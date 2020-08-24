Лучшая VPN для Amazon Fire TV и Fire Stick
- Смотрите контент со всего мира
- Безопасно открывайте все свои приложения
- Попробуйте VPN для Fire Stick без риска уже сегодня
- Смотрите контент со всего мира
- Безопасно открывайте все свои приложения
- Попробуйте VPN для Fire Stick без риска уже сегодня
Гарантия возврата денег 30 дней
Настройте VPN для Fire Stick в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN на странице оформления заказа.
Шаг 2
Откройте панель поиска на вашем устройстве Fire и введите «ExpressVPN». Выберите приложение ExpressVPN и скачайте его.
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Подключитесь к любому из защищенных VPN-серверов и смотрите свои любимые шоу.
Как установить VPN на Amazon Fire TV Stick
Одна VPN для всех устройств Amazon
Ищете простой VPN-сервис для просмотра потокового контента на Fire Stick и Fire TV? ExpressVPN станет лучшим решением благодаря простым и интуитивно понятным приложениям для всех устройств Amazon:
Fire TV Stick 4K и 4K Max.
Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения.
Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения.
Fire TV Cube.
Если вы не хотите устанавливать ExpressVPN на свое устройство Fire, можно попробовать дублировать экран с другого устройства, на котором установлено приложение ExpressVPN.
ПРИМЕЧАНИЕ. К сожалению, устройства Fire TV первого поколения вообще не совместимы с VPN.
Как использовать Fire Stick с VPN где и когда угодно
ExpressVPN мгновенно меняет IP-адрес вашего устройства Fire Stick, чтобы он совпадал с IP-адресом страны по вашему выбору. Тем самым ваше подключение становится защищенным, и вы можете смотреть потоковый контент более конфиденциально.
Использование VPN также поможет вам нейтрализовать попытки вашего интернет-провайдера блокировать вам доступ к определенному контенту. Смотрите видео в качестве 4K HD с самым быстрым VPN-сервисом для устройств Fire Stick: наша глобальная сеть высокоскоростных серверов в 105 локациях поможет вам получить доступ к любимому контенту на необходимой скорости. Вы сможете выбрать любой из доступных протоколов, например, Lightway UDP и TCP, OpenVPN, или просто позволить приложению автоматически определить наиболее подходящий для вас вариант.
Если вы хотите смотреть потоковые трансляции контента из какой-то определенной страны, то убедитесь, что настройки местоположения устройства Fire совпадают с соответствующей локацией VPN-сервера.
Часто задаваемые вопросы
Что делает VPN-приложение для Fire Stick?
VPN, или виртуальная частная сеть, позволяет вам смотреть любой потоковый контент конфиденциально и безопасно, при этом избегая вмешательства со стороны интернет-провайдера.
Нужно ли мне устанавливать VPN-приложение на Fire Stick?
Использование VPN на устройствах Fire TV или Fire Stick позволит вам получить другой IP-адрес и зашифровать интернет-соединение, обеспечив себе конфиденциальность и безопасность при просмотре ТВ-шоу и фильмов онлайн.
Можно ли использовать ExpressVPN с Fire Stick?
Да, и это просто! Установите приложение ExpressVPN на одно из этих устройств Amazon:
Fire TV Stick 4K и 4K Max;
Fire TV Stick 2-го поколения, Fire TV Stick 3-го поколения;
Fire TV 2-го поколения, Fire TV 3-го поколения;
Fire TV Cube.
Если вы не хотите устанавливать ExpressVPN на свое устройство Fire, можно попробовать дублировать экран с другого устройства, на котором установлено приложение ExpressVPN.
Могу ли я пользоваться ExpressVPN на других устройствах в это же время?
Да! Кроме устройств Fire Stick и Fire TV ExpressVPN можно установить на большинство других платформ и устройств, включая компьютеры, мобильные устройства, игровые приставки и не только. Вы сможете установить ExpressVPN на неограниченное количество устройств и подключить к защищенной сети до восьми устройств одновременно в рамках одной подписки. Также вы можете установить ExpressVPN прямо на свой Wi-Fi-роутер и подключать одновременно еще больше устройств.
Могу ли я с VPN смотреть Netflix на Fire Stick?
Да, можете. Большинство приложений популярных стриминговых сервисов можно бесплатно скачать на устройство Fire. Среди них Netflix, Prime Video, Disney Plus, BBC iPlayer и многие другие. Все они без проблем работают с ExpressVPN.
Хранит ли ExpressVPN журналы действий и подключений?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов подключений и онлайн-действий. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-либо сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает безопасную гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней на своем Fire TV Stick и по желанию получить все свои деньги обратно.
Как узнать, что ExpressVPN работает на моем Fire Stick?
Простой способ понять, что сервис ExpressVPN работает, — посмотреть, какой стриминговый контент вам доступен.
Если вы подключились к серверу, расположенному за пределами вашей физической локации, вам должен быть доступен другой выбор ТВ-шоу и фильмов на выбранной стриминговой платформе. На некоторых стриминговых платформах типа Netflix четко указана локация, из которой вы открываете библиотеку контента. Если она соответствует выбранной VPN-локации, то VPN работает.
Если у вас возникли проблемы с подключением, обратитесь к нашей команде службы поддержки.
Пользователям нравится приложение ExpressVPN для Fire TV
Если кому-то из вас нужен VPN по любой причине, я не могу не порекомендовать этих ребят. Первоклассный сервис, всегда.
@expressvpn обожаю ваш сервис, это просто лучшая и самая быстрая #VPN из всех, с которыми я работал. Спасибо за работу :)
Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Попробуйте VPN для Fire TV и Fire Stick без риска
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
Подключите Fire TV и Fire Stick к ExpressVPN, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение.