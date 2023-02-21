Для граждан этой страны свобода в Интернете гарантирована, государственные органы практически не прибегают к цензуре в Сети.

При этом образовательные учреждения и частные компании могут ограничивать доступ к определенному контенту и действиям в своих собственных сетях. Это могут быть, например, игровые сайты, стриминговые сервисы, приложения, требующие высокой пропускной способности, или даже почтовые сервисы.

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