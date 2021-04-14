Android TV: дублирование экрана и трансляция

Лучшим аспектом использования ExpressVPN с Android TV является тот факт, что вам не понадобятся больше никакие другие устройства. Просто загрузите приложение ExpressVPN на ваше устройство под управлением Android TV из Google Play Store, и этого будет достаточно, чтобы тут же приступить к просмотру потокового контента самым безопасным образом.

Но что, если вы уже используете другое устройство и хотите узнать, как, например, будет выглядеть ваша работа на большом экране? Или, может, вы пришли в гости, включили какое-то видео на своем смартфоне и захотели поделиться им со всеми остальными? Устройства под управлением Android TV могут принимать и отображать видео-трансляции, отправленные с компьютеров и телефонов, даже если на телевизоре не установлено приложение ExpressVPN.

Подробнее об этом вы узнаете в нашем руководстве по дублированию экрана и трансляциям.

