Как работает сеть VPN

Любите путешествовать, но хотите быть уверены, что можете безопасно подключаться к Интернету, куда бы вы ни направлялись? Наш сервис обеспечивает надежную онлайн-безопасность независимо от того, заходите ли вы в свои социальные сети, свою корпоративную локальную сеть или просто смотрите свои любимые испанские телепередачи. VPN позволяет выходить в Интернет с помощью другого IP-адреса, гарантируя вам анонимность в Сети.

Кроме того, когда вы используете ExpressVPN, ваши интернет-провайдеры видят только зашифрованный трафик, идущий на наши серверы. Они не могут расшифровать данные или узнать, какие веб-сайты вы посетили. Вы можете пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.