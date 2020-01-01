Как работает VPN

С помощью ExpressVPN вы можете безопасно подключаться к Интернету из любого уголка мира. Наш сервис надежно защищает вашу конфиденциальность, будь вы дома в Риме или за границей.

Наша виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает надежную онлайн-безопасность и свободу веб-серфинга. ExpressVPN маскирует ваш IP-адрес (адрес интернет-протокола) и шифрует ваши данные во время их передачи.

Кроме того, ExpressVPN предоставляет вам доступ к любимым итальянским интернет-ресурсам, где бы вы ни находились. При использовании ExpressVPN ваш интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик. Путешествуя из Милана на Капри или отправляясь за границу, будьте уверены, что всё, что вы делаете в Интернете, надежно защищено.