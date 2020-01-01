Как работает сеть VPN

Вы можете подключиться к Интернету через серверы в Аргентине, находясь дома или путешествуя по миру. Когда вы подключаетесь к ExpressVPN, ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик, идущий к нашим серверам. Они не могут расшифровать данные или узнать, какие веб-сайты вы посетили.

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