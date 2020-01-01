Как использовать французский VPN/прокси-сервис
Получите IP-адрес для Франции или любой другой страны от ExpressVPN
Зачем нужна VPN? Чтобы защитить всё, чем вы занимаетесь онлайн, от посторонних глаз. Чтобы безопасно и защищенно работать с французскими сайтами, путешествуя в других странах. Чтобы обойти блокировки доступа и избежать ограничений скорости подключения при подключении к таким сервисам, как Netflix и HBO Go.
ExpressVPN будет предоставлять вам услуги высочайшего качества всегда и везде. Все наши приложения переведены на французский и другие языки.
Как работает сеть VPN во Франции
VPN (от англ. virtual private network — виртуальная частная сеть) — это самый простой и эффективный способ защитить свой интернет-трафик и скрыть свои личные данные при работе в Интернете. Подключаясь к безопасному VPN-серверу, вы перенаправляете свой интернет-трафик через зашифрованный туннель, и тогда уже никто, в том числе и сотрудники ExpressVPN, не узнают, чем именно вы занимались.
Подключившись к локации VPN-сервера, вы получаете новый IP-адрес, а ваш исходный IP-адрес скрывается. Сам новый IP-адрес будет зависеть от выбранной вами локации. Так, подключаясь к локации VPN-серверов, расположенной во Франции, вы просто смените один французский IP-адрес на другой. Ассоциировать какие-то определенные действия с каким-то отдельным пользователем будет невозможно — один и тот же IP-адрес от ExpressVPN получит сразу множество пользователей сервиса. Это поможет вам сохранить анонимность при работе в Интернете.Купить ExpressVPN
Самая быстрая VPN для Франции
ExpressVPN обеспечивает высокий уровень защиты, эта сеть оптимизирована таким образом, что позволяет просматривать сайты и заниматься более «трафикозатратными» действиями (например, просмотром стримов французских телеканалов) без уменьшения скорости передачи данных.
У большинства жителей Франции есть высокоскоростной доступ в Интернет. Впрочем, интернет-провайдеры могут ограничивать пропускную способность вашего подключения при обращении к таким сервисам, как Netflix. Используя VPN, вы сможете избежать подобных проблем и наслаждаться потоковыми трансляциями, ни на что не отвлекаясь.
Если вам нужен французский IP-адрес, подключитесь к серверным локациям в Страсбурге и Париже, чтобы наслаждаться быстрым и стабильным доступом в Интернет.Купить ExpressVPN
Онлайн-конфиденциальность во Франции и других странах
С ExpressVPN вы сможете подключаться к любой сети Wi-Fi, публичной или приватной, и не переживать за сохранность своих данных. Ваша конфиденциальность будет под надежной защитой.
ExpressVPN обязуется приложить все усилия к тому, чтобы защитить ваши личные данные. Мы не ведем журнал ваших онлайн-действий, будь вы во Франции или где-то еще. ExpressVPN использует TrustedServer — передовую технологию, благодаря которой пользовательские данные вообще не попадают на жесткие диски VPN-серверов.Купить ExpressVPN
Закон HADOPI, CNIL... типичный французский пейзаж
За последние 10 лет французы стали проводить онлайн в 4 раза больше времени (Médiamétrie).
Количество интернет-пользователей неумолимо росло, и французское правительство приняло в 2009 году закон Hadopi, нацеленный на защиту авторских прав онлайн, и создало одноименное ведомство. В 2020 году это ведомство объединилось с CSA, французским регулятором теле- и радиовещания. Новое агентство назвали Arcom.
Кроме того, правительство создало CNIL — Национальную комиссию по делам информационных технологий и правам человека, чьей целью является защита персональной информации граждан онлайн и борьба за права человека, которым может угрожать технологический прогресс (например, в контексте развития технологий машинного зрения и распознавания лиц).
CNIL работает очень активно, однако эта комиссия не успевает бороться с правонарушениями везде и сразу. Вот почему граждане должны защитить себя сами, используя VPN, выбирая более надежные пароли, заходя на сайды, защищенные протоколом HTTPS, и так далее.Купить ExpressVPN
Не во Франции? Вернитесь туда с помощью VPN
Почему стоит взять с собой в дорогу VPN? Во-первых, в некоторых странах мира доступ к ряду популярных сайтов (например, Facebook или YouTube) может быть ограничен. Воспользовавшись ExpressVPN, вы сможете дать отпор цензуре и наслаждаться доступом к любимым сайтам и сервисам.
Во время путешествий вы наверняка будете подключаться к новым публичным точкам доступа Wi-Fi — в аэропортах, отелях, кафе. Используйте VPN, чтобы чтобы защитить себя.Купить ExpressVPN
Кому нужна VPN?
- наслаждаться быстрым стримингом без регулирования пропускной способности
- зашифровать свое соединение
- анонимно просматривать веб-страницы
- мгновенно защитить подключение к любой публичной точке доступа Wi-Fi
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