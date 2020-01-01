Приложение ExpressVPN возьмет задачу по выбору протокола на себя и автоматически активирует протокол, способный обеспечить именно вам максимально качественное подключение к Интернету. Вот почему по умолчанию в наших приложениях используется «автоматический выбор» протокола. Но, конечно же, вы можете изменить протокол вручную, если того требуют обстоятельства, а также если вы получите соответствующую рекомендацию от специалиста нашей службы поддержки.
Какой VPN-протокол самый лучший?
Вам вовсе не обязательно знать, как работают VPN-сети, чтобы использовать VPN-подключения. Но если вы когда-нибудь заглядывали в настройки приложения ExpressVPN, то наверняка могли заметить вкладку, где можно выбрать протокол.
Протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к безопасным серверам ExpressVPN. Читайте дальше, чтобы узнать, чем отличаются VPN-протоколы, и выбрать тот, который лучше всего подходит именно вам.
ExpressVPN представляет протокол Lightway
Мы в ExpressVPN гордимся нашим новым протоколом Lightway. Это VPN-протокол нового поколения, который обеспечивает лучшую скорость, безопасность и надежность. Подробнее можно узнать здесь.
Lightway все еще находится в стадии разработки и в настоящее время доступен только в бета-версии на наших приложениях для Android и роутеров, другие платформы на подходе. Если у вас еще нет подписки на ExpressVPN, мы рекомендуем вам воспользоваться нашей 30-дневной гарантией возврата денег и попробовать. Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что Lightway — это лучший протокол VPN.
Что такое протоколы VPN?
Давайте начнем с азов. VPN означает «виртуальная частная сеть» (virtual private network). Фактически, это безопасный туннель между двумя и более устройствами. Когда вы используете VPN, то подключаетесь к Интернету через сервер-посредник, управляемый VPN-сервисом (например, ExpressVPN).
Безопасность подключения зависит от VPN-протокола, то есть набора инструкций, определяющего, каким именно образом два устройства могут обмениваться данными. Разные протоколы использует разные стандарты шифрования и методы авторизации, из-за чего возникает разница в скорости и безопасности подключений.
Именно протоколы определяют, какой будет использоваться алгоритм шифрования, как будут создаваться и проверяться ключи шифрования, как будут устраняться возможные ошибки. VPN-протоколы могут быть созданы как для полного перенаправления пользовательского трафика через зашифрованный туннель, так и, что актуально для HTTP-прокси, только веб-трафика.
Какой VPN-протокол следует выбрать?
Какие бывают VPN-протоколы?
Прежде чем мы погрузимся в обсуждения самых быстрых и безопасных VPN-протоколов, необходимо объяснить, в чем вообще заключается разница между зашифрованными протоколами в принципе.
Туннельный протокол типа точка-точка (PPTP)
Будучи одним из первых в своем роде, протокол PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) может похвастать давней и почтенной историей. Он появился еще в эпоху Windows 95, однако опирается на устаревший протокол проверки подлинности соединений MS-CHAP v2, а потому его очень просто взломать.
Впрочем, такая врожденная уязвимость обеспечила PPTP неожиданное преимущество — недостаток шифрования и слабые методы проверки подлинности сделали PPTPсамым быстрым из VPN-протоколов. Но, конечно же, это не отменяет того факта, что все данные, которые вы будете передавать с помощью PPTP, будут видны и вашем интернет-провайдеру, и администратору вашей сети Wi-Fi, и различным правительственным службам (привет, АНБ!).
Соответственно, мы рекомендуем использовать PPTP только тем, кто четко понимают, что и зачем они делают.
Вердикт: избегать по возможности
Протокол туннелирования второго уровня (L2TP)
Протокол туннелирования второго уровня (L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol) стал существенным шагом вперед по сравнению с PPTP. L2TP обеспечивает более надежную защиту за счет более низкой скорости подключения. Довольно часто L2TP используется вместе с протоколом IPsec для работы с шифрованием AES-256 — данная комбинация известна как L2TP/IPsec.
Впрочем, L2TP/IPsec всё же больше подходит для анонимизации, чем для обеспечения безопасности. Есть и другие протоколы (например, OpenVPN), способные обеспечить более надежную защиту.
Вердикт: не помешает
OpenVPN (TCP vs. UDP)
OpenVPN — это протокол с открытым исходным кодом, обладающий гибкими настройками. Он доступен бесплатно для всех платформ и пользуется огромной популярностью в сообществе пользователей. Фактически, многие коммерческие VPN-сервисы используют именно его.
OpenVPN можно с легкостью настроить таким образом, что он будет напоминать обыкновенный интернет-трафик, что позволит вам обмануть фильтры и файрволлы. Многие авторитетные интернет-исследователи независимо друг от друга проводили аудит этого протокола — иными словами, он подходит для использования даже в самых непростых условиях.
Во многих случаях в качестве VPN-протокола нужно выбрать именно OpenVPN.
Многие приложения ExpressVPN используют OpenVPN в качестве варианта по умолчанию при автоматическом выборе протокола. Пользователи могут выбрать стандарты UDP (улучшающий скорость подключения) и TCP (улучшающий стабильность подключения) в настройках приложения, если пожелают.
Вердикт: используйте этот протокол почаще
Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)
IKEv2 — это один из новейших протоколов. Он обладает множеством достоинств, одним из которых является скорость подключения. Этот протокол отлично подходит для любых мобильных устройств.
