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Лучшее VPN-расширение для Chrome

Защитите все свои действия онлайн с помощью VPN-расширения для Google Chrome

Работает на Windows, Mac и Linux

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Особенности расширения ExpressVPN для Google Chrome

Работайте онлайн в 2023 году под надежной защитой, воспользовавшись VPN-шифрованием. Скройте ваше реальное местоположение и управляйте приложением ExpressVPN прямо из браузера Google Chrome.

Легкость в использовании

За считанные секунды вы сможете сделать свое интернет-подключение более приватным и получить доступ к любым заблокированным веб-сайтам. Активируйте VPN-защиту прямо из окна браузера Google Chrome, Brave или Vivaldi. Приложения ExpressVPN позволяют самым быстрым и удобным образом подключиться к нашей серверной сети.

Мультиязычный интерфейс

Приватная и защищенная работа в Интернете — это одно из базовых прав человека, реализации которого не должен мешать языковой вопрос. Именно поэтому наше VPN-расширение для Google Chrome доступно на 17 языках, и их количество продолжает расти.

Блокировка WebRTC

Защитите свою приватность, скрыв от сайтов данные о вашем местоположении и настоящем IP-адресе. Некоторые приложения страдают от утечек через модуль WebRTC, в результате которых посторонние могут узнать ваш исходный IP-адрес даже при установленном VPN-подключении. Расширение ExpressVPN для Chrome блокирует WebRTC, защищая вас тем самым от подобных утечек. Скройте ваше реальное местоположение и защитите личные данные от посторонних, чтобы работать онлайн приватно и безопасно.

Сверхбыстрые подключения

Браузерное расширение ExpressVPN для Google Chrome оптимизировано для обеспечения быстрых подключений и максимально оперативной загрузки файлов. Скачайте наше VPN-расширение для Chrome и наслаждайтесь комфортной работой онлайн и стабильным соединением.

Маскировка местоположения

Скройте ваше местоположение от посторонних и работайте онлайн под надежной защитой расширения ExpressVPN для Chrome. Подключаясь к серверным локациям ExpressVPN, вы получаете новые IP-адреса из пулов соответствующих стран мира, меняя тем самым свое виртуальное местоположение. Это защитит вас от ценовой дискриминации и поможет работать онлайн более приватным образом.

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Как установить VPN-расширение для Google Chrome

Шаг 1

Шаг 1 подключения к VPN на ПК или ноутбуке.

Оформите подписку на ExpressVPN, установите последнюю версию VPN-расширения для Chrome и нажмите на кнопку автоподключения, чтобы установить VPN-соединение.

Шаг 2

Шаг 2 подключения VPN на мобильном телефоне, настольном компьютере и ноутбуке.

Вы также можете выбрать локацию VPN-серверов во вкладках «Рекомендуемые» и «Все».

Шаг 3

Шаг 3 установки VPN. Подключите приложение.

После подключения вы сможете работать онлайн более защищенным и конфиденциальным образом.

Используйте VPN для Chrome в темном режиме

Наше браузерное VPN-расширение для Chrome поддерживает темный режим — цветовую тему, которая более комфортна для глаз.

Темный режим для браузерных расширений ExpressVPN

Загрузите ExpressVPN на все свои устройства

Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для iOS, Mac, iPhone, Android и не только.

Загрузите приложения ExpressVPN.

Подписка на ExpressVPN включает в себя доступ к программным решениям для любых ваших домашних устройств, включая также игровые приставки (PlayStation, Xbox) и телевизоры смарт-ТВ (Apple TV, Amazon TV Fire Stick, Samsung Smart TV). Загрузите APK-файл VPN-приложения для устройств на базе ОС Android или скачайте приложение ExpressVPN для iOS. Также вы можете воспользоваться VPN-расширением для браузера Chrome.

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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

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Расширение для Vivaldi

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Часто задаваемые вопросы

Зачем мне VPN-расширение для браузера?
Как включить VPN в Chrome?
Есть ли бесплатные VPN для Chrome?
Есть ли у Chrome своя VPN-сеть?
Какое VPN-расширение лучшее для Chrome?
Может ли Google отследить ваши действия при использовании VPN?
Безопасно ли расширение ExpressVPN для браузеров?
Скрывает ли VPN историю моего браузера?
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Как изменить IP-адрес в Chrome?
Как отключить VPN в Google Chrome?
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Как выбрать лучшее браузерное VPN-расширение для Chrome?

Преимущества браузерного расширения ExpressVPN для Google Chrome

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Подключайтесь к серверной сети ExpressVPN с помощью расширения для Google Chrome

Вы можете получить доступ к VPN-прокси-серверам в 105 странах из любой точки мира.

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