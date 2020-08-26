VPN-роутер защитит весь ваш дом
Наслаждайтесь преимуществами VPN на всех устройствах вашей домашней Wi-Fi-сети — количество устройств не ограничено!
- Защита устройств, куда нельзя установить VPN-приложение
- Подходит для телевизоров Smart TV и других устройств
- Подключение к 5 локациям одновременно
- Защита устройств, куда нельзя установить VPN-приложение
- Подходит для телевизоров со Smart TV и других устройств
- Подключение к 5 локациям одновременно
ExpressVPN Aircove: наш собственный VPN-роутер
Aircove — это эксклюзивная разработка ExpressVPN и первый в отрасли роутер Wi-Fi 6 со встроенной по умолчанию VPN-защитой. С ним вы сможете сразу же наслаждаться безопасными подключениями к серверам ExpressVPN.
Что такое VPN-роутер?
VPN-роутер — это любой роутер с установленной VPN-прошивкой. Прошивка от ExpressVPN поможет получить все преимущества VPN для всех устройств, подключенных к вашему роутеру. Среди таких преимуществ: шифрование трафика, смена локаций и защита для всех домашних устройств.
Вы сможете загрузить и установить прошивку ExpressVPN на стандартные модели роутеров вручную, но вам будет намного проще воспользоваться Aircove, нашим мощным роутером, на котором уже есть прошивка ExpressVPN по умолчанию. В этом случае для начала работы вам будет нужна только подписка на сервис ExpressVPN.
5 причин установить VPN-роутер
1. Наслаждайтесь VPN 24/7
Сэкономьте время и окружите себя постоянной защитой, установив ExpressVPN на роутер. Все устройства, подключенные к вашей локальной домашней сети, будут под надежной защитой, и наша функция экстренного отключения Network Lock оградит вас от утечек данных в случае обрыва VPN-соединения.
2. Защита всех устройств
Воспользуйтесь всеми преимуществами VPN на любых подключенных к вашей домашней сети устройствах, включая даже такие, куда обычно нельзя установить VPN-приложение (например, игровые приставки и телевизоры со Smart TV). Получите доступ к любимым онлайн-кинотеатрам и социальным сетям более приватным и защищенным образом.
3. Безлимитные подключения
Ваш VPN-роутер будет считаться одним из восьми устройств, которые можно подключить к ExpressVPN одновременно в рамках одной подписки. А вот к самому роутеру при этом можно подключить сколько угодно устройств!
4. Быстрые подключения
VPN-протокол следующего поколения под названием Lightway — это наша собственная разработка, обеспечивающая более быстрое, надежное и безопасное VPN-подключение.
5. Простой интерфейс
Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С группами устройств у вас всё под контролем.
Зачем настраивать дома VPN-роутер?
1. VPN для всех ваших устройств
Домашний VPN-роутер позволяет всем устройствам в доме получить преимущества VPN. Это относится даже к устройствам системы «умный дом» и стриминговым приставкам, которые обычно не поддерживают VPN-приложения.
2. Защита для друзей и семьи
Поскольку VPN-роутер защищает все подключенные к своей сети устройства, то любой человек, подключившись к вашей Wi-Fi-сети, может зашифровать интернет-трафик своего устройства и изменить его IP-адрес.
3. Постоянная VPN-защита
С VPN-роутером невозможно забыть подключиться к VPN на устройстве. Нужно всего один раз включить VPN на роутере, и VPN просто будет работать в фоновом режиме, защищая все ваши устройства, пока они подключены к домашней сети.
Группы устройств: 1 роутер, до 5 локаций
VPN-роутер позволяет защитить все ваши устройства, при этом вы можете подключить их все к сети ExpressVPN. А функция группирования устройств позволяет подключаться к нескольким VPN-локациям сразу.
Вы можете подключать свои устройства так, как вам удобно, — всего можно создать пять отдельных групп. Это дает возможность быстро менять VPN-локации в зависимости от своих нужд. Можно сделать группу для семьи или друзей, группу устройств, подключенных к постоянной локации, или даже группу устройств, которым не нужно VPN-подключение. Попробуйте новую функцию «Группы устройств» уже сегодня!
