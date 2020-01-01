Когда вы защитите свой роутер приложением ExpressVPN, функция Network Lock обеспечит защиту всем вашим устройствам, подключенным к VPN. Если вы настроите правила раздельного туннелирования таким образом, чтобы трафик определенных устройств не направлялся через VPN, то функция Network Lock не будет их защищать.
Что такое Network Lock?
Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Она защищает ваши данные, даже если подключение к VPN обрывается, блокируя весь интернет-трафик до восстановления защищенного подключения.
С Network Lock от ExpressVPN вы сможете постоянно наслаждаться непревзойденной защитой конфиденциальности, даже если столкнетесь с перебоями в электропитании, решите подключиться к другой сети Wi-Fi или переведете компьютер в спящий режим. Эта функция встроена в приложения ExpressVPN для Windows, Mac, Linux и роутеров.
Как работает VPN-функция экстренного отключения от Интернета?
Если ваше VPN-подключение оборвется, Network Lock немедленно заблокирует весь входящий и исходящий трафик вашего устройства. Таким образом Network Lock защищает ваши личные данные от попадания к интернет-провайдеру или другим третьим лицам.
Благодаря Network Lock вам не придется волноваться о том, что оборвавшееся подключение может скомпрометировать вашу защиту и конфиденциальность. Это в принципе невозможно.
Зачем нужна функция Network Lock?
Если вам нужна VPN, то и функция Network Lock вам тоже необходима. Функция экстренного отключения от Интернета защищает ваше устройство от утечки IP-адреса и данных о вашем местоположении, а также не дает незашифрованному трафику попасть в Сеть. Это сохраняет ваши личные данные и переписку от просмотра и перехвата посторонними.
Так как функция Network Lock защищает ваш трафик от выхода из зашифрованного VPN-туннеля, вы можете не переживать за безопасность своих данных.
Network Lock работает автоматически?
Функция Network Lock активируется в тот самый момент, когда вы подключаетесь к VPN, и остается активной до тех пор, пока вы не отключитесь от VPN-сервера. Эта функция послужит вам надежной защитой в следующих ситуациях:
При переподключении к сетям Wi-Fi и неустойчивом сигнале;
При переводе компьютера в спящий режим;
При подключении и отключении от Интернета;
В случае проблем с электропитанием у вашего интернет-провайдера.
Network Lock работает автоматически?
Да, именно так! Функция Network Lock активна по умолчанию. Ваш интернет-трафик будет автоматически заблокирован в случае обрыва VPN-подключения или других сетевых проблем. Когда VPN-подключение восстановится, блокировка трафика будет снята в течение нескольких секунд.
Пользователи устройств под управлением ОС Windows и Mac могут отключить Network Lock за несколько щелчков мышкой. Чтобы отключить эту функцию в Linux, потребуется ввести несколько команд. Впрочем, отключать Network Lock не рекомендуется, а отключить эту функцию в приложении ExpressVPN для роутеров и вовсе не получится.
Приложения ExpressVPN с функцией Network Lock
Приложение для роутеров
Приложения для Mac и Windows
Network Lock будет защищать ваши настольные компьютеры и ноутбуки, где бы вы ни были. Функция экстренного отключения, реализованная в приложениях ExpressVPN, обеспечит вам конфиденциальность даже при нестабильном интернет-подключении. Настройки по умолчанию не дадут Network Lock вмешиваться в работу локальных устройств (например, принтеров).
Приложение для Linux
Где бы вы ни были, вы сможете вздохнуть с облегчением, если установите приложение ExpressVPN для Linux на свой компьютер. Функция Network Lock интегрирована в браузерные расширения от ExpressVPN: при ее активации вы будете получать точно такие же уведомления, как при работе с приложениями для Mac и Windows.
Защита сети для Android
ExpressVPN предоставляет полную защиту от утечки данных, доступную через системные настройки ОС Android (что, впрочем, может нарушить работу раздельного туннелирования и затруднить доступ к локальным устройствам). Чтобы заблокировать доступ в Интернет в случае обрыва VPN-подключения, но сохранить при этом доступ к локальным устройствам и режим раздельного туннелирования, выберите соответствующую опцию в меню Защита сети.
Защитите себя с помощью надежной VPN-функции экстренного отключения
Если вам нужна VPN с функцией экстренного отключения, которая никогда не подведет, выбирайте ExpressVPN.
Попробуйте прямо сейчас без всякого риска. Если вам не понравится Network Lock, свяжитесь со службой поддержки и получите полный возврат средств в течение 30 дней. Это действительно просто.