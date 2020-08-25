VPN-расширение для Google Chrome — это небольшая программа, которая работает совместно с браузером и расширяет его возможности. Браузер Chrome не имеет своего собственного VPN-функционала. Чтобы установить VPN-расширение в свой браузер Chrome, вам нужно загрузить его отдельно.

Расширение от ExpressVPN работает как своеобразный пульт управления для приложения ExpressVPN: когда вы включите его в Chrome, весь интернет-трафик вашего устройства будет защищен, а не только трафик браузера Chrome.