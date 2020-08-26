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VPN-роутер защитит весь ваш дом

Наслаждайтесь преимуществами VPN на всех устройствах вашей домашней Wi-Fi-сети — количество устройств не ограничено!

  • Защита устройств, куда нельзя установить VPN-приложение
  • Подходит для телевизоров Smart TV и других устройств
  • Подключение к 5 локациям одновременно
  • Защита устройств, куда нельзя установить VPN-приложение
  • Подходит для телевизоров со Smart TV и других устройств
  • Подключение к 5 локациям одновременно
Купить ExpressVPNНужен роутер? Попробуйте Aircove
Лучший VPN-роутер.

ExpressVPN Aircove: наш собственный VPN-роутер

Aircove — это эксклюзивная разработка ExpressVPN и первый в отрасли роутер Wi-Fi 6 со встроенной по умолчанию VPN-защитой. С ним вы сможете сразу же наслаждаться безопасными подключениями к серверам ExpressVPN.

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Где можно купить Aircove?

Шаг 3 настройки VPN-маршрутизатора.

Что такое VPN-роутер?

VPN-роутер — это любой роутер с установленной VPN-прошивкой. Прошивка от ExpressVPN поможет получить все преимущества VPN для всех устройств, подключенных к вашему роутеру. Среди таких преимуществ: шифрование трафика, смена локаций и защита для всех домашних устройств.

Вы сможете загрузить и установить прошивку ExpressVPN на стандартные модели роутеров вручную, но вам будет намного проще воспользоваться Aircove, нашим мощным роутером, на котором уже есть прошивка ExpressVPN по умолчанию. В этом случае для начала работы вам будет нужна только подписка на сервис ExpressVPN.

5 причин установить VPN-роутер

VPN, установленная на роутер, всегда работает.

1. Наслаждайтесь VPN 24/7

Сэкономьте время и окружите себя постоянной защитой, установив ExpressVPN на роутер. Все устройства, подключенные к вашей локальной домашней сети, будут под надежной защитой, и наша функция экстренного отключения Network Lock оградит вас от утечек данных в случае обрыва VPN-соединения.

VPN-роутер защищает все устройства.

2. Защита всех устройств

Воспользуйтесь всеми преимуществами VPN на любых подключенных к вашей домашней сети устройствах, включая даже такие, куда обычно нельзя установить VPN-приложение (например, игровые приставки и телевизоры со Smart TV). Получите доступ к любимым онлайн-кинотеатрам и социальным сетям более приватным и защищенным образом.

VPN-роутер с неограниченным количеством подключений.

3. Безлимитные подключения

Ваш VPN-роутер будет считаться одним из восьми устройств, которые можно подключить к ExpressVPN одновременно в рамках одной подписки. А вот к самому роутеру при этом можно подключить сколько угодно устройств!

VPN-роутер, оптимизированный для быстрых подключений.

4. Быстрые подключения

VPN-протокол следующего поколения под названием Lightway — это наша собственная разработка, обеспечивающая более быстрое, надежное и безопасное VPN-подключение.

Простой в использовании VPN-роутер.

5. Простой интерфейс

Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С группами устройств у вас всё под контролем.

Купить ExpressVPN
VPN-маршрутизатор для домашних сетей Wi-Fi.

Зачем настраивать дома VPN-роутер?

1. VPN для всех ваших устройств

Домашний VPN-роутер позволяет всем устройствам в доме получить преимущества VPN. Это относится даже к устройствам системы «умный дом» и стриминговым приставкам, которые обычно не поддерживают VPN-приложения.

2. Защита для друзей и семьи

Поскольку VPN-роутер защищает все подключенные к своей сети устройства, то любой человек, подключившись к вашей Wi-Fi-сети, может зашифровать интернет-трафик своего устройства и изменить его IP-адрес.

3. Постоянная VPN-защита

С VPN-роутером невозможно забыть подключиться к VPN на устройстве. Нужно всего один раз включить VPN на роутере, и VPN просто будет работать в фоновом режиме, защищая все ваши устройства, пока они подключены к домашней сети.

Группы устройств: 1 роутер, до 5 локаций

Интерфейс приложения ExpressVPN для роутеров на нескольких мониторах.

VPN-роутер позволяет защитить все ваши устройства, при этом вы можете подключить их все к сети ExpressVPN. А функция группирования устройств позволяет подключаться к нескольким VPN-локациям сразу.

Вы можете подключать свои устройства так, как вам удобно, — всего можно создать пять отдельных групп. Это дает возможность быстро менять VPN-локации в зависимости от своих нужд. Можно сделать группу для семьи или друзей, группу устройств, подключенных к постоянной локации, или даже группу устройств, которым не нужно VPN-подключение. Попробуйте новую функцию «Группы устройств» уже сегодня!

Подробнее о функции «Группы устройств»

Создать группу прямо сейчас

Приложение ExpressVPN для роутеров: представляем функцию «Группы устройств»
Вы можете одновременно подключиться максимум к пяти разным локациям.

Разные серверные локации

Разделите свои устройства на группы (максимум пять), каждая из которых будет подключаться к своей VPN-локации.

Просто перетаскивайте устройства в группу.

