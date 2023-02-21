Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик : например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.

Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 105 стран мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.