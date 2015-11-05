Из этого руководства вы узнаете, как правильно выбрать локацию VPN-серверов в соответствии со своими потребностями. Сеть ExpressVPN включает тысячи серверов в многочисленных локациях по всему миру. См. полный список серверных локаций.
Что бы вы хотели сделать?
Смотреть фильмы, сериалы и другой контент из определенной страны
Обойти цензуру там, где вы сейчас находитесь
Защитить и обезопасить свое интернет-подключение
Получить максимальную скорость загрузки
Устранить проблемы с моей текущей серверной локацией
Как смотреть фильмы, сериалы и другой контент из определенной страны
Чтобы смотреть контент, который доступен только в определенной стране, подключитесь к VPN-серверу в этой стране. Если в данной стране много серверных локаций, выберите ближайшую к вашему физическому местоположению.
Как подключиться к VPN-серверу, используя приложение:
- ExpressVPN для Windows
- ExpressVPN для Mac
- ExpressVPN для iOS
- ExpressVPN для Android
- ExpressVPN для Linux
- ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как обойти цензуру там, где вы сейчас находитесь
Если вы находитесь в стране, где действует цензура, используйте функцию Автовыбор в приложении. Данная функция автоматически находит оптимальную серверную локацию, анализируя такие анонимные показатели, как скорость загрузки, время задержки и расстояние до сервера.
Узнайте, как подключиться, используя функцию «Автовыбор».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как защитить и обезопасить свое интернет-подключение
Чтобы получить защищенное и приватное интернет-подключение, воспользуйтесь функцией Автовыбор в приложении. Анализируя анонимные данные (скорость загрузки, время задержки, расстояние до сервера), функция «Автовыбор» автоматически предложит вам подходящую локацию VPN-серверов.
Узнайте, как подключиться, используя функцию «Автовыбор».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как получить максимальную скорость загрузки
На скорость загрузки влияет множество факторов. Чтобы найти серверную локацию, которая обеспечит максимальную скорость, вы можете:
- Выбрать ближайшую к вашему физическому расположению локацию VPN-серверов из списка Рекомендованных локаций.
- Использовать функцию Автовыбор, которая автоматически подберет для вас оптимальную локацию.
- Запустить тест скорости в приложении ExpressVPN для Mac и Windows и выбрать первую локацию в списке.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как устранить проблемы с моей текущей серверной локацией
Если VPN-сервер, к которому вы подключены, работает медленнее, чем ожидалось, обратитесь к этому руководству по устранению неполадок.
По другим вопросам вы можете найти свой случай ниже и выполнить действия по устранению неполадок:
- Защищенное и приватное подключение: подключитесь к другой серверной локации из списка Рекомендованных локаций, которая находится близко к вашему физическому расположению.
- Высокая скорость подключения:
- Подключитесь к ближайшей к вашему физическому расположению локации VPN-серверов из списка Рекомендованных локаций.
- Используйте функцию Автовыбор, которая автоматически подберет для вас оптимальную локацию.
- Запустите тест скорости в приложении ExpressVPN для Mac и Windows и выберите первую локацию в списке.
- Доступ к ТВ-шоу и фильмам: обратитесь в службу поддержки ExpressVPN, чтобы получить рекомендации по VPN-серверам.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.