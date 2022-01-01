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VPN-сервис для Кипра

Безопасная и высокоскоростная VPN

Получите IP-адрес Кипра, чтобы работать в Интернете быстро и без ограничений. Открывайте сайты приватно и защищенно, подключившись к надежному VPN-серверу на Кипре.

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Как получить кипрский IP-адрес

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Шаг 2: загрузка VPN-приложения.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Расположение VPN-локаций на карте Европы и Африки.

Подключитесь к нашей защищенной серверной локации на Кипре или к любой из 160 локаций по всему миру.

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Зачем подключаться к VPN-серверу на Кипре?

Смотрите контент отовсюду: лестница, ведущая к открытому дверному проему, что означает доступ.

Смотрите потоковое телевидение, спортивные матчи, развлекательные передачи и многое другое

Быстрая и постоянно оптимизируемая сеть ExpressVPN полностью совместима с такими сервисами, как Netflix, Amazon Prime Video и другие*. Смотрите защищенно без ограничений пропускной способности и других вмешательств со стороны интернет-провайдера.

Зашифруйте свое соединение: на экране цифры заменяются случайными символами, попадая на свет, что означает шифрование.

Защитите свою конфиденциальность

Изменив свой IP-адрес, вы помешаете хакерам скомпрометировать свое устройство. ExpressVPN также поместит ваш трафик в зашифрованный туннель, что не даст посторонним видеть ваши данные во время передачи.

Измените свой IP-адрес: растения в горшках скрывают IP-адрес.

Нет регистрации данных о действиях онлайн

ExpressVPN ответственно относится к защите вашей конфиденциальности. Мы не регистрируем данные о подключениях и действиях онлайн своих пользователей. Также мы разработали технологию TrustedServer, которая создана специально для того, чтобы никакие личные данные пользователей не оставались на наших жестких дисках.

Неограниченная пропускная способность — символ бесконечности над разнообразными устройствами.

Получите доступ к сайтам, которыми пользуетесь ежедневно

Подключитесь к любой из 160 серверных локаций ExpressVPN на Кипре, в странах Европы, в США и еще 94 странах, чтобы наслаждаться доступом к иностранным сайтам и заблокированным сервисам. Открывайте недоступный из-за цензуры контент и социальные сети, наслаждайтесь Интернетом без каких-либо ограничений и вмешательства со стороны интернет-провайдера.

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*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.

VPN для Кипра на ПК, Mac, iPhone, Android и других платформах

Защитите каждое свое устройство.

VPN для Кипра защищает различные устройства.

Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе игровых приставок (PlayStation, Xbox) и систем Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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Часто задаваемые вопросы

Легально ли использование VPN на Кипре?
Стоит ли пользоваться бесплатными VPN на Кипре?
Как мне подключиться к VPN на Кипре?
Стоит ли мне пользоваться VPN, если я живу на Кипре?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их количество продолжает расти. Вы можете подключиться к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как на Кипре, так и в любой другой стране.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Узнайте сами, почему интернет-пользователи на Кипре доверяют ExpressVPN

Попробуйте лучший VPN-сервис для Кипра прямо сейчас. Если вы не будете полностью удовлетворены услугами ExpressVPN, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и мы вернем ваши деньги.

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