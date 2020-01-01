Акт о полномочиях следствия и многочисленные попытки массового сбора данных заставили многих в Великобритании обратиться к VPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и зашифровать свой интернет-трафик.

Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN внутри и за пределами Соединенного Королевства.