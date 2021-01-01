Чилийский VPN-сервис
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Попробуйте наш быстрый, безопасный и надежный VPN-сервис для Чили. Получите IP-адрес Чили или любой другой страны мира. Работайте онлайн конфиденциально и без ограничений.
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Лучшая VPN для Чили
Как получить чилийский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к любой из наших защищенных локаций VPN-серверов.
Зачем использовать VPN в Чили?
Чтобы защитить онлайн-трафик
ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение, когда вы подключаетесь к публичным Wi-Fi-сетям, тем самым защищая вас от тех, кто хочет получить доступ к вашим личным данным. Работайте в Интернете в любой точке мира, ни о чем не беспокоясь.
Чтобы сохранить конфиденциальность
Серверы ExpressVPN специально настроены так, что все данные стираются и никогда не хранятся на серверах. Мы не ведем журналы онлайн-действий и подключений наших клиентов. К тому же наша политика конфиденциальности прошла проверку у независимых аудиторов.
Чтобы получить доступ к заблокированным сайтам
Подключитесь к одной из 160 серверных локаций в Чили, США и 94 странах по всему миру, чтобы получить неограниченный доступ ко всем интернет-ресурсам.
Чтобы смотреть фильмы, ТВ и спортивные передачи
Смотрите все свои любимые виды спорта, фильмы и телеканалы безопасно и защищенно с помощью высокоскоростных серверов ExpressVPN. Наш сервис поможет обойти все ограничения на просмотр контента и объем загрузки, а также ограничения пропускной способности со стороны провайдеров.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
Чилийская VPN для ПК, Mac, iPhone, Android и других платформ
Окружите себя полной защитой.
Каждая подписка на ExpressVPN предоставит вам доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, включая игровые приставки (PlayStation, Xbox) и системы Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
Часто задаваемые вопросы
Легальны ли VPN-сети в Чили?
Использование VPN в Чили совершенно законно, и жители страны, использующие это программное обеспечение, не нарушают никаких законов.
Стоит ли использовать бесплатную VPN в Чили?
Нет ни одной бесплатной VPN, которая могла бы конкурировать с ExpressVPN в плане скорости и безопаности. Если вы хотите попробовать наш сервис без риска, воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег.
Как мне подключиться к VPN в Чили?
Просто выполните следующие действия:
Оформите подписку на ExpressVPN.
Загрузите приложение для iOS, Android, Mac, Windows или роутеров.
Откройте приложение ExpressVPN и выберите Чили.
Нужно ли мне использовать VPN, если я живу в Чили?
Использование Интернета в Чили отслеживается. Новые законы о хранении данных вынуждают интернет-провайдеров следить за историей просмотра веб-страниц своих клиентов в течение как минимум одного года. С помощью VPN вы сохраните конфиденциальность в Интернете, при этом ваши данные не будут доступны никому, кроме вас.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, и их количество постоянно растет. Вы можете выбрать любую из этих серверных локаций, находясь как в Чили, так и в любой другой стране.
Попробуйте VPN для Чили без всякого риска
Попробуйте лучший VPN-сервис для Чили прямо сейчас. Если вы не будете удовлетворены ExpressVPN на 100%, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и вам вернут все ваши деньги.