Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Лучшая VPN для геймеров

ExpressVPN предоставляет безграничный доступ к играм, снижает пинг, минимизирует время задержки и улучшает соединение.

Купить подписку на VPN № 1

30-дневная гарантия возврата денег без всякого риска

Подключитесь к VPN для онлайн-игр всего в 3 шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN, лучший VPN-сервис для облачного гейминга.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

Игровая приставка, телефон, джойстик и телевизор.

Играйте в любимые игры под надежной защитой и с минимальной задержкой.

Купить ExpressVPN
Fortnite на экране и игровая приставка.

Как использовать ExpressVPN для игр

ExpressVPN предлагает простые и удобные приложения, которые значительно улучшат ваш игровой опыт на всех основных платформах, включая Windows, Android, Mac и iOS. Вы также можете воспользоваться приложением ExpressVPN для совместимых моделей роутеров, чтобы защитить все подключенные к вашей сети устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), на которые нельзя установить VPN-приложение напрямую.

Если вы смотрите прямые трансляции или видео по запросу с помощью игровой приставки, то специальная функция ExpressVPN, которая называется MediaStreamer, поможет вам получить доступ к нужному контенту без буферизации. Но имейте в виду, что эта функция не сможет обеспечить вам приватность и другие преимущества VPN.

Кто-то играет в Minecraft на телефоне.

Используйте VPN для всех самых популярных игр

Прилжение ExpressVPN защитит вас от DDoS-атак и поможет снизить пинг в КС ГО и других популярных играх. ExpressVPN поддерживается на компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках (последнее — с помощью приложения для роутеров), так что вы сможете свободно играть в League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG на любом устройстве.

Купить ExpressVPN

Получите преимущество в облачном гейминге с помощью VPN

Подобно стриминговым сервисам, облачные игровые платформы транслируют игры с удаленных серверов прямо на совместимые устройства пользователей, что позволяет играть, не имея мощных игровых компьютеров и приставок. Это как Netflix, только для игр. ExpressVPN улучшит ваш игровой опыт на любой облачной платформе, будь то Google Stadia, Playstation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now или Amazon Luna.


Джойстик соединен с сервером через облако.

Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?

Чем меньше расстояние между вами и серверами игры, тем ниже пинг. Иными словами, ваш компьютер и серверы игры начинают быстрее обмениваться пакетами данных, что позволяет существенно снизить задержку между вашими действиями и тем, что происходит в игре. Это будет вашим преимуществом! Как правило, самых лучших результатов можно добиться, подключившись к серверу игры, расположенному ближе всего к вам.

Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого — быстро проходит через короткий VPN-туннель.

ЧаВо: как использовать VPN для игр

Как мне использовать VPN для игр?
Могут ли игроки в Fortnite получить «бан по IP»?
Могу ли я использовать бесплатный прокси-сервер, чтобы играть онлайн?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

6 причин, почему ExpressVPN просто необходим для онлайн-геймеров

Четыре опускающиеся точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Расширенные возможности подключения

Пропускная способность не ограничивается. Снизьте пинг и забудьте про лаги благодаря 3 000+ серверам, расположенным в 160 серверных локациях в 94 странах.

Жест прокрутки через значок буферизации, чтобы показать возможность избежать регулирование скорости интернет-соединения.

[ru-RU] Bypass throttling

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Доступ к нужным играм на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, связанных окружностью с градиентной заливкой.

[ru-RU] Game without borders

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

Купить ExpressVPN

Что говорят о нас пользователи

Аватара пользователя Twitter.

@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

@NickolasEdmunds
Аватара пользователя Twitter.

Круто, @expressvpn — спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!

Моя первая #vpn, которая с этим справилась.

@humechgames
Аватара пользователя Twitter.

Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

@Sky_Masters737
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Воспользуйтесь лучшей VPN для геймеров, ничем не рискуя

К вашим услугам 30-дневная гарантия возврата денег:

Если по какой-либо причине вам не понравится сервис ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги назад без лишних вопросов.

Купить ExpressVPN