Лучший VPN-сервис для Шри-Ланки

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Узнайте, как подключиться к VPN для Шри-Ланки, чтобы наслаждаться неограниченным доступом к сайтам, сервисам и потоковым видео.

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Как получить IP-адрес Шри-Ланки

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Азии с VPN-локациями.

Подключитесь к нашей локации VPN-серверов в Шри-Ланке.

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Зачем пользоваться VPN в Шри-Ланке?

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Чтобы получить доступ к сайтам, скрытым цензурой

Не можете зайти на Facebook и в WhatsApp из Шри-Ланки? Подключайтесь к 160 локациям VPN-серверов в США, странах Европы или любых других 94 странах, чтобы получить доступ к заблокированному контенту и приложениям в Шри-Ланке. Заходите в Интернет свободно, как это и должно быть.

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Чтобы смотреть онлайн матчи по крикету, фильмы из Болливуда, ТВ, развлекательные, спортивные передачи и многое другое

Благодаря тысячам невероятно быстрых серверов по всему миру ExpressVPN работает с такими сервисами, как Netflix, Hotstar, YuppTV и другими*. Смотрите потоковые трансляции онлайн безопасно, защищенно и без вмешательств со стороны интернет-провайдера, из-за которых может падать скорость подключения.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Чтобы защитить свои данные

ExpressVPN защитит вас от кражи данных в сетях Wi-Fi при помощи первоклассного VPN-шифрования. Оградите свои действия онлайн от посторонних, включая своего интернет-провайдера.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Чтобы защитить свою приватность от посторонних

ExpressVPN защитит вашу приватность, ведь мы не регистрируем данные об онлайн-действиях и подключениях своих пользователей, а наши серверы настроены таким образом, чтобы удалять все данные при каждой перезагрузке.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Шри-Ланки на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защитите каждое свое устройство.

VPN для Шри-Ланки защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV, IPTV и Amazon Fire TV Stick.

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VPN для Windows
VPN для роутеров
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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Часто задаваемые вопросы

Легально ли использование VPN в Шри-Ланке?
Может, стоит использовать бесплатный VPN-сервис в Шри-Ланке?
Как мне подключиться к VPN в Шри-Ланке?
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Шри-Ланке?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество постоянно растет. Вы можете выбрать любую из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Шри-Ланке, так и в любой другой стране.

30
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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте ExpressVPN без риска уже сегодня

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