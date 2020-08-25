ExpressVPN для Firefox: функции

Легкость в использовании

Мгновенная активация VPN-защиты прямо из браузера. Зашифруйте свой трафик одним щелчком мыши.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN для Firefox доступно на русском и еще 17 других языках.

Блокировка WebRTC

Защищает вашу приватность, не давая веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.

Замена местоположения

Изменяет данные геолокации в Firefox, чтобы они соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

Расширение HTTPS Everywhere от EFF

Автоматически перенаправляет на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда приложение ExpressVPN не активировано.

Темный режим

В расширении для Firefox предлагается темный режим: выбор цветовой схемы, приятной для глаз.