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    Устранение неполадок:

    • Вы заметили замедление скорости при просмотре видео на YouTube?
    • Видео на Netflix загружается и буферизуется нереально долго?
    • Ваш интернет-провайдер регулирует ваш трафик при просмотре потокового видео?
    • Используйте VPN, чтобы избежать ограничения скорости и пиринговых конфликтов.

    Что такое регулирование пропускной способности?

    Регулирование полосы пропускания означает, что поставщики интернет-услуг намеренно замедляют ваше интернет-соединение в зависимости от того, что вы смотрите.

    С ростом популярности стриминговых видеосервисов, таких как Netflix и HBO GO, которые требуют высокой пропускной способности, интернет-провайдеры начали проверять трафик и ограничивать скорость загрузки, если обнаруживали пакеты данных из этих сервисов. Интернет-провайдеры утверждают, что это делается в целях предотвращения перегрузки в сетях, но правда намного сложнее.

    Регулирование пропускной способности причиняет неудобства клиентам

    Некоторые интернет-провайдеры имеют возможность обрабатывать дополнительный трафик, но предпочитают регулировать трафик поставщиков интернет-контента, потому что он конкурирует с их собственной библиотекой потокового контента. Некоторые интернет-провайдеры вынудили Netflix заплатить взнос, чтобы избежать регулирования пропускной способности, что позволило провайдерам избежать оплаты столь необходимых обновлений. Отсутствие конкуренции между интернет-провайдерами и провайдерами широкополосного доступа означает, что компаниям может сойти с рук то, что они завышают цены за более быстрый доступ в Интернет.

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    Что такое регулирование пропускной способности?

    Что такое пиринг?

    Пиринг — это когда два интернет-провайдера объединяют свои сети и обмениваются трафиком. При нормальных обстоятельствах такой обмен является взаимовыгодным. Проблемы возникают, когда популярный потоковый сервис (например Netflix) заставляет одного интернет-провайдера превышать согласованную норму трафика, а другой при этом игнорирует перегруженность и отказывается вносить корректировки.

    Это означает, что вы не получите ту скорость интернет-трафика, за которую заплатили, просто потому, что ваш интернет-провайдер отказывается разрешить конфликт с другой компанией.

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    Что такое пиринг?

    Как можно избежать регулирования пропускной способности со стороны интернет-провайдеров?

    Если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность, и вы не можете сменить провайдера, то самым простым решением будет подключиться к Интернету через сеть VPN. Сеть VPN или виртуальная частная сеть шифрует ваш интернет-трафик, скрывая его от вашего интернет-провайдера. Провайдеры не могут проверить пакеты данных, поэтому они не могут регулировать вашу скорость в зависимости от того, каким сервисом вы пользуетесь. В результате вы можете смотреть потоковое видео без всяких ограничений.

    Как избежать регулирование скорости с помощью VPN

    Как обойти пиринговые конфликты с помощью VPN

    Использование VPN также разрешает проблему перегруженности сети, вызванную конфликтами пиринга. Вместо того, чтобы проходить через сеть стороннего провайдера, ваш трафик перемещается по частной сети, используя самый прямой и наименее перегруженный путь между вами и контентом, который вы хотите посмотреть.

    Как обойти пиринговые конфликты с помощью VPN


    Шаг 1:

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    Шаг 2:

    Выберите локацию VPN-серверов

    Выберите локацию VPN-серверов.

    Шаг 3:

    Наслаждайтесь быстрой скоростью и отсутствием буферизации.


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    Не позволяйте интернет-провайдерам ограничивать скорость потокового видео.
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