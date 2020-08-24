Одна VPN для всех устройств Amazon

Ищете простой VPN-сервис для просмотра потокового контента на Fire Stick и Fire TV? ExpressVPN станет лучшим решением благодаря простым и интуитивно понятным приложениям для всех устройств Amazon:

Fire TV Stick 4K и 4K Max.

Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения.

Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения.

Fire TV Cube.

Если вы не хотите устанавливать ExpressVPN на свое устройство Fire, можно попробовать ﻿дублировать экран с другого устройства, на котором установлено приложение ExpressVPN.

ПРИМЕЧАНИЕ. К сожалению, устройства Fire TV первого поколения вообще не совместимы с VPN.