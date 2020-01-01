Обеспечение конфиденциальности в Интернете

С помощью ExpressVPN вы можете спокойно подключаться к общественным точкам доступа Wi-Fi, зная, что ваши данные надежно защищены. ExpressVPN присваивает вам новый IP-адрес, а также шифрует все передаваемые данные. Компания ExpressVPN серьезно относится к конфиденциальности в Интернете и никогда не регистрирует ваши действия онлайн, независимо от того, находитесь ли вы в Португалии, Великобритании или где-либо еще. ExpressVPN обеспечивает вам безопасный доступ в Интернет в любой точке мира.