Threat Manager: блокировка трекеров в одно касание
Решайте сами, что разные компании смогут узнать о вас и ваших действиях в Сети через свои приложения и сайты. Представляем подписчикам ExpressVPN новую функцию — Threat Manager.
Что такое Threat Manager?
Вы замечали, что после посещения определенных сайтов или приложений вы начинаете видеть много рекламных объявлений? Дело в том, что различные онлайн-сервисы и приложения отслеживают ваши действия и делятся этой информацией со сторонними компаниями. Собранные данные затем используются для того, чтобы показывать вам таргетированную рекламу и другой релевантный контент, и весь этот процесс, как правило, происходит без вашего на то согласия.
Многие популярные веб-браузеры имеют функции, позволяющие ограничить число таких посторонних получателей данных. Действительно, с их помощью можно существенно снизить объем несанкционированной передачи информации. Однако далеко не все браузеры внедрили такие инструменты, более того — функции браузеров обычно не в силах изменить работу приложений. Именно здесь на сцену выходит Threat Manager.
Threat Manager запрещает всем приложениям и сайтам, к которым вы обращаетесь на своем устройстве, передавать ваши данные третьим сторонам, вовлеченным в потенциально опасные практики, в том числе связанные с отслеживанием пользовательских действий. Эта функция отлично дополняет собой работу нашего VPN-сервиса и обеспечивает вам большую степень контроля над собственной онлайн-приватностью и тем, как используются ваши данные.
Как работает Threat Manager?
Threat Manager запрещает любым установленным на вашем устройстве приложениям передавать данные на серверы, внесенные в наш черный список трекеров и вредоносных сайтов. Мы регулярно обновляем этот черный список с каждой новой версией приложения.
В настоящий момент Threat Manager доступен в приложении ExpressVPN для iOS, Mac и Linux.
Новые возможности VPN с Threat Manager
С помощью VPN-сервиса вы не дадите интернет-провайдерам и их субподрядчикам получить доступ к истории ваших действий в Сети. Однако это не помешает любым сайтам и приложениям отслеживать ваши действия и делиться этими данными с посторонними.
Например, новостное приложение или сайт может отслеживать прочитанные вами статьи и передавать эти данные третьей компании, которая создаст ваш цифровой профиль на основе этой информации. В свою очередь, именно на основе такого профиля рекламные компании могут определить, какие объявления или материалы могут представлять для вас наибольший интерес. Threat Manager поможет ограничить распространение ваших данных.
Подключитесь к серверам ExpressVPN с Threat Manager, и мы защитим ваш онлайн-трафик от ряда компаний, а также существенно сократим количество получателей той части трафика, которая всё же будет предоставляться посторонним. Функция Threat Manager работает согласно политике конфиденциальности ExpressVPN: мы не отслеживаем ваши действия и подключения, чтобы вы могли работать в Сети приватнее и защищеннее.
Часто задаваемые вопросы
Threat Manager — это что-то вроде блокировщика DNS?
Да, Threat Manager — это основанный на DNS блокировщик трафика. Он работает по тем же принципам, что и любое другое решение для фильтрации DNS, и блокирует доступ к определенным вредоносным сайтам.
Безопасен ли Threat Manager?
Да! Мы разработали Threat Manager таким образом, чтобы защитить ваше устройство и свести к минимуму любые возможные риски. Прочитайте о том, как мы защищаем наши приложения от вредоносного кода.
Threat Manager также полностью подчиняется строгой политике приватности ExpressVPN. Нас совершенно не интересует, чем вы занимаетесь в Сети, поэтому мы позаботились о том, чтобы не вести журналы действий и подключений в принципе.
Threat Manager доступен бесплатно?
Threat Manager — это дополнительная функция, бесплатно доступная в приложении ExpressVPN. Вы можете воспользоваться Threat Manager на своем устройстве iOS, Mac или Linux прямо сейчас, если у вас есть активная подписка на ExpressVPN.
Как использовать Threat Manager с ExpressVPN?
Настройка Threat Manager в вашем приложении ExpressVPN для iOS и Mac займет буквально несколько секунд. Во-первых, вам необходимо использовать протокол Lightway или активировать автоматический выбор протокола.
iOS: откройте Настройки > Настройки > активируйте функцию Threat Manager.
Mac: откройте Настройки > Настройки > Threat Manager > поставьте галочку, чтобы активировать Threat Manager.
Linux: включить Threat Manager можно через терминал с помощью следующей команды: expressvpn preferences set block_trackers true
На каких устройствах можно использовать Threat Manager?
Threat Manager доступен в приложениях ExpressVPN для iOS, Mac и Linux, также он готовится к выпуску в приложениях для Windows и Android.
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