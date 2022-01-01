Нет регистрации данных о действиях онлайн

ExpressVPN ответственно относится к защите вашей конфиденциальности. Мы не регистрируем данные о подключениях и действиях онлайн своих пользователей. Также мы разработали технологию TrustedServer, которая создана специально для того, чтобы никакие личные данные пользователей не оставались на наших жестких дисках.