VPN/прокси-сервис для Австралии
Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Австралии
В Австралии находится более 100 серверов, которые размещены в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.
Неограниченная пропускная способность
Быстрое соединение
Предотвращение регистрации данных интернет-провайдерами
Узнайте, как с помощью ExpressVPN можно избавиться от регистрации и хранения ваших данных, как внутри, так и за пределами Австралии.Купить ExpressVPN
Как смотреть австралийские спортивные события онлайн с помощью VPN
Любители австралийского спорта могут использовать VPN, чтобы смотреть спортивные события онлайн из любой точки мира. Всё, что вам нужно, это компьютер или мобильное устройство, а также быстрая и надежная VPN-сеть.
Смотрите прямые трансляции:
Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, как с помощью VPN смотреть любимые виды спорта онлайн.
Фотограф: Тристен Мюррей, CC BY-SA 2.0
VPN-приложения для каждого устройства
Нужен лучший VPN-сервис для Австралии, который будет работать на всех ваших устройствах?
ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств, а также для всех операционных систем.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
VPN для iOS VPN для Android VPN для Windows VPN для Mac VPN для Linux VPN для роутеров
VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Расширение для Chrome Расширение для Firefox
Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Австралийские VPN-серверы находятся в 4 городах
VPN-серверы ExpressVPN расположены в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте, благодаря чему вы можете получить быстрое, защищенное и стабильное VPN-соединение с восточного и западного побережий Австралии! Для наилучших результатов выберите ближайшую к вам локацию серверов:
Сидней
Мельбурн
Брисбен
Перт
Пользователи австралийского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру, включая:
Цифровая конфиденциальность в Австралии
Законопроект о внесении изменений в закон об авторском праве
Этот законопроект, также называемый законопроектом об онлайн-нарушениях, позволяет австралийскому правительству вынуждать интернет-провайдеров блокировать иностранные веб-сайты на основании доказательств нарушения авторских прав. Как и большинство антипиратских законов этот закон имеет смысл, но таит в себе опасность. Он оставляет определение «сайт-нарушитель» открытым для широкого толкования и злоупотреблений. В результате чего легальные сайты, на которых размещены некоторые пиратские файлы, могут быть полностью закрыты.
Хранение метаданных
Австралийский закон, принятый в 2015 году, требует, чтобы все телекоммуникационные операторы (включая интернет-провайдеров) хранили метаданные пользователя в течение 2 лет и предоставляли их по запросу федеральным агентствам. Эти данные включают отправителя и получателя электронного письма, а также время и дату онлайн-подключения.
Не нравится, как австралийское правительство шпионит за вами через вашего интернет-провайдера?
Используйте VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и зашифровать свой веб-трафик. Тогда ваша история просмотра и поиска будет скрыта от вашего интернет-провайдера и других третьих лиц.
Поддержка свободы Интернета
ExpressVPN постоянно финансирует такие некоммерческие организации, как:
Как работает сеть VPN
Лучший VPN-сервис для Австралии
С помощью VPN-сервиса для Австралии вы можете...
- наслаждаться быстрым стримингом без регулирования пропускной способности
- безопасно пользоваться Интернетом
- защитить свою цифровую конфиденциальность
- получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах