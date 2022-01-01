Лучший VPN-сервис для Грузии
Используйте Интернет приватно и защищенно в Грузии
Наслаждайтесь неограниченной работой в Сети и безлимитным стримингом в Грузии при использовании ExpressVPN.
Лучшая VPN для Грузии
Как получить грузинский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей VPN-локации в Грузии.
Зачем использовать VPN в Грузии?
Чтобы смотреть футбол, фильмы, шоу, спорт и многое другое
Высокоскоростная сеть ExpressVPN с серверами по всему миру позволит вам защищенно смотреть Netflix, HBO и другие сервисы*. Смотрите свои любимые сериалы и забудьте про лимиты загрузки и ограничения скорости интернет-провайдером.
Чтобы защитить свои данные
ExpressVPN создает зашифрованный туннель вокруг вашего интернет-трафика, маскируя ваш настоящий IP-адрес с помощью прокси-сервера и тем самым защищая ваши данные от посторонних.
Чтобы обезопасить свою работу в Сети
Технология TrustedServer от компании ExpressVPN разработана таким образом, что все данные стираются с наших серверов после каждой перезагрузки. Мы не собираем журналы онлайн-действий и подключений наших клиентов, и наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN в Грузии для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Окружите себя полной защитой.
Каждая подписка на ExpressVPN включает в себя доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок (например, PlayStation и Xbox) и систем Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire Stick TV).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать VPN в Грузии?
Стоит ли использовать бесплатные VPN-сервисы в Грузии?
Будет очень сложно найти бесплатную VPN, способную обеспечить ту же скорость и тот же уровень конфиденциальности, что и ExpressVPN. Если вы ищете пробную версию, то мы предлагаем отличную альтернативу. Вы можете оформить подписку на ExpressVPN и протестировать сервис в течение 30 дней, ничем не рискуя. Если вам что-то не понравится, просто обратитесь в службу поддержки, и вам вернут ваши деньги.
Как начать работу с VPN в Грузии?
Чтобы подключиться к VPN-серверу в Грузии:
Загрузите приложение для iOS, Android, ПК или Mac
Откройте приложение ExpressVPN и выберите серверную локацию в Грузии
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Грузии?
Сети VPN помещают ваш трафик в зашифрованный туннель, обеспечивая безопасность ваших данных в незащищенных публичных сетях Wi-Fi и предоставляя вам возможность свободно пользоваться Интернетом.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах. Вы можете выбрать любую из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Грузии, так и в любой другой стране.
Попробуйте лучшую VPN для Грузии — вы ничем не рискуете
Протестируйте лучший VPN-сервис для Грузии прямо сейчас. Если вы не будете удовлетворены ExpressVPN на 100%, просто свяжитесь со службой поддержки в течение 30 дней и вам полностью вернут ваш платеж.