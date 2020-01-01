    Лучшая VPN для Филиппин: ExpressVPN на компьютерах, смартфонах, роутерах и планшетах.

    Как использовать филиппинский VPN/прокси-сервис

    Ваше дежурное руководство по лучшей VPN для Филиппин

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    Филиппины — это одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, где активно выступают за свободный и открытый доступ в Интернет. Впрочем, известно, что правительство этой страны ранее ограничивало доступ к ряду сайтов, да и спорное состояние технической инфраструктуры также является источником определенных сложностей.

    Живете ли вы в Филиппинах или уехали оттуда, но не хотите пропускать домашние сериалы, приехали ли вы в эту страну в командировку или на отпуск — вот руководство о том, как использовать VPN для Филиппин.

    Как работает VPN для Филиппин

    VPN (виртуальная частная сеть) — это самый простой и эффективный способ сохранить онлайн-анонимность для жителей Филиппин и филиппинских экспатов.

    Когда вы используете ExpressVPN для потокового воспроизведения фильмов, музыки, спортивных передач или даже общения в чатах, ваш трафик проходит через зашифрованный туннель

    Подключившись к защищенному серверу ExpressVPN, вы будете отправлять весь свой интернет-трафик через зашифрованный туннель. Ваши интернет-провайдер, оператор сети мобильной связи и даже правительственные органы не смогут узнать, на какие сайты вы заходили.

    Более того, вы получите IP-адрес (от англ. Internet Protocol), соответствующий стране, где расположен сервер. Как следствие, вы будете казаться жителем этой же самой страны, что откроет вам доступ к сайтам, которые могут быть заблокированы в вашей настоящей локации. С помощью VPN вам будет проще защитить свое интернет-подключение и работать в Сети без ограничений.

    Ультра-быстрая VPN для Филиппин

    Филиппины являются не только одной из стран, жители которых ежедневно проводят в Интернете больше всего времени. Это еще и одна из стран с самым медленным доступом в глобальную сеть в мире.

    ExpressVPN управляет своим филиппинским сервером из Сингапура. Это значит, что вы сможете насладиться скоростью и надежностью сингапурского сервера, используя при этом IP-адрес, принадлежащий к пулу адресов Филиппин. Также, если захотите, вы сможете выбрать любой другой из множества наших серверов в других странах мира, чтобы представиться пользователем, живущим в одной из них.

    А если ваш интернет-провайдер ограничивает скорость подключения к стриминговым сервисам (например, к Netflix), то с помощью ExpressVPN вы сможете вернуть себе былую скорость соединения и смотреть свой любимый контент в формате HD.

    Разблокируйте доступ к филиппинскому контенту с помощью лучшего VPN-прокси: открытый замок на карте мира.

    Филиппины и конфиденциальность

    Что касается свободы слова, то у Филиппин не все так однозначно, как хотелось бы. Да, Закон о конфиденциальности данных 2012 года помог создать платформу, поощряющую инновации. Да, доступ в Интернет здесь преимущественно свободный. Однако нельзя забывать про Закон о профилактике киберпреступлений 2012 года, приравнявший клевету к уголовному преступлению и ограничивающий свободу слова.

    Не желая расставаться с правом на конфиденциальность и свободой слова, филиппинцы выступают против Закона о предотвращении киберпреступлений и даже составили список аргументов против этого закона — Великую хартию вольностей свободы Интернета на Филиппинах (Magna Carta for Philippine Internet Freedom, MCPIF).

    Группа протестующих с филиппинским флагом.

    Стоит также отметить, что не так давно Верховный Суд страны постановил, что правоохранительные органы могут записывать веб-трафик пользователей без соответствующего на то ордера. И пусть даже на Филиппинах в целом не ограничивают доступ к популярным сайтам, правительство начало блокировать сайты для взрослых.

    К счастью, используя VPN для шифрования интернет-трафика, вы освободитесь от навязчивого мониторинга и нахальной цензуры. Иными словами, вы сможете работать в Интернете именно так, как и задумывалось на заре его создания.

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    Филиппинцы и Интернет

    Филиппинцы — одни из самых увлеченных интернет-пользователей в мире. Согласно исследованиям, в 2018 году среднестатистических житель этой страны проводил онлайн по 10 часов и 2 минуты в день. Также они невероятно активно пользуются социальными сетями — порядка 99% интернет-пользователей в этой стране зарегистрированы в как минимум одной социальной сети. И практически все они, а это 75 миллионов человек, зарегистрированы в Facebook. Ежедневно филиппинцы проводят в социальных сетях порядка 4 часов и 12 минут — больше всех в мире.

    Статистика показывает, что филиппинцы входят в чисто самых активных пользователей социальных сетей в мире.

    Правительство Филиппин также прикладывает огромные усилия к тому, чтобы обеспечить свободный доступ в Интернет в стране. Безусловно, так гражданам этой страны будет проще выходить в Интернет, однако следует помнить, что бесплатные сети Wi-Fi зачастую серьезно угрожают пользовательской приватности.

    К счастью, вы можете воспользоваться VPN-сетью, чтобы защитить свое подключение и наслаждаться свободным доступом в Интернет из любой точки мира.

    Поездка на Филиппины

    Женщина, подключившаяся к публичной точке доступа Wi-Fi в аэропорту: используйте ExpressVPN для защиты своих данных.

    Даже если вы просто проводите на Филиппинах отпуск, с помощью VPN вам будет проще и безопаснее выходить в Интернет.

    Воспользуйтесь VPN, чтобы защитить свое подключение и наслаждаться свободным доступом к вашим любимым сервисам. Кроме того, если VPN-подключение активно на вашем устройстве постоянно, ваши данные будут надежно защищены от хакеров, шпионов и других посторонних.

    Безопасная работа в Сети — это просто.

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    Почему вам нужна VPN

    С помощью VPN-сервиса для Филиппин вы можете...

    • наслаждаться быстрой потоковой передачей без регулирования пропускной способности
    • зашифровать свое соединение
    • мгновенно защитить подключение к любой публичной точке доступа Wi-Fi
    • получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах
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    Живописный маршрут: работать в Интернете из Филиппин с ExpressVPN будет гораздо удобнее как для самих филиппинцев, так и для экспатов, и для путешественников.

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    Азиатско-Тихоокеанский регион

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    Ближний Восток и Африка

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    Лучшая VPN для Филиппин: ExpressVPN на компьютерах, смартфонах, роутерах и планшетах.

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