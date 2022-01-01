VPN-сервис для Камбоджи

Чтобы ваши действия онлайн оставались приватными

Сервис ExpressVPN делает все, чтобы надежно защитить конфиденциальность своих пользователей, поэтому мы не храним логи подключений и действий в Сети. Также наши серверы настроены таким образом, чтобы все данные на них удалялись при каждой перезагрузке. Наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.