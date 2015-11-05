Из этого руководства вы узнаете, как правильно выбрать локацию VPN-серверов в соответствии со своими потребностями. Сеть ExpressVPN включает тысячи серверов в многочисленных локациях по всему миру. См. полный список серверных локаций.

Как смотреть фильмы, сериалы и другой контент из определенной страны

Важно! Чтобы получить рекомендации по VPN-серверам для конкретного стримингового сервиса, .

Чтобы смотреть контент, который доступен только в определенной стране, подключитесь к VPN-серверу в этой стране. Если в данной стране много серверных локаций, выберите ближайшую к вашему физическому местоположению.

Как подключиться к VPN-серверу, используя приложение:

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Как обойти цензуру там, где вы сейчас находитесь

Если вы находитесь в стране, где действует цензура, используйте функцию Автовыбор в приложении. Данная функция автоматически находит оптимальную серверную локацию, анализируя такие анонимные показатели, как скорость загрузки, время задержки и расстояние до сервера.

Узнайте, как подключиться, используя функцию «Автовыбор».

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Как защитить и обезопасить свое интернет-подключение

Чтобы получить защищенное и приватное интернет-подключение, воспользуйтесь функцией Автовыбор в приложении. Анализируя анонимные данные (скорость загрузки, время задержки, расстояние до сервера), функция «Автовыбор» автоматически предложит вам подходящую локацию VPN-серверов.

Узнайте, как подключиться, используя функцию «Автовыбор».

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Как получить максимальную скорость загрузки

На скорость загрузки влияет множество факторов. Чтобы найти серверную локацию, которая обеспечит максимальную скорость, вы можете:

Выбрать ближайшую к вашему физическому расположению локацию VPN-серверов из списка Рекомендованных локаций. Использовать функцию Автовыбор , которая автоматически подберет для вас оптимальную локацию. Запустить тест скорости в приложении ExpressVPN для Mac и Windows и выбрать первую локацию в списке.



Важно! Если VPN-сервер, к которому вы подключены, работает медленнее, чем ожидалось, обратитесь к этому Если VPN-сервер, к которому вы подключены, работает медленнее, чем ожидалось, обратитесь к этому руководству по устранению неполадок

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Как устранить проблемы с моей текущей серверной локацией

Если VPN-сервер, к которому вы подключены, работает медленнее, чем ожидалось, обратитесь к этому руководству по устранению неполадок.

По другим вопросам вы можете найти свой случай ниже и выполнить действия по устранению неполадок:

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