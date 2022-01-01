VPN-прокси для Украины
Получите украинский IP-адрес за считанные минуты. Работайте онлайн приватно, используя быструю, стабильную и защищенную VPN для Украины.
Гарантия возврата денег 30 дней
Лучшая VPN для Украины
Как получить украинский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к локации VPN-серверов, расположенной на территории Украины.
Зачем подключаться к украинскому VPN-серверу?
Для просмотра новостей, спорта и развлекального контента
Серверы ExpressVPN настроены специально для того, чтобы обеспечивать быстрые и защищенные подключения. Они совместимы с такими сервисами потоковых трансляций, как Netflix, Zattoo, Indigo и многими другими*. Так вы сможете обойти региональные ограничения и смотреть любые трансляции, какие только захотите, у себя дома.
Для защиты от перехвата данных
ExpressVPN не только изменит ваш IP-адрес, но и защитит ваш трафик с помощью первоклассного шифрования. Вы сможете работать онлайн, не опасаясь кибератак и мониторинга, даже при подключении к незащищенным публичным точкам доступа Wi-Fi.
Для защиты от мониторинга
ExpressVPN не ведет журналы подключений и действий. Наши VPN-серверы созданы по особой технологии, благодаря чему не хранят ваши персональные данные. Более того, наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Украины на ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Окружите себя полной защитой.
Подписка на ExpressVPN дает доступ к приложениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и системы Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).
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Часто задаваемые вопросы про VPN для Украины
Можно ли использовать VPN на территории Украины?
Украинские власти не запрещают VPN, так что вы можете свободно загружать и использовать соответствующие приложения. Но стоит помнить, что в этой стране ограничен свободный доступ в Интернет.
Стоит ли использовать бесплатную VPN для Украины?
Едва ли вы найдете бесплатный VPN-сервис, который обеспечивает такие же быстрые, стабильные и безопасные подключения, как ExpressVPN. Если вы хотите защитить то, что вы делаете онлайн, от посторонних, воспользуйтесь полнофункциональной версией ExpressVPN. Вы ничем не рискуете, ведь у вас будет целых 30 дней, пока действует наша гарантия возврата денег.
Как начать работу с VPN для Украины?
Чтобы начать работу с ExpressVPN, вам нужно:
Загрузить приложение для ПК, Mac, Android или iOS
Открыть приложение VPN и подключиться к украинской локации VPN-серверов
Стоит ли использовать VPN, если я живу на Украине?
С помощью VPN вы получите свободный доступ в Интернет на территории Украины. Более того, VPN сделает ваше подключение более приватным и защищенным, в том числе при работе в публичных сетях Wi-Fi.
ExpressVPN для всех стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах мира, причем их количество продолжает расти. Вы получите доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как на Украине, так и в любой другой стране мира.
Получите украинский IP-адрес, ничем не рискуя
Воспользуйтесь лучшей VPN для Украины прямо сейчас. Если вы не будете на 100% довольны качеством услуг ExpressVPN, обратитесь в службу пользовательской поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги целиком.