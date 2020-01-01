Как работает VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает высокий уровень безопасности в Интернете. С помощью VPN вы можете подключиться к Интернету, сменив свой IP-адрес на другой. Когда вы подключаетесь к ExpressVPN, ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик.

Независимо от того, находитесь ли вы в Бразилии или за границей, ExpressVPN позволяет вам пользоваться Интернетом безопасно и конфиденциально.