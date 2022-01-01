Threat Manager: блокировка трекеров в одно касание

Вы замечали, что после посещения определенных сайтов или приложений вы начинаете видеть много рекламных объявлений? Дело в том, что различные онлайн-сервисы и приложения отслеживают ваши действия и делятся этой информацией со сторонними компаниями. Собранные данные затем используются для того, чтобы показывать вам таргетированную рекламу и другой релевантный контент, и весь этот процесс, как правило, происходит без вашего на то согласия.

Многие популярные веб-браузеры имеют функции, позволяющие ограничить число таких посторонних получателей данных. Действительно, с их помощью можно существенно снизить объем несанкционированной передачи информации. Однако далеко не все браузеры внедрили такие инструменты, более того — функции браузеров обычно не в силах изменить работу приложений. Именно здесь на сцену выходит Threat Manager.