Подробнее о функции «Группы устройств»
Разные серверные локации
Разделите свои устройства на группы (максимум пять), каждая из которых будет подключаться к своей VPN-локации.
Простое переключение локаций
Нажмите или перетащите, чтобы сменить локацию за считанные секунды.
Бесперебойное VPN-соединение
При смене локации одной группы устройств, VPN-cоединение в других группах остается стабильным.
Как выбрать VPN-роутер
Вот четыре параметра, которые стоит учитывать при выборе VPN-роутера:
1. Совместимость с VPN. Если вы покупаете новый роутер и планируете установить на него VPN, то обязательно выбирайте модель, которая совместима с прошивкой от вашего VPN-провайдера.
2. Простая настройка. Вы можете купить роутер и настроить его вручную самостоятельно, а можете приобрести роутер, на который уже установлена VPN-прошивка, чтобы не заниматься настройкой. ExpressVPN предлагает роутер Aircove, которым можно пользоваться сразу же после покупки.
3. Скорость и диапазон частот. Чем новее выбранная Wi-Fi-технология, тем выше скорость работы и больше площадь покрытия роутера. Более современные роутеры могут поддерживать двухдиапазонную сеть с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц для большей гибкости подключений.
4. Функции и возможности VPN. Если вы покупаете роутер с прошивкой определенного VPN-сервиса, посмотрите, какие возможности предлагает этот сервис. Прошивка роутера Aircove включает блокировщик рекламы, функции родительского контроля, а также возможность подключения к нескольким локациям на одном роутере. Также вы получите надежное шифрование трафика и высококачественную пользовательскую поддержку ExpressVPN.
Купите VPN-роутер сегодня
Стандарт Wi-Fi
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
Скорость VPN
До 180 Мб/с
Площадь действия сети
Десятки устройств
1600 кв. футов/150 кв.м.
Прошивка ExpressVPN уже установлена
Двухдиапазонный Wi-Fi 6
Wi-Fi 5
До 180 Мб/с
До 45 Мбит/с
Десятки устройств
1600 кв. футов/150 кв.м.
4–7 устройств
1500 кв. футов (140 кв. м.)
Руководства по настройке на уже установленном роутере
Установка прошивки ExpressVPN
Проще установка, проще использование
Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера
С ExpressVPN вам будет просто настроить VPN-роутер дома. Даже если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи, и подключение будет восстановлено в считанные минуты.
Пользователям нравятся решения ExpressVPN для роутеров
Всё просто и понятно. По сравнению с прошивками сторонних производителей, например, DD-WRT, это приложение легко настраивать, даже для непрофессионалов.
Я получил уже настроенный роутер. Мне нужно было только подключить его и начать пользоваться. Интерфейс удивительно прост по сравнению с ручной настройкой роутера. Я пытался помочь соседу настроить VPN у другого провайдера, было очень сложно и запутанно.
Очень удобный интерфейс роутера. Огромным бонусом для меня была собственная прошивка без каких-либо сложных настроек. Поэтому я использую ваш продукт, который для меня не имеет конкурентов.
Часто задаваемые вопросы
Как настроить VPN на маршрутизаторе?
Самый быстрый и надежный способ настроить VPN на роутере — это установить приложение ExpressVPN для роутеров. Если ваш маршрутизатор не совместим с приложением, вы можете настроить подключение к ExpressVPN вручную по протоколу OpenVPN или купить маршрутизатор, на который уже установлено приложение ExpressVPN.
Нужен ли мне специальный роутер для подключения к VPN?
Не каждый роутер можно превратить в VPN-роутер, но большинство можно. Если ваша конкретная модель роутера не поддерживает VPN, вы все равно можете использовать ExpressVPN, установив приложения на каждое из ваших устройств.
Нужен ли мне VPN-роутер?
Если у вас есть роутер со встроенной VPN-прошивкой, то вам не нужно устанавливать VPN-приложение на каждое свое устройство. Просто подключите все устройства к роутеру, и они будут защищены автоматически.
Какие роутеры поддерживают VPN?
