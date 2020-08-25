Лучшее VPN-расширение для Chrome
Работает на Windows, Mac и Linux
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Особенности расширения ExpressVPN для Google Chrome
Работайте онлайн в 2023 году под надежной защитой, воспользовавшись VPN-шифрованием. Скройте ваше реальное местоположение и управляйте приложением ExpressVPN прямо из браузера Google Chrome.
Легкость в использовании
За считанные секунды вы сможете сделать свое интернет-подключение более приватным и получить доступ к любым заблокированным веб-сайтам. Активируйте VPN-защиту прямо из окна браузера Google Chrome, Brave или Vivaldi. Приложения ExpressVPN позволяют самым быстрым и удобным образом подключиться к нашей серверной сети.
Мультиязычный интерфейс
Приватная и защищенная работа в Интернете — это одно из базовых прав человека, реализации которого не должен мешать языковой вопрос. Именно поэтому наше VPN-расширение для Google Chrome доступно на 17 языках, и их количество продолжает расти.
Блокировка WebRTC
Защитите свою приватность, скрыв от сайтов данные о вашем местоположении и настоящем IP-адресе. Некоторые приложения страдают от утечек через модуль WebRTC, в результате которых посторонние могут узнать ваш исходный IP-адрес даже при установленном VPN-подключении. Расширение ExpressVPN для Chrome блокирует WebRTC, защищая вас тем самым от подобных утечек. Скройте ваше реальное местоположение и защитите личные данные от посторонних, чтобы работать онлайн приватно и безопасно.
Сверхбыстрые подключения
Браузерное расширение ExpressVPN для Google Chrome оптимизировано для обеспечения быстрых подключений и максимально оперативной загрузки файлов. Скачайте наше VPN-расширение для Chrome и наслаждайтесь комфортной работой онлайн и стабильным соединением.
Маскировка местоположения
Скройте ваше местоположение от посторонних и работайте онлайн под надежной защитой расширения ExpressVPN для Chrome. Подключаясь к серверным локациям ExpressVPN, вы получаете новые IP-адреса из пулов соответствующих стран мира, меняя тем самым свое виртуальное местоположение. Это защитит вас от ценовой дискриминации и поможет работать онлайн более приватным образом.
Как установить VPN-расширение для Google Chrome
Шаг 1
Оформите подписку на ExpressVPN, установите последнюю версию VPN-расширения для Chrome и нажмите на кнопку автоподключения, чтобы установить VPN-соединение.
Шаг 2
Вы также можете выбрать локацию VPN-серверов во вкладках «Рекомендуемые» и «Все».
Шаг 3
После подключения вы сможете работать онлайн более защищенным и конфиденциальным образом.
Используйте VPN для Chrome в темном режиме
Наше браузерное VPN-расширение для Chrome поддерживает темный режим — цветовую тему, которая более комфортна для глаз.
Загрузите ExpressVPN на все свои устройства
Воспользуйтесь лучшим VPN-сервисом для iOS, Mac, iPhone, Android и не только.
Подписка на ExpressVPN включает в себя доступ к программным решениям для любых ваших домашних устройств, включая также игровые приставки (PlayStation, Xbox) и телевизоры смарт-ТВ (Apple TV, Amazon TV Fire Stick, Samsung Smart TV). Загрузите APK-файл VPN-приложения для устройств на базе ОС Android или скачайте приложение ExpressVPN для iOS. Также вы можете воспользоваться VPN-расширением для браузера Chrome.
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Часто задаваемые вопросы
Зачем мне VPN-расширение для браузера?
Да, VPN-расширение для Chrome от надежного сервиса вам наверняка пригодится. Так, расширение ExpressVPN для Chrome работает как пульт управления приложением ExpressVPN (лучшей VPN-сети, которая поможет безопасно работать в Интернете), позволяя быстро подключаться, отключаться, изменять локации и другие настройки прямо на панели инструментов. Но это не единственное преимущество.
Помимо стандартных функций, которые есть у всех VPN, браузерное расширение предлагает дополнительные функции защиты конфиденциальности и безопасности, такие как блокировка WebRTC и изменение виртуального местоположения. Если при попытке воспроизведения потокового видео в браузере возникает ошибка, то использование расширения часто помогает решить эту проблему.
