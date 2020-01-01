Вместе с увеличением количества людей в Индии, использующих Интернет, растет и угроза правительственного надзора и корпоративного вмешательства в личную жизнь 1,2 млрд жителей Индии. Вот почему всё больше и больше индийцев используют VPN, чтобы вернуть себе свободу в Интернете.

Если вы хотите посмотреть индийские фильмы, находясь в другой стране, увидеть прямую трансляцию крикета из любого уголка Земли или просто анонимно найти нужную информацию в Интернете, то этот гид по индийскому VPN-сервису просто незаменим.