Что такое Network Lock?

Network Lock — это функция экстренного отключения ExpressVPN. Она защищает ваши данные, даже если подключение к VPN обрывается, блокируя весь интернет-трафик до восстановления защищенного подключения.

С Network Lock от ExpressVPN вы сможете постоянно наслаждаться непревзойденной защитой конфиденциальности, даже если столкнетесь с перебоями в электропитании, решите подключиться к другой сети Wi-Fi или переведете компьютер в спящий режим. Эта функция встроена в приложения ExpressVPN для Windows, Mac, Linux и роутеров.