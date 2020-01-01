Как работает VPN

ExpressVPN — это надежная виртуальная частная сеть (VPN), которая повышает вашу безопасность в Интернете. ExpressVPN позволяет безопасно выходить в Интернет с другим IP-адресом, а также шифрует ваше интернет-соединение, чтобы у других не было доступа к вашим данным во время их передачи, независимо от того, находитесь ли вы в Варшаве, Вроцлаве или за границей.

Когда вы используете ExpressVPN, ваши интернет-провайдеры видят только зашифрованный трафик, идущий на наши серверы. Они не могут увидеть ваши данные или узнать, какие веб-сайты вы посетили. Это отличный способ дополнительно защитить свое соединение по доступной цене.