаря чему не хранят ваши персональные данные. Более того, наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.
Вот почему ExpressVPN — VPN №1 для Армении
|ExpessVPN
|Большинсто бесплатных VPN
Лимит данных
Без ограничений
10 ГБ
Локации VPN-серверов
94 страны
10–50 стран
Служба поддержки
Онлайн-чат 24/7
Электронная почта
Серверная технология
TrustedServer
На базе ПК
Регистрация действий и подключений
Никогда
Никаких обещаний
Одновременные подключения
5
1
Поддержка устройств
Все устройства
Компьютеры и мобильные устройства
Оригинальный VPN-протокол
Lightway
Нет
Загрузите VPN для Армении на все свои устройства
Воспользуйтесь VPN №1 для Армении на ПК, устройствах Mac, iPhone, Android и других.
Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), а также системы Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick). Скачайте APK-файл с VPN для Армении на свои устройства Android или VPN для Армении на ПК. Вы даже можете установить VPN-расширение для Армении в браузере Chrome.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Можно ли получить IP-адрес Армении при помощи бесплатных VPN?
Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.
Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.
Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.
Ограничение интернет-доступа в Армении
Для граждан этой страны свобода в Интернете гарантирована, государственные органы практически не прибегают к цензуре в Сети.
При этом образовательные учреждения и частные компании могут ограничивать доступ к определенному контенту и действиям в своих собственных сетях. Это могут быть, например, игровые сайты, стриминговые сервисы, приложения, требующие высокой пропускной способности, или даже почтовые сервисы.
VPN поможет вам получить свободный доступ ко всем ресурсам Интернета, где бы вы ни находились: в школе, месте с общественной Wi-Fi-сетью или где-то еще. ExpressVPN придерживается строгой политики, которая не позволяет регистрировать подключения или действия в Сети наших пользователей, поэтому вы можете заниматься чем угодно онлайн, не боясь, что ваш интернет-провайдер или посторонние будут отслеживать ваши действия.
ЧаВо: VPN для Армении
Сколько стоит VPN для Армении?
Стоимость подписки на услуги VPN для Армении зависит от качества этих услуг. Премиальный VPN-сервис, такой как ExpressVPN (с молниеносными серверами 10 Гб/с, первоклассной защитой приватности и данных, круглосуточной поддержкой в онлайн-чате), стоит немного дороже, но отсутствие VPN-защиты может обернуться несравненно большими тратами.
Если вы ищете бесплатный VPN-сервис для Армении, воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег. Вы получите доступ ко всем премиальным функциям и возможностям ExpressVPN, но при этом сможете вернуть свои деньги в течение первых 30 дней, если сервис вас не устроит по любой причине. Это все равно что бесплатный пробный период VPN, только лучше.
Законно ли использовать VPN в Армении?
Да. Использование VPN в Армении не нарушает никаких законов.
Как получить IP-адрес в Армении?
Получить новый IP-адрес в Армении с VPN просто. Для этого:
Загрузите нужное приложение для iOS, Android, ПК или Mac.
Откройте приложение ExpressVPN и выберите Армению.
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Армении?
Всем, кто пользуется Интернетом, стоит также пользоваться и VPN, чтобы открывать любые сайты более защищенно и просто. VPN поможет вам получить доступ к контенту со всего мира и защитит ваши действия онлайн от глаз посторонних.
Стоит ли использовать бесплатные VPN в Армении?
К сожалению, нет бесплатных VPN-сервисов, которые были бы такими же быстрыми, надежными и стабильными, как ExpressVPN. Если вы хотите защитить свои действия онлайн, то можете попробовать полнофункциональную версию ExpressVPN без риска в течение 30 дней с нашей 30-дневной гарантией возврата денег.
Какой VPN-сервис для Армении лучший?
Лучший VPN-сервис для Армении — ExpressVPN, ведь он предоставит вам доступ к серверам следующего поколения, передающим данные со скоростью 10 Гб/с, а также серверным локациям в 94 странах по всему миру. Выбирайте локацию VPN-серверов в Армении или позвольте ExpressVPN при помощи функции автовыбора найти лучший сервер для условий вашей сети.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к локациям VPN-серверов в 94 странах мира, и их количество продолжает расти. Вы получите доступ ко всем этим серверным локациям из Армении и любых других стран.
Воспользуйтесь VPN №1 для Армении без риска
Попробуйте ExpressVPN для Армении уже сегодня. Если вы не будете довольны на 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваш платеж полностью.