Как скрыть свой IP-адрес?

Зачем мне скрывать свой IP-адрес?

Ваш IP-адрес может многое рассказать о вас. Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и даннным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим сторонам контролировать ваши действия в Интернете.

Маскировка IP-адреса = Маскировка местоположения

IP-адреса часто привязаны к физическому местонахождению. Если кто-то знает ваш внешний IP-адрес, то они могут довольно точно предположить, где вы сейчас находитесь.

Это может оказаться удобным, но может стать и очень опасным в зависимости от того, кто вы. В любом случае, большинство людей хотят контролировать, кому они открывают свое местоположение и когда, и не любят, когда эта информация становится известной без разрешения.

ExpressVPN позволяет заменить свой IP-адрес на защищенный IP-адрес VPN-сервера в любой из 160 локаций в 94 странах мира, тем самым возвращая вам контроль.

Маскировка IP-адреса = Защита личных данных

Так как каждое устройство в Интернете имеет уникальный общедоступный IP-адрес, то с помощью данного адреса можно также идентифицировать само устройство и, соответственно, его владельца. Поэтому любой веб-сайт, сервис или приложение могут легко связать конкретные действия в Интернете с конкретным человеком.

Это очень удобно для людей и компаний, которые отслеживают ваши действия в Сети, но не очень подходит для тех, кто верит в неприкосновенность личной жизни. Если вам не нравится, что третьи стороны знают, какие веб-сайты вы посещаете, что загружаете и с кем разговариваете, скройте свой IP-адрес.

Маскировка IP-адреса = Восстановление свободы

Знание вашего внешнего IP-адреса позволяет веб-сайтам, приложениям и сервисам оказывать влияние на ваши действия онлайн, основываясь на тех данных, которые у них есть о вашем местоположении и вашей личности. Но если вы измените свой IP-адрес, вы сможете избавиться от контроля.

Другие стороны, участвующие в интернет-соединении, например ваш оператор сети Wi-Fi, интернет-провайдер или даже правительственные агентства, также могут использовать ваш IP-адрес, чтобы заблокировать, перенаправить и подвергнуть цензуре ваши действия в Сети. Передача трафика через VPN-сервер и использование другого IP-адреса позволяют победить цензуру и вновь обрести свободу.