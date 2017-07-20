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Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое виртуальные серверные локации, а также поймете, почему ExpressVPN использует их.

Что такое виртуальная серверная локация?

Большинство серверных локаций ExpressVPN находятся в тех же странах, к которым относятся предоставляемые ими IP-адреса. Мы располагаем огромной сетью физических серверов, охватывающей все континенты (кроме, разумеется, Антарктиды). Мы потратили немало времени и сил, чтобы создать серверную сеть даже в странах с самым дорогим интернет-трафиком, в том числе в Австралии, Японии и Бразилии.

Но менее 5% серверов ExpressVPN имеют IP-адреса, принадлежащие пулу соответствующей страны, физически находясь при этом в какой-то (как правило, соседней) другой локации. Они и называются виртуальными серверными локациями, обеспечивающими нашим клиентам быстрые, стабильные и надежные подключения.

Например, если вы решите воспользоваться ExpressVPN, чтобы подключиться к серверу, находящемуся в Индонезии, ваш сетевой трафик будет перенаправлен через расположенный в Сингапуре сервер, где он и получит индонезийский IP-адрес.

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Зачем ExpressVPN использует виртуальные серверные локации?

ExpressVPN придерживается строжайших стандартов качества серверов, позволяющих предоставлять нашим клиентам безопасные, надежные и неизменно быстрые подключения. Однако в некоторых странах довольно сложно найти серверы, которые отвечают нашим требованиям. С помощью виртуальных серверных локаций вы сможете получить IP-адреса даже таких стран, наслаждаясь при этом фирменным качеством подключений от ExpressVPN.

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Список виртуальных серверных локаций

Все остальные локации серверов ExpressVPN находятся на территории соответствующих стран.

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Как узнать, к какой локации серверов следует подключиться?

Пожалуйста, прочитайте это руководство по выбору локаций серверов.

Если вам потребуется помощь с выбором или подключением к локации VPN-серверов, пожалуйста, . Мы будем рады вам помочь.

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