Конфиденциальность в Интернете

Во время путешествий ExpressVPN позволяет безопасно подключаться к публичным точкам доступа Wi-Fi. VPN-сеть скрывает ваш IP-адрес и шифрует данные, так что посторонние не смогут узнать, чем вы занимаетесь в Сети.

Маскировка местоположения Маскировка IP-адреса Шифрование данных Анонимность

Мы в ExpressVPN верим, что вы имеете право на свободный и безопасный доступ к любым сайтам из любой точки мира.