Как использовать филиппинский VPN/прокси-сервис
Ваше дежурное руководство по лучшей VPN для Филиппин
Филиппины — это одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, где активно выступают за свободный и открытый доступ в Интернет. Впрочем, известно, что правительство этой страны ранее ограничивало доступ к ряду сайтов, да и спорное состояние технической инфраструктуры также является источником определенных сложностей.
Живете ли вы в Филиппинах или уехали оттуда, но не хотите пропускать домашние сериалы, приехали ли вы в эту страну в командировку или на отпуск — вот руководство о том, как использовать VPN для Филиппин.
Как работает VPN для Филиппин
VPN (виртуальная частная сеть) — это самый простой и эффективный способ сохранить онлайн-анонимность для жителей Филиппин и филиппинских экспатов.
Подключившись к защищенному серверу ExpressVPN, вы будете отправлять весь свой интернет-трафик через зашифрованный туннель. Ваши интернет-провайдер, оператор сети мобильной связи и даже правительственные органы не смогут узнать, на какие сайты вы заходили.
Более того, вы получите IP-адрес (от англ. Internet Protocol), соответствующий стране, где расположен сервер. Как следствие, вы будете казаться жителем этой же самой страны, что откроет вам доступ к сайтам, которые могут быть заблокированы в вашей настоящей локации. С помощью VPN вам будет проще защитить свое интернет-подключение и работать в Сети без ограничений.
Ультра-быстрая VPN для Филиппин
Филиппины являются не только одной из стран, жители которых ежедневно проводят в Интернете больше всего времени. Это еще и одна из стран с самым медленным доступом в глобальную сеть в мире.
ExpressVPN управляет своим филиппинским сервером из Сингапура. Это значит, что вы сможете насладиться скоростью и надежностью сингапурского сервера, используя при этом IP-адрес, принадлежащий к пулу адресов Филиппин. Также, если захотите, вы сможете выбрать любой другой из множества наших серверов в других странах мира, чтобы представиться пользователем, живущим в одной из них.
А если ваш интернет-провайдер ограничивает скорость подключения к стриминговым сервисам (например, к Netflix), то с помощью ExpressVPN вы сможете вернуть себе былую скорость соединения и смотреть свой любимый контент в формате HD.
Филиппины и конфиденциальность
Что касается свободы слова, то у Филиппин не все так однозначно, как хотелось бы. Да, Закон о конфиденциальности данных 2012 года помог создать платформу, поощряющую инновации. Да, доступ в Интернет здесь преимущественно свободный. Однако нельзя забывать про Закон о профилактике киберпреступлений 2012 года, приравнявший клевету к уголовному преступлению и ограничивающий свободу слова.
Не желая расставаться с правом на конфиденциальность и свободой слова, филиппинцы выступают против Закона о предотвращении киберпреступлений и даже составили список аргументов против этого закона — Великую хартию вольностей свободы Интернета на Филиппинах (Magna Carta for Philippine Internet Freedom, MCPIF).
Стоит также отметить, что не так давно Верховный Суд страны постановил, что правоохранительные органы могут записывать веб-трафик пользователей без соответствующего на то ордера. И пусть даже на Филиппинах в целом не ограничивают доступ к популярным сайтам, правительство начало блокировать сайты для взрослых.
К счастью, используя VPN для шифрования интернет-трафика, вы освободитесь от навязчивого мониторинга и нахальной цензуры. Иными словами, вы сможете работать в Интернете именно так, как и задумывалось на заре его создания.Купить ExpressVPN
Филиппинцы и Интернет
Филиппинцы — одни из самых увлеченных интернет-пользователей в мире. Согласно исследованиям, в 2018 году среднестатистических житель этой страны проводил онлайн по 10 часов и 2 минуты в день. Также они невероятно активно пользуются социальными сетями — порядка 99% интернет-пользователей в этой стране зарегистрированы в как минимум одной социальной сети. И практически все они, а это 75 миллионов человек, зарегистрированы в Facebook. Ежедневно филиппинцы проводят в социальных сетях порядка 4 часов и 12 минут — больше всех в мире.
Правительство Филиппин также прикладывает огромные усилия к тому, чтобы обеспечить свободный доступ в Интернет в стране. Безусловно, так гражданам этой страны будет проще выходить в Интернет, однако следует помнить, что бесплатные сети Wi-Fi зачастую серьезно угрожают пользовательской приватности.
К счастью, вы можете воспользоваться VPN-сетью, чтобы защитить свое подключение и наслаждаться свободным доступом в Интернет из любой точки мира.
Поездка на Филиппины
Даже если вы просто проводите на Филиппинах отпуск, с помощью VPN вам будет проще и безопаснее выходить в Интернет.
Воспользуйтесь VPN, чтобы защитить свое подключение и наслаждаться свободным доступом к вашим любимым сервисам. Кроме того, если VPN-подключение активно на вашем устройстве постоянно, ваши данные будут надежно защищены от хакеров, шпионов и других посторонних.
Безопасная работа в Сети — это просто.Купить ExpressVPN
Почему вам нужна VPN
С помощью VPN-сервиса для Филиппин вы можете...
- наслаждаться быстрой потоковой передачей без регулирования пропускной способности
- зашифровать свое соединение
- мгновенно защитить подключение к любой публичной точке доступа Wi-Fi
- получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах
Подключитесь к филиппинскому VPN-серверу или к серверу в любой из 94 стран по всему миру:
См. полный список локаций VPN-серверовКупить ExpressVPN
Одна филиппинская VPN для любых устройств
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
Вы также можете установить VPN-расширение для своих любимых браузеров
Нет вашего устройства? ExpressVPN предлагает руководства по ручной установке и настройке для множества других устройств и платформ.