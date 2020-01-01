Что такое раздельное VPN-туннелирование?

Технология раздельного туннелирования VPN позволяет направлять часть трафика вашего устройства или приложения через защищенный туннель VPN, в то время как другие устройства или приложения сохраняют прямой доступ к Интернету.

Используйте функцию раздельного туннелирования, чтобы защитить выбранный вами трафик и при этом сохранить доступ к локальным сетевым устройствам. Эта функция доступна в приложениях ExpressVPN для Windows, Mac, Android и роутеров.