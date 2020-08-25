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Установите лучшее расширение VPN для Mozilla Firefox

Наше VPN-расширение для браузера Firefox позволяет защитить ваши действия онлайн, изменить IP-адрес и много чего еще

Работает на Windows, Mac и Linux

Купить ExpressVPNСкачать расширение

Уже есть подписка? Скачайте расширение для Firefox.

Загрузите лучшее VPN-расширение для Firefox.

Как настроить VPN-расширение для Firefox в 3 простых шага

Шаг 1

Шаг 1 подключения к VPN на ПК или ноутбуке.

Купите подписку на ExpressVPN, загрузите приложение на компьютер и авторизуйтесь.

Шаг 2

Шаг 2 подключения VPN на мобильном телефоне, настольном компьютере и ноутбуке.

Добавьте расширение ExpressVPN в браузер Firefox.

Шаг 3

Шаг 3 установки VPN. Подключите приложение.

Подключитесь к VPN-сети и работайте онлайн с повышенной безопасностью и конфиденциальностью.

Функции VPN-расширения для Firefox.

ExpressVPN для Firefox: функции

Легкость в использовании

Мгновенная активация VPN-защиты прямо из браузера. Зашифруйте свой трафик одним щелчком мыши.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN для Firefox доступно на русском и еще 17 других языках.

Блокировка WebRTC

Защищает вашу приватность, не давая веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.

Замена местоположения

Изменяет данные геолокации в Firefox, чтобы они соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

Расширение HTTPS Everywhere от EFF

Автоматически перенаправляет на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда приложение ExpressVPN не активировано.

Темный режим

В расширении для Firefox предлагается темный режим: выбор цветовой схемы, приятной для глаз.

Купить ExpressVPN

Видео: попробуйте включить темный режим

Темный режим для браузерных расширений ExpressVPN

ExpressVPN в сравнении с бесплатными VPN для Firefox

Вам может показаться, что, используя бесплатные VPN-расширения для работы в Firefox, вы сэкономите деньги, но эти расширения часто отстают по скорости, безопасности и общему качеству обслуживания. Именно поэтому мы предлагаем использовать сервис премиум-класса, такой как ExpressVPN. Инвестиции в высококачественный VPN-сервис гарантируют расширенные возможности, а также надежные и стабильные подключения для работы в браузере Firefox.

Вот шесть основных преимуществ использования VPN-расширения премиум-класса для Firefox:

Спидометр.

Молниеносная скорость

Расширение ExpressVPN для браузера Firefox оптимизировано для быстрых подключений, поэтому вы можете наслаждаться высокой скоростью загрузки. Установив наше VPN-расширение для Firefox, вы сможете просматривать веб-страницы и смотреть потоковое видео без всяких препятствий и ограничений.

Замок.

Непревзойденная защита

Благодаря сверхбыстрой скорости соединения, надежному шифрованию данных, функции экстренного отключения от Сети и быстрому переключению между серверами, использовать расширение ExpressVPN для Mozilla Firefox гораздо безопаснее, чем использовать бесплатные расширения, которые не в состоянии предоставить подобную защиту.

Символ креста на значке папки.

Нет регистрации данных

Некоторые бесплатные VPN могут использовать ваши действия в Сети для создания профиля и продажи этих данных тому, кто больше заплатит. В отличие от них инновационная серверная технология ExpressVPN поддерживает нашу строгую политику отказа от регистрации данных о подключениях и онлайн-действиях пользователей.

Ноутбук с несколькими окнами браузера.

Доступ к веб-сайтам

Самый простой способ разблокировать сайты и при этом защитить свои действия в Интернете — использовать VPN-сервис премиум-класса. Благодаря серверам в 105 странах мира и использованию наших собственных зашифрованных DNS-серверов, ExpressVPN позволяет получить доступ к нужным сайтам в Firefox в любое время и в любом месте.

Конверты.

Круглосуточная техподдержка

Вы можете обратиться в нашу службу поддержки в любое время в онлайн-чате или по электронной почте. На нашем сайте также имеется огромное количество полезных статей, руководств по устранению неполадок и ответов на часто задаваемые вопросы, которые помогут вам получить все преимущества VPN при использовании Firefox.

VPN обеспечивает лучшее в своем классе 256-битное шифрование.

Надежное шифрование

Работайте в Firefox, ни о чем не беспокоясь. ExpressVPN создает между вашим устройством и Интернетом туннель, защищенный 256-битным SSL-шифрованием. Ваш провайдер не видит, что вы загружаете и поэтому не может ограничить вашу скорость или пропускную способность на основе контента.

Сравнение бесплатных и платных VPN для Firefox

Сравнение бесплатных и платных VPN
Большинство бесплатных VPNExpessVPN

Разблокировка сайтов с помощью серверов в 105 странах

Нет журналов подключений и онлайн-действий

Удобные приложения для всех устройств

Круглосуточная техподдержка

Время безотказной работы 99,9%

Сверхбыстрая скорость соединения

Надежное шифрование AES-256

Неограниченные пропускная способность и переключение между серверами

Экстренное отключение от Сети

Часто задаваемые вопросы

Следует ли использовать бесплатный прокси-сервер для Firefox?
Как просматривать веб-страницы в Firefox с VPN?
Как узнать, работает ли VPN в Firefox?
Как выбрать лучшее VPN-расширение для Firefox?
Зачем нужно расширение VPN для браузера?
Как подключиться к VPN в Firefox?
Может ли Google отследить ваши действия при использовании VPN?
Безопасно ли расширение ExpressVPN для браузеров?
Можно ли скрыть историю браузера через VPN?
Как понять, безопасно ли расширение ExpressVPN для Firefox?

Преимущества ExpressVPN

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Лучшее в своем классе шифрование

Обеспечьте безопасность и защиту всех своих данных с помощью лучшего в своем классе 256-битного шифрования AES.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Проверено независимыми экспертами

Независимые эксперты провели тщательнейшие проверки наших приложений и систем и убедились в их защищенности.

Пользователям нравится браузерное расширение ExpressVPN для Firefox

Рекомендации пользователей ExpressVPN.

ExpressVPN обеспечивает стабильные, быстрые и гибкие подключения, позволяющие работать в Интернете под надежной защитой.

Стивен
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

В общем, я настоятельно советую ExpressVPN всем, кому нужен быстрый и надежный VPN-сервис. ExpressVPN — это отличная защита, высочайшая скорость и превосходная пользовательская поддержка.

Джерри
Рекомендации от пользователей ExpressVPN.

Больше всего в ExpressVPN мне нравится тот факт, что ты не замечаешь работу этого сервиса: достаточно подключиться, и сервис сделает все сам.

Альф
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Превосходно 4.6 из 5 на основе 22984 обзоров

Подключайтесь к сети ExpressVPN через расширение для Firefox

К вашим услугам доступ к VPN-прокси-серверам в 105 странах из любой точки мира.

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