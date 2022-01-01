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Станьте партнером мирового лидера в сфере защиты цифровой конфиденциальности

Наши партнеры являются крупнейшими компаниями в индустрии, разделяющими нашу миссию — предоставить всем приватный, безопасный и удобный доступ в виртуальный мир.

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Станьте партнером ExpressVPN уже сегодня

Зачем сотрудничать с ExpressVPN?

Мы работаем с бизнесами всевозможных направлений: от обслуживания компьютерного оборудования до защиты программного обеспечения. У нас есть история успешного партнерства со многими компаниями, и мы готовы помочь вам в привлечении новых клиентов и создании собственного бренда.

Люди пользуются смартфонами

Ваши клиенты достойны лучшего

Мы являемся лучшим VPN-сервисом премиум-класса в мире. Нас удостоили звания «Лучшая VPN» такие медиа, как CNN, TechRadar, The Verge и многие другие. Миллионы активных пользователей в более чем 180 странах доверяют нам защищать их онлайн каждый день.

Канбан-доска для раздела «Культура» на странице сайта ExpressVPN, посвященной вакансиям

Выбирайте лидера, который может повысить планку

Компания ExpressVPN лидирует в сфере первоклассного шифрования и новейших разработок в области защиты данных. Мы задаем новые стандарты работы VPN-сетей благодаря инновационной технологии TrustedServer, революционному протоколу Lightway и организации консорциума VPN Trust Initiative (VTI) совместно с Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition). Также мы находимся среди избранных брендов (наряду с Google и McAfee), имеющих сертификат ioXt.

Сотрудница ExpressVPN разговаривает с коллегой

Мы нацелены на ваш успех

Деловое партнерство еще никогда не было настолько простым. С вами будет работать персональный менеджер, который поможет разработать индивидуальную стратегию для развития вашего бренда и бизнеса.

Стать партнером ExpressVPN

Наши избранные партнеры

Логотип HMD Global на белом фоне
HMD Global (Home of Nokia Phones)

Приложение ExpressVPN, наряду с приложениями Spotify и Amazon, предустановлено на устройства Nokia. Это первое VPN-приложение, которое устанавливается на новые смартфоны и планшеты Nokia производителем. Теперь миллионы пользователей могут наслаждаться защитой ExpressVPN на своих устройствах сразу после покупки.

Логотип компании HP.
HP

На всех ноутбуках и ПК HP теперь устанавливается приложение ExpressVPN для Windows, а также для этих устройств действует 30-дневный бесплатный пробный период на услуги ExpressVPN. Мы гордимся тем, что соответствуем строгим требованиям этого мирового лидера в производстве ПК, который доверил нам защиту своих клиентов.

Логотип Xiaomi на светлом фоне
Xiaomi

Теперь приложение ExpressVPN предустановлено на миллионах приставок Xiaomi Smart TV во всем мире. Наше сотрудничество с одним из крупнейших в мире производителей телевизионных систем помогает покупателям Xiaomi по всему миру наслаждаться потоковым телевидением на молниеносной скорости.

Приложение ExpressVPN на экране смартфона Nokia XR20.

«Наша первоочередная задача — предоставить клиентам лучшую защиту, и компания ExpressVPN стала органичным помощником в улучшении качества наших услуг. Теперь у наших клиентов есть доступ к заманчивым предложениям одного из самых быстрых и надежных VPN-сервисов».

Стивен Тейлор, директор по маркетингу в HMD Global

Приложение ExpressVPN, установленное на ноутбук Dynabook.

«Мы стали партнерами с ExpressVPN, поскольку этой компании нет равных, когда дело касается передовых технологий защиты данных, непревзойденной скорости подключения по всему миру и удобства интерфейса. Эти люди так же сильно, как и мы, хотят сделать Интернет безопасным и открытым».

Дэмиан Жоме, президент Dynabook EMEA

Давайте сделаем Интернет лучше вместе

Сотрудники ExpressVPN работают вместе

Хотите сотрудничать с нами? Свяжитесь с нами, отправив письмо на адрес partners@expressvpn.com, и узнайте больше (только на английском языке).