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Что такое Network Lock?

Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Она защищает ваши данные, даже если подключение к VPN обрывается, блокируя весь интернет-трафик до восстановления защищенного подключения.

С Network Lock от ExpressVPN вы сможете постоянно наслаждаться непревзойденной защитой конфиденциальности, даже если столкнетесь с перебоями в электропитании, решите подключиться к другой сети Wi-Fi или переведете компьютер в спящий режим. Эта функция встроена в приложения ExpressVPN для Windows, Mac, Linux и роутеров.

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КПП со знаком «Стоп». Network Lock останавливает весь интернет-трафик в случае обрыва подключения к VPN.

Как работает VPN-функция экстренного отключения от Интернета?

Если ваше VPN-подключение оборвется, Network Lock немедленно заблокирует весь входящий и исходящий трафик вашего устройства. Таким образом Network Lock защищает ваши личные данные от попадания к интернет-провайдеру или другим третьим лицам.

Благодаря Network Lock вам не придется волноваться о том, что оборвавшееся подключение может скомпрометировать вашу защиту и конфиденциальность. Это в принципе невозможно.

Зачем нужна функция Network Lock?

Если вам нужна VPN, то и функция Network Lock вам тоже необходима. Функция экстренного отключения от Интернета защищает ваше устройство от утечки IP-адреса и данных о вашем местоположении, а также не дает незашифрованному трафику попасть в Сеть. Это сохраняет ваши личные данные и переписку от просмотра и перехвата посторонними.

Закрытый замок на экране компьютера. Network Lock защищает ваши данные.

Так как функция Network Lock защищает ваш трафик от выхода из зашифрованного VPN-туннеля, вы можете не переживать за безопасность своих данных.

Network Lock работает автоматически?

Функция Network Lock активируется в тот самый момент, когда вы подключаетесь к VPN, и остается активной до тех пор, пока вы не отключитесь от VPN-сервера. Эта функция послужит вам надежной защитой в следующих ситуациях:

  • При переподключении к сетям Wi-Fi и неустойчивом сигнале;

  • При переводе компьютера в спящий режим;

  • При подключении и отключении от Интернета;

  • В случае проблем с электропитанием у вашего интернет-провайдера.

ExpressVPN for Mac — Как использовать Network Lock

Network Lock работает автоматически?

Да, именно так! Функция Network Lock активна по умолчанию. Ваш интернет-трафик будет автоматически заблокирован в случае обрыва VPN-подключения или других сетевых проблем. Когда VPN-подключение восстановится, блокировка трафика будет снята в течение нескольких секунд.

Пользователи устройств под управлением ОС Windows и Mac могут отключить Network Lock за несколько щелчков мышкой. Чтобы отключить эту функцию в Linux, потребуется ввести несколько команд. Впрочем, отключать Network Lock не рекомендуется, а отключить эту функцию в приложении ExpressVPN для роутеров и вовсе не получится.

Приложения ExpressVPN с функцией Network Lock

Network Lock для роутеров защитит все подключенные устройства от утечек данных.

Приложение для роутеров

Когда вы защитите свой роутер приложением ExpressVPN, функция Network Lock обеспечит защиту всем вашим устройствам, подключенным к VPN. Если вы настроите правила раздельного туннелирования таким образом, чтобы трафик определенных устройств не направлялся через VPN, то функция Network Lock не будет их защищать.

Меню настроек функции Network Lock для Mac

Приложения для Mac и Windows

Network Lock будет защищать ваши настольные компьютеры и ноутбуки, где бы вы ни были. Функция экстренного отключения, реализованная в приложениях ExpressVPN, обеспечит вам конфиденциальность даже при нестабильном интернет-подключении. Настройки по умолчанию не дадут Network Lock вмешиваться в работу локальных устройств (например, принтеров).

Network Lock для Linux

Приложение для Linux

Где бы вы ни были, вы сможете вздохнуть с облегчением, если установите приложение ExpressVPN для Linux на свой компьютер. Функция Network Lock интегрирована в браузерные расширения от ExpressVPN: при ее активации вы будете получать точно такие же уведомления, как при работе с приложениями для Mac и Windows.

Network Lock для Android

Защита сети для Android

ExpressVPN предоставляет полную защиту от утечки данных, доступную через системные настройки ОС Android (что, впрочем, может нарушить работу раздельного туннелирования и затруднить доступ к локальным устройствам). Чтобы заблокировать доступ в Интернет в случае обрыва VPN-подключения, но сохранить при этом доступ к локальным устройствам и режим раздельного туннелирования, выберите соответствующую опцию в меню Защита сети.

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Защитите себя с помощью надежной VPN-функции экстренного отключения

Если вам нужна VPN с функцией экстренного отключения, которая никогда не подведет, выбирайте ExpressVPN.

Попробуйте прямо сейчас без всякого риска. Если вам не понравится Network Lock, свяжитесь со службой поддержки и получите полный возврат средств в течение 30 дней. Это действительно просто.

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