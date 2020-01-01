Какой VPN-протокол самый лучший?

Вам вовсе не обязательно знать, как работают VPN-сети, чтобы использовать VPN-подключения. Но если вы когда-нибудь заглядывали в настройки приложения ExpressVPN, то наверняка могли заметить вкладку, где можно выбрать протокол.

Протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к безопасным серверам ExpressVPN. Читайте дальше, чтобы узнать, чем отличаются VPN-протоколы, и выбрать тот, который лучше всего подходит именно вам.