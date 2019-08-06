    Как скрыть IP-адрес

    Мы подробно объясним, как, когда и почему следует скрывать свой IP-адрес с помощью защищенного прокси-сервиса VPN, такого как ExpressVPN. Вы сможете скрыть свое местоположение, защитить свою конфиденциальность и обрести свободу менее чем за 2 минуты.

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    Видео: всё про IP-адреса и конфиденциальность

    Как скрыть свой IP-адрес?

    Все, что вам нужно, чтобы скрыть IP-адрес, — это защищенная сеть VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть), с помощью которой можно заменить свой настоящий IP-адрес на другой при выходе в Интернет.

    Шаг 1

    Компьютер с иконкой «Купить ExpressVPN»

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    Шаг 2

    Глобус с локациями VPN-серверов

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    Шаг 3

    Женщина, анонимно использующая Интернет на компьютере

    Свободно пользуйтесь интернет-ресурсами, никто не увидит ваш IP-адрес!


    Поможет ли использование общего IP-адреса?

    Когда вы используете VPN-сеть для подключения к Интернету, она создает зашифрованное соединение, или туннель, между вашим устройством и Интернетом. В процессе туннелирования ваш IP-адрес заменяется на адрес VPN-сервера. Этот IP-адрес назначается тысячам других пользователей VPN-сервиса, в результате чего ваши действия онлайн просто невозможно отследить.

    VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес, защищая тем самым ваши личные данные, а также информацию о вашем местоположении и онлайн-активности от всех, кто хочет найти вас по IP-адресу.

    Что это значит «скрыть свой IP-адрес»?

    Все устройства в Интернете имеют общедоступный IP-адрес. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету, все веб-сайты, приложения или сервисы, которыми вы пользуетесь, видят ваш IP-адрес.

    Интернет-соединение с видимым всем IP-адресом

    Но если вы подключитесь к VPN-сети, веб-сайты, приложения и сервисы будут видеть общедоступный IP-адрес прокси-сервера VPN вместо адреса вашего устройства. Это и означает «скрыть свой IP-адрес» или «изменить свой IP-адрес»:

    VPN-сеть скрывает ваш настоящий внешний IP-адрес

    Веб-сайты, приложения и сервисы могут даже не знать, что ваш IP-адрес был скрыт или изменен. Для них человек, просматривающий веб-сайт, — просто анонимный пользователь Интернета.

    Зачем мне скрывать свой IP-адрес?

    Ваш IP-адрес может многое рассказать о вас. Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и даннным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим сторонам контролировать ваши действия в Интернете.

    Маскировка IP-адреса = Маскировка местоположения

    Городской IP-адрес меняется на адрес тропического острова

    IP-адреса часто привязаны к физическому местонахождению. Если кто-то знает ваш внешний IP-адрес, то они могут довольно точно предположить, где вы сейчас находитесь.

    Это может оказаться удобным, но может стать и очень опасным в зависимости от того, кто вы. В любом случае, большинство людей хотят контролировать, кому они открывают свое местоположение и когда, и не любят, когда эта информация становится известной без разрешения.

    ExpressVPN позволяет заменить свой IP-адрес на защищенный IP-адрес VPN-сервера в любой из 160 локаций в 94 странах мира, тем самым возвращая вам контроль.

    См. полный список локаций VPN-серверов

    Маскировка IP-адреса = Защита личных данных

    Личные данные женщины скрыты с помощью VPN

    Так как каждое устройство в Интернете имеет уникальный общедоступный IP-адрес, то с помощью данного адреса можно также идентифицировать само устройство и, соответственно, его владельца. Поэтому любой веб-сайт, сервис или приложение могут легко связать конкретные действия в Интернете с конкретным человеком.

    Это очень удобно для людей и компаний, которые отслеживают ваши действия в Сети, но не очень подходит для тех, кто верит в неприкосновенность личной жизни. Если вам не нравится, что третьи стороны знают, какие веб-сайты вы посещаете, что загружаете и с кем разговариваете, скройте свой IP-адрес.

    Маскировка IP-адреса = Восстановление свободы

    Знак «Стоп» с изображением открытой ладони меняется на знак с поднятым верх большим пальцем

    Знание вашего внешнего IP-адреса позволяет веб-сайтам, приложениям и сервисам оказывать влияние на ваши действия онлайн, основываясь на тех данных, которые у них есть о вашем местоположении и вашей личности. Но если вы измените свой IP-адрес, вы сможете избавиться от контроля.

    Другие стороны, участвующие в интернет-соединении, например ваш оператор сети Wi-Fi, интернет-провайдер или даже правительственные агентства, также могут использовать ваш IP-адрес, чтобы заблокировать, перенаправить и подвергнуть цензуре ваши действия в Сети. Передача трафика через VPN-сервер и использование другого IP-адреса позволяют победить цензуру и вновь обрести свободу.

    Как лучше скрывать свой IP-адрес: с помощью VPN или с помощью прокси-сервера?

    Некоторые прокси-сервисы предлагают услугу маскировки IP-адреса, но при этом не заботятся об обеспечении безопасности, как VPN-сервисы. Хорошо подумайте, прежде чем отправлять свой трафик на анонимный прокси-сервис, особенно если он рекламирует себя как «бесплатный прокси».

    Бесплатные прокси-сервисы скрывают ваш IP-адрес бесплатно, но при этом делают на вашем трафике деньги через системы отслеживания, рекламу и другие вредоносные программы.

    Прокси-серверы, как правило, никак вас не защищают и не обладают другими функциями VPN-сервисов премиум-класса. Сравните, что вы получите, скрывая свой IP-адрес с помощью ExpressVPN и бесплатного прокси-сервиса:

    ExpressVPN Прокси-сервер
    Маскировка IP-адреса
    Шифрование AES-256
    160 локаций VPN-серверов в 94 странах
    Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)
    Нет журналов онлайн-активности и подключений
    Техподдержка 24/7 в режиме онлайн-чата

    Как скрыть свой IP-адрес на любом устройстве

    Устройства с приложениями ExpressVPN

    Компьютеры и мобильные устройства:

    Windows Mac iOS Android Роутеры Linux

    Веб-браузеры:

    Chrome Firefox

    Игровые приставки:

    PlayStation Xbox Apple TV Fire TV

    Или установите приложение ExpressVPN для роутеров и защитите все устройства, подключенные к сети Wi-Fi.

    Вашего устройства нет в списке? Ознакомьтесь с руководствами ExpressVPN по установке и настройке, чтобы скрыть свой IP-адрес при использовании множества других устройств, изменив настройки вручную.

    В чем преимущество ExpressVPN для скрытия IP-адреса?

    Хотя существует несколько способов скрыть свой IP-адрес, только ExpressVPN делает это с помощью обширного набора функций безопасности и твердого стремления к защите конфиденциальности.

    В нашей лаборатории по исследованию вопросов конфиденциальности работают опытные специалисты по защите информации, которые постоянно исследуют новые угрозы конфиденциальности, включая различные способы утечки данных через DNS и WebRTC.

    Читайте блог ExpressVPN, чтобы быть в курсе последних тенденций в повышении уровня цифровой конфиденциальности и безопасности.

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