Простое переключение локаций

Нажмите или перетащите, чтобы сменить локацию за считанные секунды.

Наслаждайтесь бесперебойной работой VPN.

Бесперебойное VPN-соединение

При смене локации одной группы устройств, VPN-cоединение в других группах остается стабильным.

Интерфейс приложения и роутер Aircove на заднем плане.

Как выбрать VPN-роутер

Вот четыре параметра, которые стоит учитывать при выборе VPN-роутера:

1. Совместимость с VPN. Если вы покупаете новый роутер и планируете установить на него VPN, то обязательно выбирайте модель, которая совместима с прошивкой от вашего VPN-провайдера.

2. Простая настройка. Вы можете купить роутер и настроить его вручную самостоятельно, а можете приобрести роутер, на который уже установлена VPN-прошивка, чтобы не заниматься настройкой. ExpressVPN предлагает роутер Aircove, которым можно пользоваться сразу же после покупки.

3. Скорость и диапазон частот. Чем новее выбранная Wi-Fi-технология, тем выше скорость работы и больше площадь покрытия роутера. Более современные роутеры могут поддерживать двухдиапазонную сеть с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц для большей гибкости подключений.

4. Функции и возможности VPN. Если вы покупаете роутер с прошивкой определенного VPN-сервиса, посмотрите, какие возможности предлагает этот сервис. Прошивка роутера Aircove включает блокировщик рекламы, функции родительского контроля, а также возможность подключения к нескольким локациям на одном роутере. Также вы получите надежное шифрование трафика и высококачественную пользовательскую поддержку ExpressVPN.

Купите VPN-роутер сегодня

Лучший выбор
ExpressVPN Aircove
Рекомендованные VPN-маршрутизаторы: роутер Aircove AX1800 с зеленым выделением.

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Скорость VPN

До 180 Мб/с

Площадь действия сети

Десятки устройств
1600 кв. футов/150 кв.м.

Прошивка ExpressVPN уже установлена

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Лучшее предложение
Netgear R6700
Роутер Netgear R6400v2/R6700v3.

Стандарт Wi-Fi

Wi-Fi 5

Скорость VPN

До 45 Мбит/с

Площадь действия сети

4–7 устройств
1500 кв. футов (140 кв. м.)

Установлено приложение ExpressVPN

close

Купить на Amazon

Лучший выбор
Лучшее предложение
ExpressVPN Aircove
Netgear R6700
Рекомендованные VPN-маршрутизаторы: роутер Aircove AX1800 с зеленым выделением.
Роутер Netgear R6400v2/R6700v3.
Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Wi-Fi 5

Скорость VPN

До 180 Мб/с

До 45 Мбит/с

Площадь действия сети

Десятки устройств
1600 кв. футов/150 кв.м.

4–7 устройств
1500 кв. футов (140 кв. м.)

Прошивка ExpressVPN уже установлена

check

close

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Купить на FlashRouters

Руководства по настройке на уже установленном роутере

Установка прошивки ExpressVPN

Проще установка, проще использование

Asus RT-AC56(U/R/S) Asus RT-AC68U (до v3) Asus RT-AC87U Linksys EA6200 Linksys WRT1200AC Linksys WRT1900AC(S) Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X Netgear R6300v2 Netgear R6400v2 Netgear Nighthawk R6700v3 Netgear Nighthawk R7000 Netgear Nighthawk R7000P

Ручная настройка ExpressVPN

Сложнее настроить и использовать

Asus (другие модели) D-Link DD-WRT
Netduma Sabai Tomato
VPN-сервис с 5-звездочной поддержкой клиентов.

Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера

С ExpressVPN вам будет просто настроить VPN-роутер дома. Даже если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи, и подключение будет восстановлено в считанные минуты.

Купить ExpressVPN

Пользователям нравятся решения ExpressVPN для роутеров

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Всё просто и понятно. По сравнению с прошивками сторонних производителей, например, DD-WRT, это приложение легко настраивать, даже для непрофессионалов.

«Даже для непрофессионалов»
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Я получил уже настроенный роутер. Мне нужно было только подключить его и начать пользоваться. Интерфейс удивительно прост по сравнению с ручной настройкой роутера. Я пытался помочь соседу настроить VPN у другого провайдера, было очень сложно и запутанно.

«Только подключить и начать пользоваться»
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Очень удобный интерфейс роутера. Огромным бонусом для меня была собственная прошивка без каких-либо сложных настроек. Поэтому я использую ваш продукт, который для меня не имеет конкурентов.

«Не имеет конкурентов»

Часто задаваемые вопросы

Как настроить VPN на маршрутизаторе?
Нужен ли мне специальный роутер для подключения к VPN?
Нужен ли мне VPN-роутер?
Какие роутеры поддерживают VPN?
Что такое Aircove?
Чем Aircove отличается от других роутеров?
Где можно купить Aircove?
Есть ли маршрутизаторы со встроенным VPN-приложением?
Нужно ли мне устанавливать VPN на роутер?
Любой роутер может стать VPN-роутером?
Как узнать, поддерживает ли маршрутизатор VPN?
Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте VPN для домашнего роутера без всякого риска

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Никаких проблем. Установите приложение ExpressVPN на свой домашний роутер и защитите свое интернет-соединение! Мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

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