Лучший VPN-сервис для Шри-Ланки
Получите IP-адрес Шри-Ланки с ExpressVPN
Узнайте, как подключиться к VPN для Шри-Ланки, чтобы наслаждаться неограниченным доступом к сайтам, сервисам и потоковым видео.
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Лучшая VPN для Шри-Ланки
Как получить IP-адрес Шри-Ланки
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Шри-Ланке.
Зачем пользоваться VPN в Шри-Ланке?
Чтобы получить доступ к сайтам, скрытым цензурой
Не можете зайти на Facebook и в WhatsApp из Шри-Ланки? Подключайтесь к 160 локациям VPN-серверов в США, странах Европы или любых других 94 странах, чтобы получить доступ к заблокированному контенту и приложениям в Шри-Ланке. Заходите в Интернет свободно, как это и должно быть.
Чтобы смотреть онлайн матчи по крикету, фильмы из Болливуда, ТВ, развлекательные, спортивные передачи и многое другое
Чтобы защитить свои данные
ExpressVPN защитит вас от кражи данных в сетях Wi-Fi при помощи первоклассного VPN-шифрования. Оградите свои действия онлайн от посторонних, включая своего интернет-провайдера.
Чтобы защитить свою приватность от посторонних
ExpressVPN защитит вашу приватность, ведь мы не регистрируем данные об онлайн-действиях и подключениях своих пользователей, а наши серверы настроены таким образом, чтобы удалять все данные при каждой перезагрузке.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN для Шри-Ланки на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах
Защитите каждое свое устройство.
Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV, IPTV и Amazon Fire TV Stick.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Часто задаваемые вопросы
Легально ли использование VPN в Шри-Ланке?
Да, VPN-сети легальны в Шри-Ланке. При этом правительство этой страны применяет цензуру в Интернете.
Может, стоит использовать бесплатный VPN-сервис в Шри-Ланке?
Вы не найдете бесплатную VPN в Шри-Ланке, которая могла бы соперничать со скоростью и функциями защиты конфиденцильности сервиса ExpressVPN. Вы можете попробовать ExpressVPN совершенно без риска, воспользовавшись нашей 30-дневной гарантией возврата денег. Если вам что-то не понравится, вы сможете получить свои деньги обратно.
Как мне подключиться к VPN в Шри-Ланке?
Все просто:
Загрузите нужное приложение для iOS, Android, ПК или Mac.
Откройте приложение и выберите Шри-Ланку в списке стран.
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Шри-Ланке?
Правительство Шри-Ланки регулирует действия граждан в Интернете при помощи цензуры, а также уже заблокировало некоторые веб-сайты. VPN поможет вам вернуть доступ ко всем любимым приложениям и потоковым сервисам.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество постоянно растет. Вы можете выбрать любую из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Шри-Ланке, так и в любой другой стране.
Попробуйте ExpressVPN без риска уже сегодня
Попробуйте лучшую VPN для Шри-Ланки прямо сейчас. Если вам не понравятся услуги ExpressVPN, то вы в любом случае защищены 30-дневной гарантией возврата денег.