Что такое VPN-роутер?

VPN-роутер — это любой роутер с установленной VPN-прошивкой. Прошивка от ExpressVPN поможет получить все преимущества VPN для всех устройств, подключенных к вашему роутеру. Среди таких преимуществ: шифрование трафика, смена локаций и защита для всех домашних устройств.

Вы сможете загрузить и установить прошивку ExpressVPN на стандартные модели роутеров вручную, но вам будет намного проще воспользоваться Aircove, нашим мощным роутером, на котором уже есть прошивка ExpressVPN по умолчанию. В этом случае для начала работы вам будет нужна только подписка на сервис ExpressVPN.