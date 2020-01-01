Что такое регулирование пропускной способности?

Регулирование полосы пропускания означает, что поставщики интернет-услуг намеренно замедляют ваше интернет-соединение в зависимости от того, что вы смотрите.

С ростом популярности стриминговых видеосервисов, таких как Netflix и HBO GO, которые требуют высокой пропускной способности, интернет-провайдеры начали проверять трафик и ограничивать скорость загрузки, если обнаруживали пакеты данных из этих сервисов. Интернет-провайдеры утверждают, что это делается в целях предотвращения перегрузки в сетях, но правда намного сложнее.

Регулирование пропускной способности причиняет неудобства клиентам

Некоторые интернет-провайдеры имеют возможность обрабатывать дополнительный трафик, но предпочитают регулировать трафик поставщиков интернет-контента, потому что он конкурирует с их собственной библиотекой потокового контента. Некоторые интернет-провайдеры вынудили Netflix заплатить взнос, чтобы избежать регулирования пропускной способности, что позволило провайдерам избежать оплаты столь необходимых обновлений. Отсутствие конкуренции между интернет-провайдерами и провайдерами широкополосного доступа означает, что компаниям может сойти с рук то, что они завышают цены за более быстрый доступ в Интернет.

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