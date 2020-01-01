VPN/прокси-сервис для Перу
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Как работает сеть VPN
Собираетесь выйти в Интернет? Используйте виртуальную частную сеть (VPN), чтобы скрыть свой IP-адрес и анонимно просматривать сайты из любой точки мира. Многие интернет-пользователи из Перу подключаются к ExpressVPN, когда хотят оставаться защищенными онлайн. Если вы находитесь дома в Лиме и хотите получить доступ к сайтам и сервисам, как если бы вы были в другой стране, или, если вы путешествуете за границей, и вам просто нужен перуанский IP-адрес, то вы можете установить безопасное интернет-соединение через сеть ExpressVPN.
Конфиденциальность в Интернете
Во время путешествий ExpressVPN позволяет безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi. VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес и шифрует данные, так что посторонние не смогут узнать, чем вы занимаетесь в Сети.
Маскировка местоположения
Маскировка IP-адреса
Шифрование данных
Анонимность
Мы в ExpressVPN верим, что вы имеете право на свободный и безопасный доступ к любым сайтам из любой точки мира.
Почему люди выбирают ExpressVPN
Работает на всех устройствах
Мы предлагаем приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux и роутеров.
Быстрый и надежный сервис без ограничений
Неограниченные пропускная способность и количество переключений между серверами!
Техподдержка в любое время дня и ночи
Круглосуточная служба поддержки в онлайн-чате.
Как получить доступ к VPN-сервису для Перу
Купить подписку на сервис ExpressVPN.
Загрузите и установите приложения на свои устройства.
Подключитесь к одному из наших серверов из приложения.