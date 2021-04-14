Лучший VPN-сервис для Android TV и ТВ-приставок Андроид
Смотрите любые потоковые трансляции под надежной защитой VPN для Android TV.
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- Все преимущества VPN для вашего ТВ
- Простая смена виртуальных локаций
- Загрузка и настройка за считанные секунды
- Свободный доступ к потоковым трансляциям
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Как ExpressVPN работает с вашим Android TV
Android TV от Google — это особая форма операционной системы Android, оптимизированная для использования на телевизорах Smart TV и телеприставках (например, Chromecast). Установив ExpressVPN на телевизор или ТВ-приставку под управдением Android TV (в том числе Amazon Fire TV и даже Nvidia Shield), вы сможете мгновенно менять свое виртуальное местоположение на любую из 105 стран мира. Это обеспечит вам безопасный и свободный от ограничений доступ к любимым фильмам и сериалам из любой точки мира.
Как установить ExpressVPN на Android TV в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN.
Шаг 2
На телевизоре Android TV откройте Google Play Store и найдите приложение ExpressVPN. Затем установите и откройте приложение ExpressVPN.
Шаг 3
Войдите в вашу учетную запись ExpressVPN, указав соответствующие имя пользователя и пароль. Подключитесь к любой защищенной локации VPN-серверов и смотрите любимые передачи.
Android TV: дублирование экрана и трансляция
Лучшим аспектом использования ExpressVPN с Android TV является тот факт, что вам не понадобятся больше никакие другие устройства. Просто загрузите приложение ExpressVPN на ваше устройство под управлением Android TV из Google Play Store, и этого будет достаточно, чтобы тут же приступить к просмотру потокового контента самым безопасным образом.
Но что, если вы уже используете другое устройство и хотите узнать, как, например, будет выглядеть ваша работа на большом экране? Или, может, вы пришли в гости, включили какое-то видео на своем смартфоне и захотели поделиться им со всеми остальными? Устройства под управлением Android TV могут принимать и отображать видео-трансляции, отправленные с компьютеров и телефонов, даже если на телевизоре не установлено приложение ExpressVPN.
Подробнее об этом вы узнаете в нашем руководстве по дублированию экрана и трансляциям.
Зачем вам нужен VPN для Android TV
Обход ограничений пропускной способности
Доводилось ли вам замечать, что порой видео на YouTube или Netflix начинают загружаться целую вечность? Возможно, дело в том, что интернет-провайдер намеренно ограничил в этот момент пропускную способность вашего подключения.
Просмотр потоковых трансляций активно расходует ресурсы подключения. Как следствие, провайдер может проверить ваш трафик и ограничить скорость получения файлов с сервера, что особенно актуально в случае просмотра трансляций. Из-за этого видео будут загружаться гораздо медленнее, и удовольствие от просмотра будет безнадежно испорчено.
Вы можете избавиться от ограничений пропускной способности с помощью ExpressVPN. Мы скроем ваши онлайн-действия от посторонних! Просто активируйте приложение ExpressVPN на вашем телевизоре на базе Android TV, и тогда провайдер уже не сможет отслеживать ваш трафик. Как следствие, он не сможет ограничить пропускную способность вашего подключения.
Защита устройства и трафика
Для работы телевизоров Smart TV и телеприставок на базе Android TV требуется доступ в Интернет. Как следствие, встает вопрос о защите конфиденциальных данных, хранящихся на этих устройствах, от хакеров и других посторонних. ExpressVPN — вот ответ. Мы защитим ваш трафик и позволим смотреть шоу, спортивные передачи и многое другое на Android TV самым приватным образом.
Доступ к заблокированным сайтам и приложениям
В некоторых странах мира ряд сайтов и приложений заблокирован, и вы не сможете воспользоваться ими на своем устройстве Android TV. Однако право на свободный доступ в Интернет является одним из фундаментальных. ExpressVPN предоставит вам новый IP-адрес и поможет обойти эти блокировки, представившись жителем какой-нибудь другой страны.
ЧаВо: Android TV и VPN
Что такое Android TV?
Android TV — это разработанная компанией Google операционная система, оптимизированная для использования на телевизорах Smart TV и тв-приставках. Она основана на операционной системе Android, под управлением которой работают смартфоны и планшеты. Термин Android TV также используется в отношении телевизоров, на которых установлена эта система, хотя телевизоры или другие устройства под маркой «Android TV» не выпускаются. Телевизоры Smart TV на базе ОС Android TV выпускаются разными производителями, в том числе Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL, Panasonic и Philips.
Приставки Android TV — что это такое?
Приставки Android TV — это устройства на базе соответствующей операционной системы, которые можно подключить к любому телевизору. Некоторые имеют форму традиционных приставок, другие больше похожи на флешки. «Приставки Android TV» — это собирательное название для устройств, выпускаемых различными производителями. Некоторые такие приставки управляются другими версиями Android — например, устройства серии Amazon Fire. Суть, впрочем, от этого не меняется: на эти приставки можно загружать и устанавливать приложения точно так же, как и на смартфон. В числе других популярных приставок Android TV можно назвать Nvidia Shield, Xiaomi Mi и Chromecast With Google TV.
Какая приставка Android TV самая лучшая?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какое соотношение цены и функциональности вы считаете оптимальным. Устройства базового уровня стоят меньше 50 долларов США. Приставки Nvidia Shield популярны у геймеров, а устройства Amazon Fire отлично подойдут тем, у кого дома есть много других устройств от этой компании. В любом случае, на все приставки Android TV можно загрузить и установить ExpressVPN. Как следствие, вы получите свободный доступ к любимому контенту под надежной защитой и без ограничений.
