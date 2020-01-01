Филиппины и конфиденциальность

Что касается свободы слова, то у Филиппин не все так однозначно, как хотелось бы. Да, Закон о конфиденциальности данных 2012 года помог создать платформу, поощряющую инновации. Да, доступ в Интернет здесь преимущественно свободный. Однако нельзя забывать про Закон о профилактике киберпреступлений 2012 года, приравнявший клевету к уголовному преступлению и ограничивающий свободу слова.

Не желая расставаться с правом на конфиденциальность и свободой слова, филиппинцы выступают против Закона о предотвращении киберпреступлений и даже составили список аргументов против этого закона — Великую хартию вольностей свободы Интернета на Филиппинах (Magna Carta for Philippine Internet Freedom, MCPIF).

Стоит также отметить, что не так давно Верховный Суд страны постановил, что правоохранительные органы могут записывать веб-трафик пользователей без соответствующего на то ордера. И пусть даже на Филиппинах в целом не ограничивают доступ к популярным сайтам, правительство начало блокировать сайты для взрослых.

К счастью, используя VPN для шифрования интернет-трафика, вы освободитесь от навязчивого мониторинга и нахальной цензуры. Иными словами, вы сможете работать в Интернете именно так, как и задумывалось на заре его создания.