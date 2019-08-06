Как скрыть IP-адрес
Мы подробно объясним, как, когда и почему следует скрывать свой IP-адрес с помощью защищенного прокси-сервиса VPN, такого как ExpressVPN. Вы сможете скрыть свое местоположение, защитить свою конфиденциальность и обрести свободу менее чем за 2 минуты.Купить ExpressVPN Какой у меня IP-адрес?
Видео: всё про IP-адреса и конфиденциальность
Как скрыть свой IP-адрес?
Все, что вам нужно, чтобы скрыть IP-адрес, — это защищенная сеть VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть), с помощью которой можно заменить свой настоящий IP-адрес на другой при выходе в Интернет.
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к любому из наших серверов по всему миру.
Шаг 3
Свободно пользуйтесь интернет-ресурсами, никто не увидит ваш IP-адрес!
Поможет ли использование общего IP-адреса?
Когда вы используете VPN-сеть для подключения к Интернету, она создает зашифрованное соединение, или туннель, между вашим устройством и Интернетом. В процессе туннелирования ваш IP-адрес заменяется на адрес VPN-сервера. Этот IP-адрес назначается тысячам других пользователей VPN-сервиса, в результате чего ваши действия онлайн просто невозможно отследить.
VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес, защищая тем самым ваши личные данные, а также информацию о вашем местоположении и онлайн-активности от всех, кто хочет найти вас по IP-адресу.
Что это значит «скрыть свой IP-адрес»?
Все устройства в Интернете имеют общедоступный IP-адрес. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Интернету, все веб-сайты, приложения или сервисы, которыми вы пользуетесь, видят ваш IP-адрес.
Но если вы подключитесь к VPN-сети, веб-сайты, приложения и сервисы будут видеть общедоступный IP-адрес прокси-сервера VPN вместо адреса вашего устройства. Это и означает «скрыть свой IP-адрес» или «изменить свой IP-адрес»:
Веб-сайты, приложения и сервисы могут даже не знать, что ваш IP-адрес был скрыт или изменен. Для них человек, просматривающий веб-сайт, — просто анонимный пользователь Интернета.
Зачем мне скрывать свой IP-адрес?
Ваш IP-адрес может многое рассказать о вас. Если вы не скрываете свой IP, то открываете доступ к большому количеству информации, в том числе к своим личным данным и даннным о своем местоположении и своей онлайн-активности, позволяя третьим сторонам контролировать ваши действия в Интернете.
Маскировка IP-адреса = Маскировка местоположения
IP-адреса часто привязаны к физическому местонахождению. Если кто-то знает ваш внешний IP-адрес, то они могут довольно точно предположить, где вы сейчас находитесь.
Это может оказаться удобным, но может стать и очень опасным в зависимости от того, кто вы. В любом случае, большинство людей хотят контролировать, кому они открывают свое местоположение и когда, и не любят, когда эта информация становится известной без разрешения.
ExpressVPN позволяет заменить свой IP-адрес на защищенный IP-адрес VPN-сервера в любой из 160 локаций в 94 странах мира, тем самым возвращая вам контроль.
Маскировка IP-адреса = Защита личных данных
Так как каждое устройство в Интернете имеет уникальный общедоступный IP-адрес, то с помощью данного адреса можно также идентифицировать само устройство и, соответственно, его владельца. Поэтому любой веб-сайт, сервис или приложение могут легко связать конкретные действия в Интернете с конкретным человеком.
Это очень удобно для людей и компаний, которые отслеживают ваши действия в Сети, но не очень подходит для тех, кто верит в неприкосновенность личной жизни. Если вам не нравится, что третьи стороны знают, какие веб-сайты вы посещаете, что загружаете и с кем разговариваете, скройте свой IP-адрес.
Маскировка IP-адреса = Восстановление свободы
Знание вашего внешнего IP-адреса позволяет веб-сайтам, приложениям и сервисам оказывать влияние на ваши действия онлайн, основываясь на тех данных, которые у них есть о вашем местоположении и вашей личности. Но если вы измените свой IP-адрес, вы сможете избавиться от контроля.
Другие стороны, участвующие в интернет-соединении, например ваш оператор сети Wi-Fi, интернет-провайдер или даже правительственные агентства, также могут использовать ваш IP-адрес, чтобы заблокировать, перенаправить и подвергнуть цензуре ваши действия в Сети. Передача трафика через VPN-сервер и использование другого IP-адреса позволяют победить цензуру и вновь обрести свободу.
Как лучше скрывать свой IP-адрес: с помощью VPN или с помощью прокси-сервера?
Некоторые прокси-сервисы предлагают услугу маскировки IP-адреса, но при этом не заботятся об обеспечении безопасности, как VPN-сервисы. Хорошо подумайте, прежде чем отправлять свой трафик на анонимный прокси-сервис, особенно если он рекламирует себя как «бесплатный прокси».
Бесплатные прокси-сервисы скрывают ваш IP-адрес бесплатно, но при этом делают на вашем трафике деньги через системы отслеживания, рекламу и другие вредоносные программы.
Прокси-серверы, как правило, никак вас не защищают и не обладают другими функциями VPN-сервисов премиум-класса. Сравните, что вы получите, скрывая свой IP-адрес с помощью ExpressVPN и бесплатного прокси-сервиса:
|ExpressVPN
|Прокси-сервер
|Маскировка IP-адреса
|Шифрование AES-256
|160 локаций VPN-серверов в 94 странах
|Функция Network Lock (экстренное отключение от Интернета)
|Нет журналов онлайн-активности и подключений
|Техподдержка 24/7 в режиме онлайн-чата
Как скрыть свой IP-адрес на любом устройстве
Компьютеры и мобильные устройства:
Веб-браузеры:
Игровые приставки:
Или установите приложение ExpressVPN для роутеров и защитите все устройства, подключенные к сети Wi-Fi.
Вашего устройства нет в списке? Ознакомьтесь с руководствами ExpressVPN по установке и настройке, чтобы скрыть свой IP-адрес при использовании множества других устройств, изменив настройки вручную.
В чем преимущество ExpressVPN для скрытия IP-адреса?
Хотя существует несколько способов скрыть свой IP-адрес, только ExpressVPN делает это с помощью обширного набора функций безопасности и твердого стремления к защите конфиденциальности.
В нашей лаборатории по исследованию вопросов конфиденциальности работают опытные специалисты по защите информации, которые постоянно исследуют новые угрозы конфиденциальности, включая различные способы утечки данных через DNS и WebRTC.
Читайте блог ExpressVPN, чтобы быть в курсе последних тенденций в повышении уровня цифровой конфиденциальности и безопасности.