Лучшая VPN для геймеров

Прилжение ExpressVPN защитит вас от DDoS-атак и поможет снизить пинг в КС ГО и других популярных играх. ExpressVPN поддерживается на компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках (последнее — с помощью приложения для роутеров), так что вы сможете свободно играть в League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG на любом устройстве.

Need help? Chat with us!