Как включить VPN в Chrome?
Подключившись к ExpressVPN на своем устройстве с помощью приложений для Mac, Windows и Linux вы уже получите преимущества конфиденциальности и безопасности при использовании Chrome. Но чтобы воспользоваться дополнительными преимуществами браузерного расширения (такими как блокировка WebRTC, спуфинг местоположения и HTTPS Everywhere), выполните следующее:
Купите подписку на ExpressVPN, если у вас ее еще нет.
Загрузите расширение ExpressVPN для Chrome.
Щелкните значок расширения ExpressVPN, а затем нажмите кнопку подключения.
Есть ли бесплатные VPN для Chrome?
Несмотря на то, что для Chrome действительно есть бесплатные VPN и прокси-сервисы, мы не рекомендуем ими пользоваться, поскольку они не дадут вам тот же уровень защиты и приватности, что и платные VPN. Многие из таких сервисов работают далеко не так хорошо, как было заявлено, а некоторые даже могут продавать ваши данные, не говоря уже о том, что большая часть из них оставляет вашу сеть беззащитной перед атаками извне.
Узнайте больше о преимуществах платных VPN перед бесплатными прокси-сервисами.
Есть ли у Chrome своя VPN-сеть?
VPN-расширение для Google Chrome — это небольшая программа, которая работает совместно с браузером и расширяет его возможности. Браузер Chrome не имеет своего собственного VPN-функционала. Чтобы установить VPN-расширение в свой браузер Chrome, вам нужно загрузить его отдельно.
Расширение от ExpressVPN работает как своеобразный пульт управления для приложения ExpressVPN: когда вы включите его в Chrome, весь интернет-трафик вашего устройства будет защищен, а не только трафик браузера Chrome.
Какое VPN-расширение лучшее для Chrome?
Расширение от ExpressVPN предлагает множество функций защиты, пока вы открываете сайты через браузер Chrome: например, оно автоматически направляет вас на более безопасную HTTPS-версию сайта (если она доступна), а также не дает сайтам увидеть ваш настоящий IP-адрес и локацию.
Может ли Google отследить ваши действия при использовании VPN?
Да, если вы используете VPN для работы онлайн, войдя в свою учетную запись Google. Браузерное VPN-расширение скроет ваш IP-адрес и зашифрует весь трафик, однако все ваши действия по-прежнему будут связаны с учетной записью Google. Чтобы избежать этого, работайте онлайн в инкогнито-режиме.
Безопасно ли расширение ExpressVPN для браузеров?
Да, браузерное расширение ExpressVPN совершенно безопасно — оно было создано исходя из соображений, связанных с защитой пользовательской приватности. Сверхбыстрые подключения, надежное шифрование трафика, функция экстренного отключения и возможность с легкостью менять серверы делает браузерное расширение ExpressVPN куда более удобным и безопасным вариантом, чем любые другие аналогичные приложения от бесплатных VPN-сервисов.
Уникальность браузерного расширения ExpressVPN состоит в том, что оно управляет полнофункциональным VPN-приложением. Это означает, что всё, что вы делаете онлайн, защищено VPN, а не только тот трафик, который проходит через ваш браузер.
Скрывает ли VPN историю моего браузера?
История просмотров обычно хранится в самом браузере. Использование VPN не изменит этого, но в Chrome можно очистить данные браузера.
История вашего браузера может быть также доступна и другим, например, вашему интернет-провайдеру или оператору Wi-Fi, которые мониторят ваше подключение. Но благодаря тому, что ExpressVPN шифрует весь трафик между вашим устройством и серверами ExpressVPN, никакие третьи лица не увидят, какие сайты вы посещаете.
Обратите внимание, что история браузера и история поиска — это не одно и тоже. Если вы авторизованы в Google и используете поисковую систему Google, то ваши поисковые запросы будут записываться, даже если вы используете VPN. (Узнайте, как удалить историю поиска в Google.)
Как понять, безопасно ли расширение ExpressVPN для Chrome?
