Лучший VPN-сервис для Хорватии
Быстрый, надежный, без риска
Получите хорватский IP-адрес с помощью быстрой и безопасной VPN. Подключившись к ExpressVPN, вы сможете смотреть потоковый контент и заходить на сайты без всяких ограничений.
Лучшая VPN для Хорватии
Как получить хорватский IP-адрес
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2
Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.
Шаг 3
Подключитесь к нашей защищенным серверам в Хорватии или в любой из 160 локаций по всему миру.
Зачем использовать хорватский VPN-сервер?
Чтобы смотреть ТВ, футбол, новости и многое другое
Оптимизированная серверная сеть ExpressVPN работает со многими онлайн-кинотеатрами, такими как Netflix, Amazon Prime Video и другими*. Смотрите фильмы приватно и безопасно, без ограничений пропускной способности и лимитов на загрузку.
Чтобы защитить свои действия онлайн
Подключившись к ExpressVPN вы получаете новый IP-адрес, что предотвращает отслеживание по вашему реальному адресу. ExpressVPN также помещает ваш трафик в зашифрованный туннель, защищая ваши данные от посторонних. Вы можете безопасно пользоваться публичными сетями Wi-Fi, зная, что ваша конфиденциальная информация надежно защищена.
Нет регистрации действий и подключений
ExpressVPN стремится защитить вашу конфиденциальность. Мы не регистрируем ваши подключения или действия. Созданная ExpressVPN технология TrustedServer гарантирует, что данные никогда не записываются на жесткий диск VPN-сервера.
Доступ к интернет-ресурсам
Выберите один из 160 наших серверов в Хорватии, Европе, США и в 94 других странах для доступа к сайтам и сервисам, которыми вы чаще всего пользуетесь. Наслаждайтесь свободой в Интернете, где бы вы ни находились.
*ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях нарушения авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и того сервиса, которым вы пользуетесь, чтобы узнать подробности.
VPN в Хорватии для ПК, Mac, iPhone, Android и других платформ
Защитите себя везде.
Одна подписка на ExpressVPN включает в себя программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать VPN в Хорватии?
Стоит ли использовать бесплатные VPN в Хорватии?
Вряд ли вам удастся найти бесплатный VPN-сервис, который мог бы сравниться с ExpressVPN в плане скорости, конфиденциальности и безопасности. Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег, которая позволит вам попробовать наш сервис без риска.
Как начать работу с VPN в Хорватии?
Чтобы подключиться к VPN в Хорватии:
Купите подписку на ExpressVPN.
Загрузите приложение для iOS, Android, ПК или Mac.
Откройте ExpressVPN и выберите Хорватию
Стоит ли использовать VPN, если я живу в Хорватии?
Использование VPN в Хорватии может улучшить ваш опыт работы в Интернете, защищая конфиденциальность ваших действий в Сети, предоставляя вам доступ ко всем веб-ресурсам и не позволяя провайдерам регулировать ваше соединение.
ExpressVPN для всех устройств
Пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах мира. Вы получите доступ ко всем этим серверным локациям из Хорватии и любых других стран.
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