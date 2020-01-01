Зачем использовать мексиканский прокси-сервер?

Мексиканским Интернетом пользуются более 58 миллионов человек, что составляет 45% от общей численности населения. За последние десять лет количество интернет-пользователей увеличилось более чем на 100%. Но цифровые угрозы, такие как государственная слежка, сохранение данных и случаи взлома, к сожалению, возросли в такой же пропорции.

Вот почему всё больше интернет-пользователей в Мексике задумываются об использовании VPN (виртуальной частной сети) для своей защиты. ExpressVPN защищает ваше интернет-соединение с помощью шифрования AES-256 и безопасного VPN-туннеля, благодаря чему ваш интернет-трафик становится нечитаемым для хакеров и интернет-провайдеров в Мексике или любом другом месте.

Кроме того, ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес, добавляя еще один уровень конфиденциальности и анонимности ко всему, что вы делаете в Интернете. С помощью ExpressVPN можно получить мексиканский IP-адрес, когда вы находитесь за пределами Мексики, или IP-адрес США с территории Мексики. Вы также можете выбрать любую из 160 локаций в 94 странах по всему миру.

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