Приведенные нижи модели роутеров совместимы с приложением ExpressVPN для роутеров:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68Uv3
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Netgear R6300v2
Netgear Nighthawk R6400v2
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
Netgear Nighthawk R7000P
На приведенных ниже моделях роутеров можно вручную настроить подключение к ExpressVPN:
Asus (другие модели)
D-Link
DD-WRT
Netduma
Sabai
Tomato
TP-Link
Xiaomi
Что такое Aircove?
Aircove — это первый и пока что единственный беспроводной интернет-роутер, созданный специально для прямого подключения к ExpressVPN. Таким образом, любые подключенные к Aircove устройства получают все преимущества VPN.
Роутер Aircove сразу оснащен функциями продвинутой защитой, среди которых Threat Manager, блокировка рекламы и родительский контроль. Все перечисленные функции специально разработаны для безупречной работы с VPN, так что вы защитите все устройства в своем доме при помощи одного простого в использовании роутера.
Чем Aircove отличается от других роутеров?
Любой роутер способен обеспечить доступ в Интернет. В свою очередь, только Aircove позволит вам мгновенно получить доступ ко всем возможностям ExpressVPN на всех устройствах в вашей локальной сети. Если устройств подключено к вашей сети Wi-Fi, оно защищено. Вам даже не придется устанавливать на свои устройства приложения ExpressVPN, если вы этого не хотите.
Важнейшим приоритетом при разработке Aircove была безопасность пользователей. Проверка, проведенная компанией Cure53, которая занимается вопросами кибербезопасности, подтвердила, что наш роутер имеет надежную защиту.
Где можно купить Aircove?
Вы сможете приобрести роутер Aircove на Amazon в следующих странах:
Австрия;
Бельгия;
Болгария;
Хорватия;
Кипр;
Чешская Республика;
Дания;
Эстония;
Финляндия;
Германия;
Гонконг;
Венгрия;
Исландия;
Ирландия;
Италия;
Латвия;
Литва;
Люксембург;
Мальта;
Нидерланды;
Норвегия;
Польша;
Португалия;
Румыния;
Сербия;
Словакия;
Словения;
Испания;
Швеция;
Великобритания;
США.
Также Aircove можно купить в магазине FlashRouters (есть доставка в эти страны).
Есть ли маршрутизаторы со встроенным VPN-приложением?
Да, ExpressVPN Aircove! Это эксклюзивная разработка ExpressVPN, первый и единственный в отрасли Wi-Fi роутер со встроенной по умолчанию VPN-прошивкой. Узнайте подробнее про Aircove.
Нужно ли мне устанавливать VPN на роутер?
Мы это настоятельно рекомендуем. Если вы хотите, чтобы каждое устройство в вашей домашней сети было под защитой VPN, то VPN-роутер вам просто необходим.
Любой роутер может стать VPN-роутером?
Нет, не все роутеры могут выполнять функции VPN-роутера. Чтобы установить VPN на роутер, он должен поддерживать VPN-протоколы, быть достаточно мощным и иметь достаточный объем памяти (ОЗУ). Всё это необходимо для эффективного шифрования и дешифрования интернет-трафика. Самый простой способ узнать, можно ли установить определенную VPN-прошивку на конкретную модель роутера, — задать вопрос VPN-провайдеру.
Как узнать, поддерживает ли маршрутизатор VPN?
Есть несколько способов проверить, можно ли настроить VPN-подключение на маршрутизаторе.
Посмотрите в руководстве пользователя или характеристиках роутера. В руководстве пользователя к роутеру должны быть перечислены все поддерживаемые им VPN-протоколы. Если у вас нет такого руководства, его всегда можно найти в Интернете по номеру модели роутера.
Поищите страницу настроек для VPN-клиента. Если ваш роутер поддерживает VPN, то в настройках должна быть страница с параметрами для VPN-клиента. На этой странице можно менять настройки VPN, такие как адрес VPN-сервера и VPN-протокол.
Можно просто задать вопрос через техподдержку производителя роутера или службу поддержки VPN-провайдера.
Попробуйте VPN для домашнего роутера без всякого риска
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