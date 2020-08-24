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Лучшая VPN для Amazon Fire TV и Fire Stick

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Лучший VPN для Amazon Fire TV и Fire Stick.

Настройте VPN для Fire Stick в 3 простых шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления заказа.

Шаг 2

Шаг 2 настройки VPN для телевизоров Smart TV.

Откройте панель поиска на вашем устройстве Fire и введите «ExpressVPN». Выберите приложение ExpressVPN и скачайте его.

Шаг 3

Экран телевизора с логотипом Amazon Fire TV.

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Подключитесь к любому из защищенных VPN-серверов и смотрите свои любимые шоу.

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Как установить VPN на Amazon Fire TV Stick

Руководство по настройке приложения ExpressVPN для Amazon Fire TV Stick и Amazon Fire TV
VPN для устройств Fire Stick: ExpressVPN работает почти со всеми приставками Fire.

Одна VPN для всех устройств Amazon

Ищете простой VPN-сервис для просмотра потокового контента на Fire Stick и Fire TV? ExpressVPN станет лучшим решением благодаря простым и интуитивно понятным приложениям для всех устройств Amazon:

  • Fire TV Stick 4K и 4K Max.

  • Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения.

  • Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения.

  • Fire TV Cube.

Если вы не хотите устанавливать ExpressVPN на свое устройство Fire, можно попробовать ﻿дублировать экран с другого устройства, на котором установлено приложение ExpressVPN.

ПРИМЕЧАНИЕ. К сожалению, устройства Fire TV первого поколения вообще не совместимы с VPN.

Как использовать Fire Stick с VPN где и когда угодно

Stream on your Fire TV Stick with ExpressVPN

ExpressVPN мгновенно меняет IP-адрес вашего устройства Fire Stick, чтобы он совпадал с IP-адресом страны по вашему выбору. Тем самым ваше подключение становится защищенным, и вы можете смотреть потоковый контент более конфиденциально. 

Использование VPN также поможет вам нейтрализовать попытки вашего интернет-провайдера блокировать вам доступ к определенному контенту. Смотрите видео в качестве 4K HD с самым быстрым VPN-сервисом для устройств Fire Stick: наша глобальная сеть высокоскоростных серверов в 105 локациях поможет вам получить доступ к любимому контенту на необходимой скорости. Вы сможете выбрать любой из доступных протоколов, например, Lightway UDP и TCP, OpenVPN, или просто позволить приложению автоматически определить наиболее подходящий для вас вариант.

Если вы хотите смотреть потоковые трансляции контента из какой-то определенной страны, то убедитесь, что настройки местоположения устройства Fire совпадают с соответствующей локацией VPN-сервера.

Часто задаваемые вопросы

Что делает VPN-приложение для Fire Stick?
Нужно ли мне устанавливать VPN-приложение на Fire Stick?
Можно ли использовать ExpressVPN с Fire Stick?
Могу ли я пользоваться ExpressVPN на других устройствах в это же время?
Могу ли я с VPN смотреть Netflix на Fire Stick?
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Как узнать, что ExpressVPN работает на моем Fire Stick?

ExpressVPN для Amazon Fire: ключевые функции и возможности

Обход ограничений скорости, установленных провайдером

ExpressVPN позволяет обойти ограничения пропускной способности, установленные интернет-провайдером, и забыть про буферизацию.

Контент из любой точки мира

Получите доступ ко всем приложениям и сервисам, необходимым вам для работы и отдыха.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Больше локаций VPN-серверов

Подключите свое устройство к огромной сети VPN-серверов в 105 странах мира, в том числе в Британии, США, Канаде и Австралии.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

Первоклассное шифрование

Защитите все свои данные с помощью лучшего в своем классе алгоритма шифрования AES-256.

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Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.

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