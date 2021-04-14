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Смотрите любые потоковые трансляции под надежной защитой VPN для Android TV.

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  • Все преимущества VPN для вашего ТВ
  • Простая смена виртуальных локаций
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Лучший VPN для Android TV и Android TV боксов.
VPN работает с Android TV.

Как ExpressVPN работает с вашим Android TV

Android TV от Google — это особая форма операционной системы Android, оптимизированная для использования на телевизорах Smart TV и телеприставках (например, Chromecast). Установив ExpressVPN на телевизор или ТВ-приставку под управдением Android TV (в том числе Amazon Fire TV и даже Nvidia Shield), вы сможете мгновенно менять свое виртуальное местоположение на любую из 105 стран мира. Это обеспечит вам безопасный и свободный от ограничений доступ к любимым фильмам и сериалам из любой точки мира.

Как установить ExpressVPN на Android TV в 3 простых шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN.

Шаг 2

Шаг 2 настройки VPN для телевизоров Smart TV.

На телевизоре Android TV откройте Google Play Store и найдите приложение ExpressVPN. Затем установите и откройте приложение ExpressVPN.

Шаг 3

Шаг 3 настройки VPN для Android TV.

Войдите в вашу учетную запись ExpressVPN, указав соответствующие имя пользователя и пароль. Подключитесь к любой защищенной локации VPN-серверов и смотрите любимые передачи.

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Android TV VPN для зеркалирования экрана и кастинга.

Android TV: дублирование экрана и трансляция

Лучшим аспектом использования ExpressVPN с Android TV является тот факт, что вам не понадобятся больше никакие другие устройства. Просто загрузите приложение ExpressVPN на ваше устройство под управлением Android TV из Google Play Store, и этого будет достаточно, чтобы тут же приступить к просмотру потокового контента самым безопасным образом.

Но что, если вы уже используете другое устройство и хотите узнать, как, например, будет выглядеть ваша работа на большом экране? Или, может, вы пришли в гости, включили какое-то видео на своем смартфоне и захотели поделиться им со всеми остальными? Устройства под управлением Android TV могут принимать и отображать видео-трансляции, отправленные с компьютеров и телефонов, даже если на телевизоре не установлено приложение ExpressVPN.

Подробнее об этом вы узнаете в нашем руководстве по дублированию экрана и трансляциям.

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Ключевые особенности приложения ExpressVPN для Android TV

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Надежная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам конфиденциальность и безопасность.

Русскоязычный интерфейс

Приложение ExpressVPN доступно на русском и еще 17 других языках.

Зачем вам нужен VPN для Android TV

Подключенный к Интернету ноутбук со значком буферизации и глаз, наблюдающий за соединением.

Обход ограничений пропускной способности

Доводилось ли вам замечать, что порой видео на YouTube или Netflix начинают загружаться целую вечность? Возможно, дело в том, что интернет-провайдер намеренно ограничил в этот момент пропускную способность вашего подключения.

Просмотр потоковых трансляций активно расходует ресурсы подключения. Как следствие, провайдер может проверить ваш трафик и ограничить скорость получения файлов с сервера, что особенно актуально в случае просмотра трансляций. Из-за этого видео будут загружаться гораздо медленнее, и удовольствие от просмотра будет безнадежно испорчено.

Вы можете избавиться от ограничений пропускной способности с помощью ExpressVPN. Мы скроем ваши онлайн-действия от посторонних! Просто активируйте приложение ExpressVPN на вашем телевизоре на базе Android TV, и тогда провайдер уже не сможет отслеживать ваш трафик. Как следствие, он не сможет ограничить пропускную способность вашего подключения.

Ноутбук с незащищенным интернет-подключением и глаз, следящий за трафиком между ноутбуком и Интернетом.

Защита устройства и трафика

Для работы телевизоров Smart TV и телеприставок на базе Android TV требуется доступ в Интернет. Как следствие, встает вопрос о защите конфиденциальных данных, хранящихся на этих устройствах, от хакеров и других посторонних. ExpressVPN — вот ответ. Мы защитим ваш трафик и позволим смотреть шоу, спортивные передачи и многое другое на Android TV самым приватным образом.

Разблокируйте фильмы, музыку, спорт, социальные сети и чат-приложения с помощью VPN.

Доступ к заблокированным сайтам и приложениям

В некоторых странах мира ряд сайтов и приложений заблокирован, и вы не сможете воспользоваться ими на своем устройстве Android TV. Однако право на свободный доступ в Интернет является одним из фундаментальных. ExpressVPN предоставит вам новый IP-адрес и поможет обойти эти блокировки, представившись жителем какой-нибудь другой страны.

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ЧаВо: Android TV и VPN

Что такое Android TV?
Приставки Android TV — что это такое?
Какая приставка Android TV самая лучшая?
ExpressVPN можно установить на любые телевизоры Smart TV?
Android TV и Google Chromecast чем-то отличаются?
Какие приложения нужно обязательно установить на Android TV?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Предоставляет ли ExpressVPN бесплатный пробный период?
Стоит ли использовать бесплатные VPN для Android TV?
Откроет ли VPN доступ к Netflix на Android TV?
Не нарушает ли закон использование VPN с приставкой Android TV?
Как загрузить VPN на Android TV?

Преимущества ExpressVPN

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Повышенная анонимность

Смените IP-адрес и местоположение устройства, чтобы предотвратить отслеживание метаданных и ваших онлайн-действий.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

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Попробуйте ExpressVPN для Android TV уже сегодня, воспользовавшись надежной 30-дневной гарантией возврата денег.

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