ExpressVPN можно установить на любые телевизоры Smart TV?
Если ваш смарт-телевизор работает под управлением ОС Android TV, то вы сможете установить на него приложение ExpressVPN для Android без каких-либо проблем. Впрочем, у ExpressVPN есть решения для любых Smart TV, в том числе тех, на которые нельзя установить VPN-приложение. Так, к примеру, на телевизоры Smart TV от компании Samsung установить такое приложение нельзя, однако в таком случае вы сможете воспользоваться сервисом MediaStreamer от ExpressVPN. Кроме того, любое устройство с возможностью выхода в Сеть можно подключить к ExpressVPN с помощью Wi-Fi-роутера, на котором установлено VPN-приложение.
Прочитайте наше полное руководство по настройке ExpressVPN на ТВ или обратитесь в службу поддержки, если вам потребуется помощь.
Android TV и Google Chromecast чем-то отличаются?
Да. Android TV — это операционная система, под управлением которой работают различные устройства, в том числе телевизоры Smart TV, телеприставки и цифровые устройства для потоковых трансляций. В свою очередь, Chromecast является одной из таких приставок, работающих под управлением ОС Android (не перепутайте ее с приставкой Chromecast With Google TV третьего поколения, которую выпустили в конце 2020 как новую версию Android TV).
Какие приложения нужно обязательно установить на Android TV?
Помимо ExpressVPN? У всех самых популярных сервисов потоковых трансляций есть приложения для Android TV, в том числе у Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer и не только. Все они отлично работают с ExpressVPN.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. Оформив подписку, вы сможете подключить к ExpressVPN одновременно до восьми устройств. А если вы установите ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то все подключенные к нему устройства будут защищены независимо от их количества.
Предоставляет ли ExpressVPN бесплатный пробный период?
Все пользователи ExpressVPN могут воспользоваться надежной гарантией возврата денег. У вас будет целых 30 дней, чтобы протестировать все возможности нашего сервиса и, если вам что-то не понравится, вернуть все свои деньги целиком и полностью.
Стоит ли использовать бесплатные VPN для Android TV?
Мы не рекомендуем использовать бесплатные VPN для Android TV. Конечно, далеко не каждый бесплатный сервис опасен, однако верно и то, что любому сервису, в том числе и бесплатному, надо на чем-то зарабатывать.
Бесплатный VPN-сервис для Android TV может монетизировать ваш трафик и превратить его в источник дохода, причем без вашего на то согласия. Такие сервисы могут:
Показывать вам таргетированную рекламу и спам в браузере;
Отслеживать историю ваших просмотров и продавать ее рекламодателям;
Отслеживать ваши логины, пароли и другие приватные данные;
Красть пропускную способность вашего подключения.
Вот почему мы советуем использовать платный VPN-сервис — например, ExpressVPN. Нет ни одного бесплатного сервиса, который мог бы сравниться с ExpressVPN в плане скорости, защиты и качества услуг.
Откроет ли VPN доступ к Netflix на Android TV?
Да. Такие VPN-сервисы, как ExpressVPN, открывают доступ к Netflix даже на Android TV. Приложение ExpressVPN можно загрузить прямо из Google Play. Если же в вашей стране наше приложение недоступно, вы можете загрузить APK-файл ExpressVPN для ОС Android.
Не нарушает ли закон использование VPN с приставкой Android TV?
Нет, вы можете использовать VPN для Android TV совершенно законным образом. Для этого просто загрузите приложение ExpressVPN из Google Play на ваше устройство Android TV.
Как загрузить VPN на Android TV?
Если приложение ExpressVPN недоступно для прямой загрузки на ваше устройство Android TV, вы можете воспользоваться так называемой «перекачкой».
Откройте страницу установки ExpressVPN и загрузите APK-файл.
Для переноса APK-файла ExpressVPN с компьютера на устройства Android TV вам потребуется файловый менеджер. Поэтому включите устройство Android TV, откройте раздел Apps (Приложения) и поищите приложение File Commander.
Далее нажмите Install > Open (Установить > Открыть). Обратите внимание, что ExpressVPN не связан со сторонними приложениями.
На главном экране выберите опцию PC File Transfer (Перенос файла с ПК).
Введите IP-адрес, показанный в адресной строке браузера, в браузер ПК. Откроется окно переноса файлов File Commander. Нажмите дважды на Internal storage (Внутреннее хранилище), далее нажмите UPLOAD FILES (Загрузить файлы).
Нажмите SELECT FILES (Выбрать файлы) и выберите APK-файл ExpressVPN, загруженный вами ранее. Нажмите Open > UPLOAD (Открыть > Загрузить).
Теперь вы можете воспользоваться APK-файлом ExpressVPN на своем устройстве Android TV.
Но сперва вам нужно активировать режим разработчика. Для этого возьмите пульт и зажмите кнопку Home. Далее выберите Settings (Настройки).
Далее System > About (Система > Устройство).
В разделе About найдите строчку с указанием сборки ОС Android TV. Выбирайте ее до тех пор, пока не увидите сообщение с текстом “You are now a developer!” (Теперь вы разработчик).
Вернитесь обратно в настройки. Выберите Apps > Security & Restrictions > Unknown sources (Приложения > Безопасность > Неизвестные источники). Активируйте File Commander.
Откройте File Commander. Выберите Internal storage (Внутреннее хранилище), далее выберите загруженный вами ранее APK-файл приложения ExpressVPN. Нажмите INSTALL (Установить).
Поздравляем, вы загрузили приложение ExpressVPN на ваше устройство Android TV. Теперь найдите приложение ExpressVPN и откройте его.
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