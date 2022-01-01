Станьте партнером мирового лидера в сфере защиты цифровой конфиденциальности
Наши партнеры являются крупнейшими компаниями в индустрии, разделяющими нашу миссию — предоставить всем приватный, безопасный и удобный доступ в виртуальный мир.
Зачем сотрудничать с ExpressVPN?
Мы работаем с бизнесами всевозможных направлений: от обслуживания компьютерного оборудования до защиты программного обеспечения. У нас есть история успешного партнерства со многими компаниями, и мы готовы помочь вам в привлечении новых клиентов и создании собственного бренда.
Выбирайте лидера, который может повысить планку
Компания ExpressVPN лидирует в сфере первоклассного шифрования и новейших разработок в области защиты данных. Мы задаем новые стандарты работы VPN-сетей благодаря инновационной технологии TrustedServer, революционному протоколу Lightway и организации консорциума VPN Trust Initiative (VTI) совместно с Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition). Также мы находимся среди избранных брендов (наряду с Google и McAfee), имеющих сертификат ioXt.
Мы нацелены на ваш успех
Деловое партнерство еще никогда не было настолько простым. С вами будет работать персональный менеджер, который поможет разработать индивидуальную стратегию для развития вашего бренда и бизнеса.
Наши избранные партнеры
HMD Global (Home of Nokia Phones)
Приложение ExpressVPN, наряду с приложениями Spotify и Amazon, предустановлено на устройства Nokia. Это первое VPN-приложение, которое устанавливается на новые смартфоны и планшеты Nokia производителем. Теперь миллионы пользователей могут наслаждаться защитой ExpressVPN на своих устройствах сразу после покупки.
HP
На всех ноутбуках и ПК HP теперь устанавливается приложение ExpressVPN для Windows, а также для этих устройств действует 30-дневный бесплатный пробный период на услуги ExpressVPN. Мы гордимся тем, что соответствуем строгим требованиям этого мирового лидера в производстве ПК, который доверил нам защиту своих клиентов.
Xiaomi
Теперь приложение ExpressVPN предустановлено на миллионах приставок Xiaomi Smart TV во всем мире. Наше сотрудничество с одним из крупнейших в мире производителей телевизионных систем помогает покупателям Xiaomi по всему миру наслаждаться потоковым телевидением на молниеносной скорости.
«Наша первоочередная задача — предоставить клиентам лучшую защиту, и компания ExpressVPN стала органичным помощником в улучшении качества наших услуг. Теперь у наших клиентов есть доступ к заманчивым предложениям одного из самых быстрых и надежных VPN-сервисов».
Стивен Тейлор, директор по маркетингу в HMD Global
«Мы стали партнерами с ExpressVPN, поскольку этой компании нет равных, когда дело касается передовых технологий защиты данных, непревзойденной скорости подключения по всему миру и удобства интерфейса. Эти люди так же сильно, как и мы, хотят сделать Интернет безопасным и открытым».
Дэмиан Жоме, президент Dynabook EMEA
Давайте сделаем Интернет лучше вместе
Хотите сотрудничать с нами? Свяжитесь с нами, отправив письмо на адрес partners@expressvpn.com, и узнайте больше (только на английском языке).