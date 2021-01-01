Лучшая VPN для геймеров
ExpressVPN предоставляет безграничный доступ к играм, снижает пинг, минимизирует время задержки и улучшает соединение.
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Подключитесь к VPN для онлайн-игр всего в 3 шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для облачного гейминга.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.
Шаг 3
Играйте в любимые игры под надежной защитой и с минимальной задержкой.
Как использовать ExpressVPN для игр
ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения, которые значительно улучшат ваш игровой опыт на всех основных платформах, включая Windows, Android, Mac и iOS. Вы также можете воспользоваться приложением ExpressVPN для совместимых моделей роутеров, чтобы защитить все подключенные к вашей сети устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), на которые нельзя установить VPN-приложение напрямую.
Если вы смотрите прямые трансляции или видео по запросу с помощью игровой приставки, то специальная функция ExpressVPN, которая называется MediaStreamer, поможет вам получить доступ к нужному контенту без буферизации. Но имейте в виду, что эта функция не сможет обеспечить вам приватность и другие преимущества VPN.
Используйте VPN для всех самых популярных игр
Прилжение ExpressVPN защитит вас от DDoS-атак и поможет снизить пинг в КС ГО и других популярных играх. ExpressVPN поддерживается на компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках (последнее — с помощью приложения для роутеров), так что вы сможете свободно играть в League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG на любом устройстве.
Получите преимущество в облачном гейминге с помощью VPN
Подобно стриминговым сервисам, облачные игровые платформы транслируют игры с удаленных серверов прямо на совместимые устройства пользователей, что позволяет играть, не имея мощных игровых компьютеров и приставок. Это как Netflix, только для игр. ExpressVPN улучшит ваш игровой опыт на любой облачной платформе, будь то Google Stadia, Playstation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now или Amazon Luna.
Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?
Чем меньше расстояние между вами и серверами игры, тем ниже пинг. Иными словами, ваш компьютер и серверы игры начинают быстрее обмениваться пакетами данных, что позволяет существенно снизить задержку между вашими действиями и тем, что происходит в игре. Это будет вашим преимуществом! Как правило, самых лучших результатов можно добиться, подключившись к серверу игры, расположенному ближе всего к вам.
ЧаВо: как использовать VPN для игр
Как мне использовать VPN для игр?
Купите подписку на ExpressVPN и загрузите подходящее приложение на свой компьютер, смартфон или планшет, на котором вы будете играть. Для игровых консолей используйте приложение ExpressVPN для роутеров. Не готовы подключать VPN-роутер? Тогда можете использовать свой компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального роутера».
ExpressVPN не только обеспечивает безопасность ваших данных и файлов с помощью шифрования, но также защищает вас от DDoS-атак (распределённых атак типа «отказ в обслуживании») во время игр. Вы также можете использовать нашу VPN-сеть, чтобы снизить пинг между различными игровыми серверами, подключаясь к расположенной ближе всего к игровым серверам VPN-локации.
Если ваш интернет-провайдер намеренно ограничивает определенные виды сетевого трафика, VPN поможет обойти эти ограничения и восстановить скорость сети до стандартной. В некоторых случаях пользователи даже сообщают, что скорость стала выше.
Могут ли игроки в Fortnite получить «бан по IP»?
Да. Отдельные игроки, как правило, нарушившие правила игры, могут получить бан в Fortnite или любой другой игре. Создатель Fortnite, компания Epic Games, делает это, блокируя IP-адреса таких игроков. Любой другой игрок, использующий эти IP-адреса, также будет заблокирован. Игроки, попавшие под такой запрет, могут снова начать играть в Fortnite, используя другой IP-адрес, и один из способов сделать это — подключиться к VPN-серверу. VPN предоставит вам новый IP-адрес, что увеличит вашу анонимность, а также позволит обойти цензуру и продолжить играть.
Могу ли я использовать бесплатный прокси-сервер, чтобы играть онлайн?
Использовать бесплатные прокси-сервисы для онлайн-игр — это не самая лучшая идея, так как они не в состоянии предложить тех же преимуществ в плане конфиденциальности и безопасности, что и платные VPN-сервисы. Многие из них работают не так, как рекламируется, некоторые могут даже продавать ваши данные, а большинство никак не защищают ваши сети от атак.
Узнайте больше о бесплатных прокси-сервисах в сравнении с VPN.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах с высокой цензурой VPN может помочь вам разблокировать такие популярные сайты, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно.
6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Расширенные возможности подключения
Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.
[ru-RU] Bypass throttling
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
Работает на всех устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
[ru-RU] Game without borders
Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
Что говорят о нас пользователи
@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен 10/10 на всех платформах спс просто отлично!
Круто, @expressvpn — спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!
Моя первая #vpn, которая с этим справилась.
Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Воспользуйтесь лучшей VPN для геймеров, ничем не рискуя
К вашим услугам 30-дневная гарантия возврата денег:
Если по какой-либо причине вам не понравится сервис ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги назад без лишних вопросов.