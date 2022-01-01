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Threat Manager: блокировка трекеров в одно касание

Решайте сами, что разные компании смогут узнать о вас и ваших действиях в Сети через свои приложения и сайты. Представляем подписчикам ExpressVPN новую функцию — Threat Manager.

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Threat manager
Threat manager

Что такое Threat Manager?

Вы замечали, что после посещения определенных сайтов или приложений вы начинаете видеть много рекламных объявлений? Дело в том, что различные онлайн-сервисы и приложения отслеживают ваши действия и делятся этой информацией со сторонними компаниями. Собранные данные затем используются для того, чтобы показывать вам таргетированную рекламу и другой релевантный контент, и весь этот процесс, как правило, происходит без вашего на то согласия.

Многие популярные веб-браузеры имеют функции, позволяющие ограничить число таких посторонних получателей данных. Действительно, с их помощью можно существенно снизить объем несанкционированной передачи информации. Однако далеко не все браузеры внедрили такие инструменты, более того — функции браузеров обычно не в силах изменить работу приложений. Именно здесь на сцену выходит Threat Manager.

что такое threat manager и таргетированная реклама

Threat Manager запрещает всем приложениям и сайтам, к которым вы обращаетесь на своем устройстве, передавать ваши данные третьим сторонам, вовлеченным в потенциально опасные практики, в том числе связанные с отслеживанием пользовательских действий. Эта функция отлично дополняет собой работу нашего VPN-сервиса и обеспечивает вам большую степень контроля над собственной онлайн-приватностью и тем, как используются ваши данные.

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Как работает Threat Manager?

threat manager дополнит собой VPN

Threat Manager запрещает любым установленным на вашем устройстве приложениям передавать данные на серверы, внесенные в наш черный список трекеров и вредоносных сайтов. Мы регулярно обновляем этот черный список с каждой новой версией приложения.

В настоящий момент Threat Manager доступен в приложении ExpressVPN для iOS, Mac и Linux.

Подробнее про настройку Threat Manager.

Новые возможности VPN с Threat Manager

С помощью VPN-сервиса вы не дадите интернет-провайдерам и их субподрядчикам получить доступ к истории ваших действий в Сети. Однако это не помешает любым сайтам и приложениям отслеживать ваши действия и делиться этими данными с посторонними.

Например, новостное приложение или сайт может отслеживать прочитанные вами статьи и передавать эти данные третьей компании, которая создаст ваш цифровой профиль на основе этой информации. В свою очередь, именно на основе такого профиля рекламные компании могут определить, какие объявления или материалы могут представлять для вас наибольший интерес. Threat Manager поможет ограничить распространение ваших данных.

черный список threat manager

Подключитесь к серверам ExpressVPN с Threat Manager, и мы защитим ваш онлайн-трафик от ряда компаний, а также существенно сократим количество получателей той части трафика, которая всё же будет предоставляться посторонним. Функция Threat Manager работает согласно политике конфиденциальности ExpressVPN: мы не отслеживаем ваши действия и подключения, чтобы вы могли работать в Сети приватнее и защищеннее.

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Часто задаваемые вопросы

Threat Manager — это что-то вроде блокировщика DNS?
Безопасен ли Threat Manager?
Threat Manager доступен бесплатно?
Как использовать Threat Manager с ExpressVPN?
На каких устройствах можно использовать Threat Manager?
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