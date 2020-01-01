Самый лучший VPN/прокси-сервис для Великобритании
Руководство ExpressVPN по VPN-сервису для Великобритании
Акт о полномочиях следствия и многочисленные попытки массового сбора данных заставили многих в Великобритании обратиться к VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и зашифровать свой интернет-трафик.
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Цифровая конфиденциальность в Великобритании
Акт о полномочиях следствия,
или «Закон ищеек»
29 ноября 2016 года парламент Соединенного Королевства принял Закон о полномочиях следствия. Этот закон, также известный под названием «Закон ищеек», легализует массовый надзор за людьми в Великобритании.
«Закон ищеек» требует, чтобы все британские интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании регистрировали все подключения своих пользователей к Интернету в течение года. Они регистрируют каждый посещаемый вами домен, каждый интернет-сервис, который вы используете, каждое устройство, которым вы пользуетесь для доступа в Интернет (например, компьютер или телефон), ваш IP-адрес и время, когда вы заходите на различные сайты и сервисы.
Дайте отпор британскому государственному надзору и сбору данных, начав использовать VPN!
VPN помогает обойти «Закон ищеек», скрывая ваши действия в Интернете от интернет-провайдеров, чтобы они не регистрировали, что вы делаете в Сети. Более надежное решение против слежки — установить VPN-роутер, чтобы защитить все домашние устройства.
«Закон ищеек» предоставляет спецслужбам, правоохранительным органам и другим государственным ведомствам беспрецедентный доступ к вашим интернет-коммуникациям без всякого ордера. К этим ведомствам относятся Министерство здравоохранения, Комиссия по азартным играм и Министерство транспорта.
Эти расширенные полномочия лишают вас права на приватность. Верните себе конфиденциальность с помощью VPN.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
Лучший VPN-сервис для Великобритании предлагает приложения для всех устройств
Вы ищете лучший VPN-сервис для Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса? ExpressVPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность всем людям в Великобритании.
ExpressVPN работает на всех ваших устройствах
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Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.Купить ExpressVPN
Пользователи британского VPN-сервиса могут подключаться к серверам VPN в 160 локациях в 94 странах по всему миру:
Как работает VPN
Что такое VPN?
VPN (англ. Virtual Private Network) в переводе с английского означает виртуальная частная сеть. Это сеть серверов, через которые ваш компьютер (или мобильное устройство) может подключиться к Интернету в частном порядке. Эти серверы шифруют весь ваш интернет-трафик до того, как он попадет к вашему интернет-провайдеру, чтобы они не могли регистрировать или отслеживать ваши действия онлайн. Ваш IP-адрес будет скрыт и заменен на IP-адрес защищенного VPN-сервера.
Как насчет DNS?
DNS (англ. Domain Name System) или служба доменных имен сопоставляет URL-адреса с IP-адресами, а открытые DNS-запросы — это распространенный способ для злоумышленников получить доступ к защищенному иным образом соединению. ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер на каждом сервере, поэтому ваши DNS-запросы никогда не покидают зашифрованный VPN-туннель, что позволяет обеспечить безопасность и высокую скорость.
Три лучших совета ExpressVPN по обеспечению надежной конфиденциальности в Интернете
Использование VPN — это самый быстрый и удобный способ повысить уровень безопасности, когда вы используете Интернет в Великобритании. Но есть еще три быстрых и простых способа защитить свою конфиденциальность в Интернете:
1. Использование двухэтапной аутентификации
Даже самые сильные пароли могут быть скомпрометированы. Двухэтапная или двухфакторная аутентификация решает эту проблему, позволяя вам использовать пароль и телефон для входа в свою учетную запись. Таким образом, даже если кто-то украдет ваш пароль, они все равно не смогут войти в вашу учетную запись (если только не украдут еще ваш телефон).
2. Шифрование смартфона
В последние годы кражи смартфонов в Лондоне приобрели поистине «эпидемический» характер. Вы можете помочь снизить целесообразность таких краж, зашифровав свой смартфон. Если у вас есть устройство с iOS 10 или более поздней версией, то включить шифрование так же просто, как установить пароль. Включение шифрования на Android-устройстве чуть менее прямолинейно, но также рекомендуется.
3. Использование HTTPS при любой возможности
HTTPS — это безопасная версия протокола HTTP. Проверить, подключаетесь ли вы к сайту через HTTPS, можно по адресной строке. Но поскольку даже крупные веб-сайты иногда ссылаются на страницы, использующие незашифрованный HTTP, то организация Фонд электронных рубежей (англ. EFF) разработала расширение браузера под названием HTTPS Everywhere, которое перенаправляет все запросы на эти сайты через HTTPS.
Самый лучший VPN-сервис для Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса
С помощью VPN-сервиса для Великобритании вы можете...
- наслаждаться быстрой потоковой передачей без регулирования пропускной способности
- безопасно пользоваться Интернетом
- защитить свою цифровую конфиденциальность
- получить доступ к подвергнутым цензуре сайтам на всех своих устройствах
Как смотреть футбол онлайн с помощью VPN
Британские спортивные болельщики могут использовать VPN, чтобы смотреть футбол и другие виды спорта онлайн в полной конфиденциальности, безопасности и без ущерба для скорости и качества видео. ExpressVPN предлагает гиды по просмотру онлайн таких событий, как:
Ознакомьтесь с гидом ExpressVPN по спортивным трансляциям, чтобы узнать, как смотреть матчи своей любимой футбольной команды онлайн.