Безопасность — основная цель всей деятельности сервиса ExpressVPN. Мы не только разрабатываем наши приложения и системы таким образом, чтобы безопасность данных и конфиденциальности пользователей была максимальной, но и регулярно привлекаем независимых аудиторов, чтобы те проверили наши заявления. Это самое надежное подтверждение для пользователей, которые хотят быть уверены, что наш сервис действительно может их защитить. Посмотрите полный список проверок безопасности и прочитайте подробные отчеты.
Как изменить IP-адрес в Chrome?
Чтобы изменить IP-адрес в Chrome, установите VPN-подключение. Сделать это можно с помощью ExpressVPN — как через приложение для настольных устройств, так и с помощью расширения для Chrome.
Откройте расширение ExpressVPN для Chrome или приложение для настольных ПК.
Нажмите ⋯ для доступа к выпадающему меню с локациями VPN-серверов.
Выберите нужный город.
Если вы еще не подключены к VPN, нажмите на кнопку подключения. Теперь вы используете новый IP-адрес в Chrome.
Как отключить VPN в Google Chrome?
Чтобы отключить ExpressVPN в Google Chrome:
Нажмите ⋮ > Расширения > Управление расширениями.
Найдите в списке браузерное расширение ExpressVPN для Chrome и нажмите Удалить > Удалить.
Как использовать VPN-расширение для Chrome?
Начать работу с расширением ExpressVPN для Chrome очень просто! Убедитесь в этом сами:
Оформите подписку на ExpressVPN, установите расширение ExpressVPN для Google Chrome. Вам также потребуется установить приложение ExpressVPN на ваш компьютер.
Авторизуйтесь и выберите локацию для подключения.
Нажмите на кнопку подключения, чтобы установить соединение с VPN-сервером.
Когда подключение установится, весь ваш интернет-трафик будет перенаправляться по защищенному туннелю через VPN-сервер. Это позволит вам оградить свои данные от посторонних и помешать им отслеживать ваши действия в Сети.
Как использовать VPN-расширение в режиме инкогнито?
Вы можете использовать браузерное расширение ExpressVPN для Chrome в режиме инкогнито, выполнив следующие действия:
Нажмите ⋮> Расширения > Управление расширениями.
Найдите в списке браузерное расширение ExpressVPN для Chrome, нажмите Сведения.
Прокрутите ниже до пункта Разрешить использование в режиме инкогнито и переведите слайдер в соответствующее положение.
В чем разница между VPN и VPN-расширением?
VPN (от англ. virtual private network — виртуальная частная сеть) — это технология, с помощью которой между вашими устройствами и Интернетом создается защищенный туннель для передачи трафика. VPN-сервисы помогают сменить локацию, работать онлайн более защищенным и конфиденциальным образом, а также получить доступ к заблокированному контенту.
В свою очередь, VPN-расширение — это дополнение, с помощью которого можно подключаться к VPN-сервису через браузер. Браузерное VPN-расширение от ExpressVPN выступает в качестве пульта управления приложением сервиса, а также включает в себя несколько дополнительных функций (например, темный режим).
Есть ли в Chrome встроенное VPN-приложение?
Нет, в браузере Chrome нет встроенного VPN-функционала. Установите ExpressVPN на ваше устройство, что защитить весь его интернет-трафик, в том числе историю вашей работы в Chrome. Вы получите доступ к глобальной сети VPN-серверов и сможете работать онлайн более защищенным и конфиденциальным образом.
Как узнать, работает ли мой VPN-сервис в браузере Chrome?
Самый простой способ выяснить это заключается в том, чтобы дважды поискать в Google по запросу «Какой у меня IP-адрес». В первый раз нужно искать без VPN-подключения, во второй раз — с ним. Если во втором случае ваш IP-адрес изменится, то VPN работает.
Как выбрать лучшее браузерное VPN-расширение для Chrome?
Серверы в 105 странах мира, первоклассное шифрование и сверхбыстрые подключения, обеспечивающие передачу данных с минимальной буферизацией, позволяют сказать, что ExpressVPN предлагает самое лучшее и надежное VPN-расширение для браузера Chrome.
Узнайте подробнее о том, почему ExpressVPN — это лучший VPN-сервис.
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