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VPN-сервис для Камбоджи

Верните себе свободу в Интернете уже сегодня

Попробуйте нашу быструю, безопасную и надежную VPN для Камбоджи. Получите IP-адрес сервера в Камбодже или любой другой стране мира. Заходите в Интернет приватно и без ограничений.

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Как получить IP-адрес Камбоджи

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Азии с VPN-локациями.

Подключитесь к локации VPN-сервера в Камбодже.

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Зачем подключаться к VPN-серверу в Камбодже?

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Чтобы открывать сайты, скрытые цензурой, во время путешествий

Собираетесь поехать в Камбоджу? Подключитесь к любой из 160 серверных локаций ExpressVPN в Азии, США или любой из 94 стран, чтобы наслаждаться доступом к сайтам и сервисам за границей. Разблокируйте скрытый контент и социальные сети, пользуйтесь Интернетом без ограничений.

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Чтобы смотреть ТВ, футбольные матчи, фильмы, спортивные передачи и другой контент

ExpressVPN полностью совместим с вашими любимыми потоковыми сервисами, такими как Netflix, Amazon Prime и другими*. Наслаждайтесь часами развлекательного контента в комфортной обстановке своего дома, не беспокоясь об ограничениях пропускной способности, данных и вмешательствах со стороны интернет-провайдера.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Чтобы ваши действия онлайн оставались приватными

Сервис ExpressVPN делает все, чтобы надежно защитить конфиденциальность своих пользователей, поэтому мы не храним логи подключений и действий в Сети. Также наши серверы настроены таким образом, чтобы все данные на них удалялись при каждой перезагрузке. Наша политика конфиденциальности прошла независимую проверку.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Чтобы защитить свое подключение

ExpressVPN заменяет ваш IP-адрес, что улучшает защиту вашей анонимности онлайн. К тому же ваш трафик будет помещен в зашифрованный туннель, который не даст третьим лицам перехватить данные.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Камбоджи на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защитите каждое свое устройство.

VPN для Камбоджи защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN даст вам доступ к программным решениям для каждого устройства в вашем доме, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox) и телевизоры Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Часто задаваемые вопросы

Легальны ли VPN в Камбодже?
Стоит ли использовать бесплатный VPN-сервис в Камбодже?
Как мне подключиться к VPN в Камбодже?
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Камбодже?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их количество продолжает расти. Вы можете выбрать любую из этих серверных локаций, находясь в Камбодже или любой другой стране.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для Камбоджи, ничем не рискуя

Узнайте сами, почему ExpressVPN является лучшей VPN для Камбоджи. Пользуйтесь полнофункциональной версией в течение 30 дней без всякого риска.

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