Этот протокол активно используется в корпоративных сетях, а вот встроенной поддержки Linux у IKEv2 нет. Также к числу недостатков этого протокола можно отнести скудность настроек. Кроме того, IKEv2 — это защищенный лицензией протокол, а потому провести его аудит довольно затруднительно. ExpressVPN использует вариант IKEv2 с открытым исходным кодом для обеспечения целостности протокола.
IKEv2 — это популярный вариант, и иногда приложения ExpressVPN, выбирая протокол автоматически, активируют именно его.
Вердикт: отличная альтернатива OpenVPN, особенно на мобильных устройствах
WireGuard
WireGuard® — это бесплатный VPN-протокол с открытым исходным кодом, который был первоначально написан Джейсоном А. Доненфельдом и в настоящее время разрабатывается компанией Edge Security LLC. Этот современный VPN-протокол показывает хорошие результаты с точки зрения скорости и отличается более легкой кодовой базой, так что многие VPN-провайдеры стали использовать его в последние годы.
На данный момент ExpressVPN не поддерживает WireGuard.
Протокол безопасного туннелирования сокетов (SSTP)
Протокол безопасного туннелирования сокетов (SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol) — это целиком и полностью разработка компании Microsoft, представившей его миру вместе с Windows Vista. Этот протокол очень похож на PPTP-туннель, обернутый в SSL, ранний протокол шифрования, широко применяющийся для защиты веб-сайтов. Как следствие, SSTP поддерживался только на устройствах под управлением ОС Windows и не получил особой популярности.
Возможности настройки SSTP ограничены и не выделяются на фоне других протоколов.
ExpressVPN более не поддерживает SSTP.
Какой VPN-протокол самый лучший?
Если вы ищете протокол, предлагающий лучшую скорость, надежность и защиту, то OpenVPN или IKEv2 — это варианты для вас. Именно они используются в приложениях ExpressVPN при автоматическом выборе протокола.
Но вот однозначного победителя здесь выбрать очень сложно, так как оба протокола имеют как преимущества, так и недостатки — всё зависит от конкретных ситуаций.
OpenVPN предлагает 256-битное шифрование AES и лучшие алгоритмы обеспечения безопасности данных. Так вы сможете надежно скрыть свой трафик и защитить непроницаемым слоем свои цифровые следы. Код этого протокола проходит открытые аудиты, его регулярно проверяют на предмет багов, ошибок и бэкдоров. И в плане безопасности OpenVPN является одним из самых уважаемых протоколов.
И всё это практически не ущерб скорости подключения — OpenVPN обеспечит достаточно быструю передачу данных, которой вполне хватит для повседневной работы в Интернете (просмотра потоковых трансляций, работы с сайтами и VoIP-приложениями).
Пользователям мобильных устройств отлично подойдет IKEv2: этот протокол обеспечивает скорость, надежность и стабильность подключения на уровне OpenVPN.
Какой VPN-протокол самый быстрый?
Всё зависит от условий, скорости подключения к Интернету и сетевых настроек. Фактически, в тех или иных ситуациях «лучше» могут оказаться различные VPN-протоколы. Чтобы оптимизировать скорость подключения, ExpressVPN использует OpenVPN и IKEv2, так как это два самых быстрых протокола. В принципе, протокол PPTP можно назвать самым быстрым в своем роде, если убрать его слой шифрования, однако мы не рекомендуем использовать его и не собираемся внедрять в наши приложения.
Какой VPN-протокол самый безопасный?
IKEv2, L2TP и OpenVPN — это безопасные и надежные VPN-протоколы, однако именно OpenVPN имеет титул самого безопасного в своем роде. Этот протокол прошел множество процедур аудита, проведенных независимыми экспертами. Его реализации имеют открытый исходный код, доступный для анализа и улучшения всеми желающими. Это значит, что OpenVPN постоянно проверяется и тестируется на предмет ошибок и багов.
Какой VPN-протокол следует выбрать?
Если вы работаете с ExpressVPN, то выбирать что-то вам не обязательно — просто разрешите приложению автоматически выбирать протокол, чтобы использовать самый подходящий для конкретно ваших обстоятельств VPN-протокол. Если того требует ситуация, вы можете выбрать протокол вручную. Вот краткий список ситуаций, в которых стоит выбирать тот или иной протокол:
OpenVPN: невероятно быстрый, надежный и безопасный. Он свободно поддерживается на любых устройствах и платформах. Единственный небольшой недостаток этого протокола в том, что его настройка в ручном режиме — это сложный и утомительный процесс. Мы рекомендуем использовать OpenVPN, если он доступен.
L2TP/IPsec: стандартное решение для VPN, простое в настройке и широко используемое VPN-сервисами и приложениями. Здесь гораздо больше продвинутых функций безопасности, чем у PPTP, однако некоторые файрволы всё же могут оказаться ему не по зубам. Выбирайте L2TP, если OpenVPN недоступен.
IKEv2: протокол, максимально адаптированный для мобильных устройств, и особенно для BlackBerry. Он стабильный, быстрый и безопасный, его можно назвать отличной альтернативой OpenVPN.
PPTP: старейший из VPN-протоколов, используемый на сегодняшний день, и самый «слабый» в плане настроек. Он обеспечивает отличную скорость подключения при почти что полностью отсутствующей защите. Вполне вероятно, что у правительств разных стран уже есть ключи от PPTP! Не используйте PPTP.
WireGuard: этот протокол постепенно завоевывает VPN-рынок, хотя и очень медленно. В его коде нет ничего лишнего, однако на данный момент разработка этого протокола еще только ведется, и до репутации OpenVPN ему далеко.
SSTP: работает только с устройствами Microsoft. Этот протокол считается быстрым и безопасным, однако к его владельцу есть вопросы…