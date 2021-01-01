Лучшая VPN для геймеров

Купите подписку на ExpressVPN и загрузите подходящее приложение на свой компьютер, смартфон или планшет, на котором вы будете играть. Для игровых консолей используйте приложение ExpressVPN для роутеров. Не готовы подключать VPN-роутер? Тогда можете использовать свой компьютер Mac или Windows в качестве «виртуального роутера».

ExpressVPN не только обеспечивает безопасность ваших данных и файлов с помощью шифрования, но также защищает вас от DDoS-атак (распределённых атак типа «отказ в обслуживании») во время игр. Вы также можете использовать нашу VPN-сеть, чтобы снизить пинг между различными игровыми серверами, подключаясь к расположенной ближе всего к игровым серверам VPN-локации.

Если ваш интернет-провайдер намеренно ограничивает определенные виды сетевого трафика, VPN поможет обойти эти ограничения и восстановить скорость сети до стандартной. В некоторых случаях пользователи даже сообщают, что скорость стала выше.