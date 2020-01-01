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Что такое раздельное VPN-туннелирование?

Технология раздельного туннелирования VPN позволяет направлять часть трафика вашего устройства или приложения через защищенный туннель VPN, в то время как другие устройства или приложения сохраняют прямой доступ к Интернету.

Используйте функцию раздельного туннелирования, чтобы защитить выбранный вами трафик и при этом сохранить доступ к локальным сетевым устройствам. Эта функция доступна в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac, Android и роутеров.

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Раздельное VPN-туннелирование: изображение железнодорожных путей, разветвляющихся в двух направлениях, один путь ведет в туннель, а другой нет.

Зачем мне нужно раздельное туннелирование?

Обычная VPN-сеть направляет весь ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, чтобы защитить данные от хакеров и третьих лиц.

Если ваша сеть VPN не поддерживает функцию раздельного туннелирования, вы можете оказаться в ситуациях, когда:

  • Не можете одновременно пользоваться иностранными и локальными веб-сервисами

  • Передача всех данных через VPN использует всю вашу пропускную способность

  • Не можете получить доступ к локальным сетевым устройствам, пока вы подключены к VPN

С помощью раздельного туннелирования VPN вы сможете:

  • Смотреть иностранные фильмы онлайн и одновременно использовать другие веб-сервисы с помощью местных IP-адресов

  • Скачивать файлы в полной безопасности без замедления скорости других веб-сервисов

  • Иметь доступ к сетевому принтеру и одновременно безопасно пользоваться Интернетом

Существуют ли какие-либо угрозы безопасности при раздельном туннелировании?

Если при настройке параметров раздельного туннелирования вы указали, что определенный трафик не будет передаваться через туннель VPN, то ваш интернет-провайдер или третьи лица смогут получить к нему доступ.

Чтобы защитить себя онлайн, обязательно используйте защищенное VPN-соединение, особенно если вам нужно отправить важную информацию, загрузить файлы или торренты.

Раздельное туннелирование трафика устройств с помощью приложения ExpressVPN для роутеров

Как работает функция раздельного туннелирования в приложениях ExpressVPN?

Функция раздельного туннелирования в приложениях ExpressVPN имеет 2 режима:

  • Раздельное туннелирование: защищает все подключенные устройства или приложения за исключением нескольких, исключенных из списка.

  • Обратное раздельное туннелирование: защищает только выбранные устройства или приложения. Весь остальной трафик направляется вне VPN-туннеля.

Приложения с функцией раздельного туннелирования

Интерфейс приложения ExpressVPN для роутеров, где показаны подключенные и неподключенные к VPN устройства.

Приложение для роутеров

Для каждого из устройств, подключенного к роутеру с приложением ExpressVPN, вы можете выбрать один из режимов: Router VPN, No VPN и MediaStreamer*. Используйте раздельное туннелирование, чтобы сохранить доступ к локальным сетевым устройствам, например, принтеру.

* MediaStreamer позволяет получить доступ к контенту, который в противном случае мог бы быть недоступен, но он не обеспечивает всех преимуществ безопасности и конфиденциальности VPN.

Интерфейс приложения ExpressVPN для Mac, где показано, что только выбранные приложения защищены VPN.

Приложения для Mac, Windows и Android

Благодаря функции раздельного туннелирования в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac и Android вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, когда вы подключены к ExpressVPN, а какие — нет.

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