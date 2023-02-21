Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Армения. Панорама Еревана на фоне горы Арарат.

Скачайте VPN №1 для Армении Скачайте VPN №1 для Армении в 2023 году

Получите армянский IP-адрес от ExpressVPN. Заходите в Сеть из Армении приватно с быстрой, надежной и защищенной VPN.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

VPN-сервис №1
Лучшая VPN для Армении

Как скачать VPN №1 для Армении

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Загрузите приложение для своего устройства.

Шаг 3

Подключитесь к локации VPN-серверов в Армении.

Купить ExpressVPN
Превосходно 4.7 из 5 на основе 18354 обзоров

Зачем использовать армянские VPN-серверы?

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Доступ к заблокированным сайтам

Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы получить IP-адрес Армении, стран Европы, США или любой из 94 стран. Откройте доступ к заблокированному контенту, скрытым цензурой сайтам и наслаждайтесь свободой действий в Интернете.

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Просмотр ТВ, футбольных матчей, новостей и развлекательных программ

Оптимизированные серверы ExpressVPN быстрые, безопасные и работают с разными стриминговыми сервисами, например, Netflix, fuboTV и многими другими*. Разблокируйте региональный контент и смотрите все, что захотите, в уютной обстановке своего дома.

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и интересующего вас сервиса.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Защита от перехвата данных

ExpressVPN не только скроет ваш IP-адрес, но и защитит ваш трафик с помощью первоклассного шифрования. Вы сможете работать онлайн, не опасаясь кибератак и мониторинга, даже при подключении к незащищенным публичным точкам доступа Wi-Fi.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Защиты от мониторинга и регистрации данных

ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий. Наши VPN-серверы созданы по особой технологии, благодаря чему не хранят ваши персональные данные. Более того, наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.

Купить ExpressVPN

Вот почему ExpressVPN — VPN №1 для Армении

Платные VPN против бесплатных VPN
ExpessVPNБольшинсто бесплатных VPN

Лимит данных

Без ограничений

10 ГБ

Локации VPN-серверов

94 страны

10–50 стран

Служба поддержки

Онлайн-чат 24/7

Электронная почта

Серверная технология

TrustedServer

На базе ПК

Регистрация действий и подключений

Никогда

Никаких обещаний

Одновременные подключения

5

1

Поддержка устройств

Все устройства

Компьютеры и мобильные устройства

Оригинальный VPN-протокол

Lightway

Нет

Купить ExpressVPN

Загрузите VPN для Армении на все свои устройства

Воспользуйтесь VPN №1 для Армении на ПК, устройствах Mac, iPhone, Android и других.

VPN для Армении защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), а также системы Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick). Скачайте APK-файл с VPN для Армении на свои устройства Android или VPN для Армении на ПК. Вы даже можете установить VPN-расширение для Армении в браузере Chrome.

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
VPN для игровых приставок
VPN для Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge
Расширение для Brave
Расширение для Vivaldi

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

Купить ExpressVPN

Можно ли получить IP-адрес Армении при помощи бесплатных VPN?

Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.

Are free VPNs safe?

Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 94 страны мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

Ограничение интернет-доступа в Армении

Для граждан этой страны свобода в Интернете гарантирована, государственные органы практически не прибегают к цензуре в Сети.

При этом образовательные учреждения и частные компании могут ограничивать доступ к определенному контенту и действиям в своих собственных сетях. Это могут быть, например, игровые сайты, стриминговые сервисы, приложения, требующие высокой пропускной способности, или даже почтовые сервисы.

VPN поможет вам получить свободный доступ ко всем ресурсам Интернета, где бы вы ни находились: в школе, месте с общественной Wi-Fi-сетью или где-то еще. ExpressVPN придерживается строгой политики, которая не позволяет регистрировать подключения или действия в Сети наших пользователей, поэтому вы можете заниматься чем угодно онлайн, не боясь, что ваш интернет-провайдер или посторонние будут отслеживать ваши действия.

ЧаВо: VPN для Армении

Сколько стоит VPN для Армении?
Законно ли использовать VPN в Армении?
Как получить IP-адрес в Армении?
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Армении?
Стоит ли использовать бесплатные VPN в Армении?
Какой VPN-сервис для Армении лучший?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключаться к локациям VPN-серверов в 94 странах мира, и их количество продолжает расти. Вы получите доступ ко всем этим серверным локациям из Армении и любых других стран.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Воспользуйтесь VPN №1 для Армении без риска

Попробуйте ExpressVPN для Армении уже сегодня. Если вы не будете довольны на 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваш платеж полностью.

Купить ExpressVPN

Выберите язык