Для каждого из устройств, подключенного к роутеру с приложением ExpressVPN, вы можете выбрать один из режимов: Router VPN, No VPN и MediaStreamer*. Используйте раздельное туннелирование, чтобы сохранить доступ к локальным сетевым устройствам, например, принтеру.
Что такое раздельное VPN-туннелирование?
Технология раздельного туннелирования VPN позволяет направлять часть трафика вашего устройства или приложения через защищенный туннель VPN, в то время как другие устройства или приложения сохраняют прямой доступ к Интернету.
Используйте функцию раздельного туннелирования, чтобы защитить выбранный вами трафик и при этом сохранить доступ к локальным сетевым устройствам. Эта функция доступна в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac, Android и роутеров.
Зачем мне нужно раздельное туннелирование?
Обычная VPN-сеть направляет весь ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, чтобы защитить данные от хакеров и третьих лиц.
Если ваша сеть VPN не поддерживает функцию раздельного туннелирования, вы можете оказаться в ситуациях, когда:
Не можете одновременно пользоваться иностранными и локальными веб-сервисами
Передача всех данных через VPN использует всю вашу пропускную способность
Не можете получить доступ к локальным сетевым устройствам, пока вы подключены к VPN
С помощью раздельного туннелирования VPN вы сможете:
Смотреть иностранные фильмы онлайн и одновременно использовать другие веб-сервисы с помощью местных IP-адресов
Скачивать файлы в полной безопасности без замедления скорости других веб-сервисов
Иметь доступ к сетевому принтеру и одновременно безопасно пользоваться Интернетом
Существуют ли какие-либо угрозы безопасности при раздельном туннелировании?
Если при настройке параметров раздельного туннелирования вы указали, что определенный трафик не будет передаваться через туннель VPN, то ваш интернет-провайдер или третьи лица смогут получить к нему доступ.
Чтобы защитить себя онлайн, обязательно используйте защищенное VPN-соединение, особенно если вам нужно отправить важную информацию, загрузить файлы или торренты.
Как работает функция раздельного туннелирования в приложениях ExpressVPN?
Функция раздельного туннелирования в приложениях ExpressVPN имеет 2 режима:
Раздельное туннелирование: защищает все подключенные устройства или приложения за исключением нескольких, исключенных из списка.
Обратное раздельное туннелирование: защищает только выбранные устройства или приложения. Весь остальной трафик направляется вне VPN-туннеля.
Приложения с функцией раздельного туннелирования
Приложение для роутеров
* MediaStreamer позволяет получить доступ к контенту, который в противном случае мог бы быть недоступен, но он не обеспечивает всех преимуществ безопасности и конфиденциальности VPN.