Законопроект о внесении изменений в закон об авторском праве

Этот законопроект, также называемый законопроектом об онлайн-нарушениях, позволяет австралийскому правительству вынуждать интернет-провайдеров блокировать иностранные веб-сайты на основании доказательств нарушения авторских прав. Как и большинство антипиратских законов этот закон имеет смысл, но таит в себе опасность. Он оставляет определение «сайт-нарушитель» открытым для широкого толкования и злоупотреблений. В результате чего легальные сайты, на которых размещены некоторые пиратские файлы, могут быть полностью закрыты.

Хранение метаданных

Австралийский закон, принятый в 2015 году, требует, чтобы все телекоммуникационные операторы (включая интернет-провайдеров) хранили метаданные пользователя в течение 2 лет и предоставляли их по запросу федеральным агентствам. Эти данные включают отправителя и получателя электронного письма, а также время и дату онлайн-подключения.

Не нравится, как австралийское правительство шпионит за вами через вашего интернет-провайдера?

Используйте VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и зашифровать свой веб-трафик. Тогда ваша история просмотра и поиска будет скрыта от вашего интернет-провайдера и других третьих лиц.

Купить ExpressVPN

Поддержка свободы Интернета

ExpressVPN постоянно финансирует такие некоммерческие организации, как: