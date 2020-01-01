    VPN/прокси-сервис для Австралии

    Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Австралии

    В Австралии находится более 100 серверов, которые размещены в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.

    Неограниченная пропускная способность
    Быстрое соединение
    Предотвращение регистрации данных интернет-провайдерами

    Узнайте, как с помощью ExpressVPN можно избавиться от регистрации и хранения ваших данных, как внутри, так и за пределами Австралии.

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    Как смотреть австралийские спортивные события онлайн с помощью VPN

    Любители австралийского спорта могут использовать VPN, чтобы смотреть спортивные события онлайн из любой точки мира. Всё, что вам нужно, это компьютер или мобильное устройство, а также быстрая и надежная VPN-сеть.

    Смотрите прямые трансляции:

    Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, как с помощью VPN смотреть любимые виды спорта онлайн.

    Смотрите матчи Австралийской футбольной лиги (AFL) онлайн с помощью VPN

    Фотограф: Тристен Мюррей, CC BY-SA 2.0

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    VPN-приложения для каждого устройства

    Нужен лучший VPN-сервис для Австралии, который будет работать на всех ваших устройствах? ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств, а также для всех операционных систем.

    VPN-приложения для каждого устройства

    ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

    iOS VPN для iOS Android VPN для Android Windows VPN для Windows Mac VPN для Mac Linux VPN для Linux Router VPN для роутеров

    VPN-расширения для ваших любимых браузеров

    Расширение для Chrome Расширение для Firefox

    Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

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    Австралийские VPN-серверы находятся в 4 городах

    VPN-серверы ExpressVPN расположены в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте, благодаря чему вы можете получить быстрое, защищенное и стабильное VPN-соединение с восточного и западного побережий Австралии! Для наилучших результатов выберите ближайшую к вам локацию серверов:

    Сидней

    Сидней

    Мельбурн

    Мельбурн

    Брисбен

    Брисбен

    Перт

    Перт

    Пользователи австралийского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру, включая:

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

    См. полный список локаций VPN-серверов


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    Цифровая конфиденциальность в Австралии

    Вопросы цифровой конфиденциальности в Австралии

    Законопроект о внесении изменений в закон об авторском праве

    Этот законопроект, также называемый законопроектом об онлайн-нарушениях, позволяет австралийскому правительству вынуждать интернет-провайдеров блокировать иностранные веб-сайты на основании доказательств нарушения авторских прав. Как и большинство антипиратских законов этот закон имеет смысл, но таит в себе опасность. Он оставляет определение «сайт-нарушитель» открытым для широкого толкования и злоупотреблений. В результате чего легальные сайты, на которых размещены некоторые пиратские файлы, могут быть полностью закрыты.

    Хранение метаданных

    Австралийский закон, принятый в 2015 году, требует, чтобы все телекоммуникационные операторы (включая интернет-провайдеров) хранили метаданные пользователя в течение 2 лет и предоставляли их по запросу федеральным агентствам. Эти данные включают отправителя и получателя электронного письма, а также время и дату онлайн-подключения.

    Не нравится, как австралийское правительство шпионит за вами через вашего интернет-провайдера?

    Используйте VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и зашифровать свой веб-трафик. Тогда ваша история просмотра и поиска будет скрыта от вашего интернет-провайдера и других третьих лиц.

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    Поддержка свободы Интернета

    ExpressVPN постоянно финансирует такие некоммерческие организации, как:

    The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

    Как работает сеть VPN

    A VPN is a secure tunnel between you and the rest of the internet

    Купить ExpressVPN Узнать, как работает сеть VPN

    Лучший VPN-сервис для Австралии

    С помощью VPN-сервиса для Австралии вы можете...

    • наслаждаться быстрым стримингом без регулирования пропускной способности
    • безопасно пользоваться Интернетом
    • защитить свою цифровую конфиденциальность
    • получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах

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    Ван нужен надежный VPN-сервис для Австралии?

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    Опробуйте сервис ExpressVPN без всякого риска. Вы на 100% защищены нашей 30-дневной гарантией возврата денег.

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