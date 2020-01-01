Самый лучший VPN/прокси-сервис для Индии
Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Индии
Вместе с увеличением количества людей в Индии, использующих Интернет, растет и угроза правительственного надзора и корпоративного вмешательства в личную жизнь 1,2 млрд жителей Индии. Вот почему всё больше и больше индийцев используют VPN, чтобы вернуть себе свободу в Интернете.
Если вы хотите посмотреть индийские фильмы, находясь в другой стране, увидеть прямую трансляцию крикета из любого уголка Земли или просто анонимно найти нужную информацию в Интернете, то этот гид по индийскому VPN-сервису просто незаменим.
Смотрите фильмы Болливуда и индийские телешоу онлайн
Потоковое мультимедиа становится все более популярным в Индии. Такие онлайн-сервисы, как Hotstar, JioTV, Hooq, Voot, SonyLIV и Eros Now, предоставляют возможность смотреть онлайн болливудские фильмы, фильмы на хинди и телешоу со всего мира.
ExpressVPN предоставляет быстрое и конфиденциальное соединение с VPN-серверами в Индии, чтобы вы могли смотреть свои любимые индийские фильмы в любое время.*
Узнать больше об использовании ExpressVPN для просмотра фильмов на Hotstar.
Доступ к прямым онлайн-трансляциям крикета с помощью VPN
Пытаетесь поймать следующую прямую трансляцию матча Индия-ЮАР, но не можете найти телевизор? Узнайте, как смотреть крикет онлайн, и проверяйте результаты матчей в реальном времени из Индии, Шри-Ланки, Австралии, Англии и других стран, используя ExpressVPN.
Установка и настройка очень проста: скачайте приложение ExpressVPN на свое устройство и выберите локацию VPN-серверов в Индии. Затем заходите на любимый крикетный канал и смотрите прямую трансляцию!
Узнать больше об использовании VPN для стриминга других спортивных событий.
Обход регулирования скорости Jio с помощью VPN
Jio — очень популярный оператор мобильной сети, предлагающий 4G-интернет и услугу передачи голоса по сети LTE по всей Индии. Но как и многие другие интернет-провайдеры Jio часто нарушает сетевой нейтралитет, преднамеренно замедляя скорость соединения, если обнаруживается, что пользователь использует стриминговые сервисы или скачивает файлы через торрент.
ExpressVPN шифрует ваш трафик, делая его нечитаемым для Jio или любого другого оператора мобильных сетей. Это означает, что никто не сможет регулировать скорость вашего соединения, основываясь на вашей онлайн-активности.
Узнать больше о том, как ExpressVPN обходит регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров.
Получите индийский IP-адрес, подключившись к VPN-серверам в Индии
Мумбаи
Ченнаи
Индия (через Великобританию)
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Разблокируйте сайты в Индии с помощью VPN
Некоторые правительства используют файрволы для блокирования определенных сайтов и приложений. Пользователи, пытающиеся зайти на запрещенные в Индии сайты, обнаруживают, что их свобода в Интернете ограничена сетевыми фильтрами.
ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес, чтобы вы могли обойти интернет-цензуру и получить доступ к заблокированным сайтам. Кроме того, ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений, так что ваша конфиденциальность полностью защищена.
Цифровая конфиденциальность в Индии
Ограничение корпоративного вмешательства
В 2016 году Facebook предложил предоставить индийцам бесплатный доступ к ограниченной версии сети Интернет, который будет контролироваться через приложение Free Basics. Против этой инициативы было много протестов, и в конце концов она была отвергнута правительством. В ноябре 2017 года Телекоммуникационный регулятор Индии объявил использование Интернета основным правом человека, запрещая интернет-провайдерам вмешиваться в веб-трафик на основании его содержимого. В целом это решение можно считать победой в борьбе за сетевой нейтралитет.
Правительственный надзор
Будущее свободы Интернета в Индии всё еще находится под угрозой. В декабре 2018 года Министерство внутренних дел Индии предоставило 10 правительственным агентствам право перехватывать и контролировать интернет-трафик своих граждан, тем самым вызвав возмущение среди тех, кто опасается, что в Индии будет силой создано полицейское государство. Использование VPN — это самый простой способ избавиться от слежки в Интернете. ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и шифрует трафик, чтобы защитить ваши действия в Сети и обеспечить вам конфиденциальность.
Поддержите свободу в Интернете вместе с ExpressVPN
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за сетевой нейтралитет и свободу в Интернете:
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